Η... κρυφή επίσκεψη του Μέσι στο Καμπ Νου - «Μακάρι να μπορέσω να επιστρέψω στο μέρος που μου λείπει με όλη μου την ψυχή»
Ο Αργεντινός σούπερ σταρ βρέθηκε στη Βαρκελώνη και φρόντισε να προκαλέσει πανικό στους φίλους της Μπαρτσελόνα με το ποστάρισμα του
Στις 8 Αυγούστου 2021 ο κόσμος του ποδοσφαίρου συγκλονίστηκε από την είδηση που ανέφερε ότι ο Λιονέλ Μέσι αποχωρεί από τη Μπαρτσελόνα (με τον επόμενο προορισμό του να είναι τελικά η Παρί Σεν Ζερμέν).
Ο Αργεντινός που έφυγε στα 12 του χρόνια από το Ροζάριο για να βρεθεί στη Βαρκελώνη και την περίφημη Λα Μασια (η ακαδημία των μπλαουγκράνα), κανείς δεν πίστευε ότι θα αποχωρούσε ποτέ από τον σύλλογο, ωστόσο τα οικονομικά προβλήματα των Καταλανών τον οδήγησαν στην πόρτα της εξόδου.
Από εκείνη τη στιγμή το ερώτημα που πλανάται είναι το αν και κυρίως το πότε θα επιστρέψει στην αγαπημένη του Μπαρτσελόνα, με τον Μέσι για πρώτη φορά μετά την αποχώρηση του να δίνει ένα στίγμα και να προκαλεί φρενίτιδα ενθουσιασμού στους οπαδούς της ομάδας.
Ο Λίο εκμεταλλευόμενος την παρουσία της Εθνικής Αργεντινής στο Αλικάντε όπου θα αντιμετωπίσει την Ανγκόλα σε φιλική αναμέτρηση, ξέκλεψε λίγο χρόνο και το βράδυ της Κυριακής βρέθηκε στην Βαρκελώνη (όπου έχει σπίτι και το κέντρο των επιχειρήσεων του) και φυσικά επισκέφτηκε το νέο Καμπ Νου.
Μια επίσκεψη που έκανε ο ίδιος σήμερα γνωστή με ανάρτηση στους λογαριασμούς του στα social media συνοδεύοντας τις φωτογραφίες και τα βίντεο μ' ένα συγκινητικό μήνυμα.
«Χθες το βράδυ επέστρεψα σε ένα μέρος που μου λείπει με όλη μου την ψυχή. Ένα μέρος όπου ήμουν απέραντα ευτυχισμένος, όπου εσείς με κάνατε να νιώσω χιλιάδες φορές ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Μακάρι κάποια μέρα να μπορέσω να επιστρέψω, και όχι μόνο για να αποχαιρετήσω ως παίκτης, όπως ποτέ δεν μπόρεσα να το κάνω…», ήταν το λόγια του με χιλιάδες σχόλια φίλων της Μπαρτσελόνα να τον καλούν να επιστρέψει.
Τα λόγια του Μέσι ήρθαν λίγες ημέρες μετά τη δήλωση του προέδρου της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, ο οποίος είχε εκφράσει την επιθυμία του να τιμήσει τον Αργεντινό με ένα φιλικό προς τιμήν του στα εγκαίνια του νέου σταδίου. «Θα εξαρτηθεί από το αν εκείνοι το θελήσουν», είχε πει ο Λαπόρτα την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια προπόνησης ανοιχτής στο κοινό στο Καμπ Νου. Η ανάρτηση του Μέσι φάνηκε σαν μια έμμεση αλλά θερμή απάντηση στο κάλεσμα του προέδρου και πλέον όλοι περιμένουν τις εξελίξεις.
