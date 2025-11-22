«Πάμε σπίτι» - Η Μπαρτσελόνα επέστρεψε μετά από 915 ημέρες στο Καμπ Νου - Βίντεο, φωτογραφίες
«Πάμε σπίτι» - Η Μπαρτσελόνα επέστρεψε μετά από 915 ημέρες στο Καμπ Νου - Βίντεο, φωτογραφίες

Περισσότεροι από 45.000 φίλαθλοι της Μπαρτσελόνα γέμισαν τις διαθέσιμες κερκίδες για το παιχνίδι με την Αθλέτικ Μπιλμπάο - Στο 10' ο κόσμος φώναζε το όνομα του Μέσι

Με το σύνθημα «Πάμε σπίτι» η Μπαρτσελόνα επέστρεψε το μεσημέρι του Σαββάτου (22/11) στο θρυλικό και μερικώς ανακαινισμένο Καμπ Νου της Βαρκελώνης. 

Μετά από 915 απουσίας, φιλοξενήθηκε στο Μονζουίκ, η Μπαρτσελόνα επέστρεψε στο νέο Spotify Camp Nou το οποίο χωράει 45.401 θεατές και φυσικά ήταν γεμάτο στο παιχνίδι της La Liga με την Αθλέτικ Μπιλμπάο. 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MARCA (@marca)


Τα έργα στο Καμπ Νου συνεχίζονται και η Μπαρτσελόνα πήρε άδεια για 45.000 θεατές. Το 2026 η χωρητικότητα θ' ανέβει στους 62.000 και το 2027 ή 2028 όταν θα τελειώσει το έργο που θα στοιχίσει 1,5 δις ευρώ το γήπεδο θα μπορεί να φιλοξενήσει 105.000 θεατές. 



Ο κόσμος της Μπαρτσελόνα αν και τα εισιτήρια ήταν πανάκριβα έσπευσε να γεμίσει το γήπεδο ενώ πρώτοι στον αγωνιστικό χώρο μπήκαν οι  Juan Canela Salamero και ο Jordi Penas Iberri, από τα παλαιότερα μέλη στην ιστορία του κλαμπ. 


Εκεί ήταν και ο πρόεδρος Ζοάν Λαπόρτα ο οποίος δεν σταμάτησε να βγάζει φωτογραφίες με τον κόσμο.

\


Εκεί δεν ήταν ο Λιονέλ Μέσι ο οποίος είχε φροντίσει ένα βράδυ προ ημερών να το επισκεφτεί «κρυφά» και μόνος του ενώ ήταν στην πόλη που μεγαλούργησε. Πάντως στο 10' του αγώνα ο κόσμος φώναζε ρυθμικά το όνομά του. 



View this post on Instagram

A post shared by 433 (@433)



