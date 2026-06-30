Αναβλήθηκε η επιστροφή της αποστολής του Ιράν από το Μουντιάλ 2026
Αναβλήθηκε η επιστροφή της αποστολής του Ιράν από το Μουντιάλ 2026
Η πτήση από την Τιχουάνα μετατέθηκε για την Τρίτη, χωρίς να δοθεί επίσημη εξήγηση για την αλλαγή
Η πτήση επιστροφής της εθνικής ομάδας του Ιράν, η οποία έπρεπε να φύγει από τη βάση της στην Τιχουάνα του Μεξικού, μετά τον αποκλεισμό στην πρώτη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, αναβλήθηκε χθες (29/6) για σήμερα (30/6), σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο της ομάδας.
Αρχικά προγραμματισμένη για τις 6 μ.μ. τοπική ώρα τη Δευτέρα (μεσάνυχτα στην Ελλάδα), η πτήση της ιρανικής αποστολής μεταφέρθηκε για το πρωί της Τρίτης (απόγευμα ώρα Ελλάδας), δήλωσε στο AFP ο υπεύθυνος Τύπου της «Team Melli».
Ο λόγος της αναβολής δεν αποκαλύφθηκε.
Μετά από τρεις ισοπαλίες, το Ιράν τερμάτισε τρίτο στον 7ο όμιλο, αλλά έχασε οριακά την πρόκριση για τη φάση των «32».
Αρχικά προγραμματισμένη για τις 6 μ.μ. τοπική ώρα τη Δευτέρα (μεσάνυχτα στην Ελλάδα), η πτήση της ιρανικής αποστολής μεταφέρθηκε για το πρωί της Τρίτης (απόγευμα ώρα Ελλάδας), δήλωσε στο AFP ο υπεύθυνος Τύπου της «Team Melli».
Ο λόγος της αναβολής δεν αποκαλύφθηκε.
Μετά από τρεις ισοπαλίες, το Ιράν τερμάτισε τρίτο στον 7ο όμιλο, αλλά έχασε οριακά την πρόκριση για τη φάση των «32».
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