Νέο μπαμ στο Μουντιάλ: Το Μαρόκο απέκλεισε την Ολλανδία με 3-2 στα πέναλτι και προκρίθηκε στους «16», δείτε τα γκολ

Εκτός συνέχειας οι Ολλανδοί με μοιραίο τον Σάμερβιλ, ήρωας ο Μπονού για τους Αφρικανούς - Οι Οράνιε προηγήθηκαν με τον Χάπκο στο 71΄, όμως στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων οι Μαροκινοί ισοφάρισαν με τον Ίσα Ντιόπ και το 1-1 δεν άλλαξε ούτε στην παράταση