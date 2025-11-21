Στο ΣΕΦ ξανά για τον αγώνα του Ολυμπιακού η Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Δείτε φωτογραφίες

Η πρέσβης των ΗΠΑ παρακολούθησε το ματς των «ερυθρόλευκων» κόντρα στην Παρί για την Euroleague, μαζί με τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός