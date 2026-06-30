Αναβλήθηκε η επιστροφή της αποστολής του Ιράν από το Μουντιάλ 2026

Η πτήση από την Τιχουάνα μετατέθηκε για την Τρίτη, χωρίς να δοθεί επίσημη εξήγηση για την αλλαγή