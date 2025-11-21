Στο ΣΕΦ ξανά για τον αγώνα του Ολυμπιακού η Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Δείτε φωτογραφίες
SPORTS
Κίμπερλι Γκιλφόιλ ΣΕΦ Ολυμπιακός

Στο ΣΕΦ ξανά για τον αγώνα του Ολυμπιακού η Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Δείτε φωτογραφίες

Η πρέσβης των ΗΠΑ παρακολούθησε το ματς των «ερυθρόλευκων» κόντρα στην Παρί για την Euroleague, μαζί με τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Στο ΣΕΦ ξανά για τον αγώνα του Ολυμπιακού η Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Δείτε φωτογραφίες
29 ΣΧΟΛΙΑ
Στις κερκίδες του ΣΕΦ βρέθηκε για άλλη μια φορά η νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλί Γκιλφόιλ.

Την περασμένη εβδομάδα είχε παρακολουθήσει τη νίκη του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν για την Euroleague, ενώ και αυτή φορά είδε ακόμη μία «ερυθρόλευκη» νίκη καθώς οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να επικρατούν με 98-86 επί της Παρί.

Η πρέσβης των ΗΠΑ κάθισε αρχικά στα VIP του ΣΕΦ μαζί με τους ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, ενώ στη συνέχεια κατέβηκε στα court seats του γηπέδου.

Δείτε φωτογραφίες:

Στο ΣΕΦ ξανά για τον αγώνα του Ολυμπιακού η Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Δείτε φωτογραφίες
Στο ΣΕΦ ξανά για τον αγώνα του Ολυμπιακού η Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Δείτε φωτογραφίες
Στο ΣΕΦ ξανά για τον αγώνα του Ολυμπιακού η Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Δείτε φωτογραφίες
Στο ΣΕΦ ξανά για τον αγώνα του Ολυμπιακού η Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Δείτε φωτογραφίες

Στο ΣΕΦ ξανά για τον αγώνα του Ολυμπιακού η Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Δείτε φωτογραφίες
Η Κίμπερι Γκιλφόιλ μαζί με τους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού στην ίδια σειρά, ενώ πίσω τους κάθονται οι Νίκος Τσάκος (αριστερά) και Αλκιβιάδης Στεφανής (δεξιά)
Κλείσιμο
Στο ΣΕΦ ξανά για τον αγώνα του Ολυμπιακού η Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Δείτε φωτογραφίες


Ειδήσεις σήμερα:

Επιμένει η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο στο Λουτράκι: Πρώτη φορά μου συνέβη αυτό στα 25 χρόνια, να βοηθήσουμε το παιδί

Ζελένσκι: Η Ουκρανία βρίσκεται σε δίλημμα είτε να χάσει τον βασικό της εταίρο ή την αξιοπρέπειά της

Καβγάς επί 10 λεπτά μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Ουγγαρέζου: Τι σου έκανε Δημήτρη ο Διαμαντής; - Δεν χάσαμε τον Αβραάμ Λίνκολν
29 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης