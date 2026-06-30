Απόφαση - σταθμός στις ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο απαγόρευσε τη συμμετοχή τρανς σε γυναικεία αθλήματα

Την είδηση πανηγύρισε με ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι θα πάψει η συζήτηση γύρω από μια γελοία κατάσταση