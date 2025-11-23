Νάγκετς - Κινγκς 123-128: Ο Γουέστμπρουκ έκλεψε τη δόξα του Γιόκιτς και «σφράγισε» τη νίκη

Οι Σακραμέντο Κινγκς επέστρεψαν στις νίκες ανατρέποντας το +13 των Νάγκετς. Παρά τους 44 πόντους του Νίκολα Γιόκιτς, ο Ράσελ Γουέστμπρουκ ανέλαβε δράση στο τέταρτο δωδεκάλεπτο και οδήγησε την ομάδα του σε μια νίκη-έκπληξη