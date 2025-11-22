«Πάμε σπίτι» - Η Μπαρτσελόνα επέστρεψε μετά από 915 ημέρες στο Καμπ Νου - Βίντεο, φωτογραφίες
«Πάμε σπίτι» - Η Μπαρτσελόνα επέστρεψε μετά από 915 ημέρες στο Καμπ Νου - Βίντεο, φωτογραφίες
Περισσότεροι από 45.000 φίλαθλοι της Μπαρτσελόνα γέμισαν τις διαθέσιμες κερκίδες για το παιχνίδι με την Αθλέτικ Μπιλμπάο - Στο 10' ο κόσμος φώναζε το όνομα του Μέσι
Με το σύνθημα «Πάμε σπίτι» η Μπαρτσελόνα επέστρεψε το μεσημέρι του Σαββάτου (22/11) στο θρυλικό και μερικώς ανακαινισμένο Καμπ Νου της Βαρκελώνης.
Μετά από 915 απουσίας, φιλοξενήθηκε στο Μονζουίκ, η Μπαρτσελόνα επέστρεψε στο νέο Spotify Camp Nou το οποίο χωράει 45.401 θεατές και φυσικά ήταν γεμάτο στο παιχνίδι της La Liga με την Αθλέτικ Μπιλμπάο.
Τα έργα στο Καμπ Νου συνεχίζονται και η Μπαρτσελόνα πήρε άδεια για 45.000 θεατές. Το 2026 η χωρητικότητα θ' ανέβει στους 62.000 και το 2027 ή 2028 όταν θα τελειώσει το έργο που θα στοιχίσει 1,5 δις ευρώ το γήπεδο θα μπορεί να φιλοξενήσει 105.000 θεατές.
Welcome to Spotify Camp Nou 👋🏟️ pic.twitter.com/Yjg7KoUvvw— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 7, 2025
𝑇𝑜𝑡 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑝 𝑒́𝑠 𝑢𝑛 𝑐𝑙𝑎𝑚,— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 22, 2025
𝑠𝑜𝑚 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑡 𝑏𝑙𝑎𝑢𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎 pic.twitter.com/ERPYEQK47a
Ο κόσμος της Μπαρτσελόνα αν και τα εισιτήρια ήταν πανάκριβα έσπευσε να γεμίσει το γήπεδο ενώ πρώτοι στον αγωνιστικό χώρο μπήκαν οι Juan Canela Salamero και ο Jordi Penas Iberri, από τα παλαιότερα μέλη στην ιστορία του κλαμπ.
Εκεί ήταν και ο πρόεδρος Ζοάν Λαπόρτα ο οποίος δεν σταμάτησε να βγάζει φωτογραφίες με τον κόσμο.
Spotify Camp Nou aerial view 🤩 pic.twitter.com/jen2Gg2xvO— BarçaTimes (@BarcaTimes) November 22, 2025
THE SPOTIFY CAMP NOU IS FILLED AGAIN! 🤩 pic.twitter.com/K18VhSF2tH— Managing Barça (@ManagingBarca) November 22, 2025
ℹ️ INFORMACIÓN para los que van mañana al Spotify Camp Nou— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 21, 2025
🏟️ Accesos y movilidad
✍️ @infografiaMD pic.twitter.com/vW1xLqCzBN
😍 𝐄𝐒𝐏𝐄𝐂𝐓𝐀𝐂𝐔𝐋𝐀𝐑— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 22, 2025
🔊 Así suena el himno del FC Barcelona en el nuevo Spotify Camp Nou
📽️ @Aparicio_L pic.twitter.com/zb07qdo7oW
Εκεί δεν ήταν ο Λιονέλ Μέσι ο οποίος είχε φροντίσει ένα βράδυ προ ημερών να το επισκεφτεί «κρυφά» και μόνος του ενώ ήταν στην πόλη που μεγαλούργησε. Πάντως στο 10' του αγώνα ο κόσμος φώναζε ρυθμικά το όνομά του.
🏟️ ¡Todo listo en el Spotify Camp Nou! pic.twitter.com/P5YtzAuXF1— Diario AS (@diarioas) November 22, 2025
