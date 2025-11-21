Στο ΣΕΦ ξανά για τον αγώνα του Ολυμπιακού η Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Δείτε φωτογραφίες
Η πρέσβης των ΗΠΑ παρακολούθησε το ματς των «ερυθρόλευκων» κόντρα στην Παρί για την Euroleague, μαζί με τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός
Στις κερκίδες του ΣΕΦ βρέθηκε για άλλη μια φορά η νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλί Γκιλφόιλ.
Την περασμένη εβδομάδα είχε παρακολουθήσει τη νίκη του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν για την Euroleague, ενώ και αυτή φορά είδε ακόμη μία «ερυθρόλευκη» νίκη καθώς οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να επικρατούν με 98-86 επί της Παρί.
Η πρέσβης των ΗΠΑ κάθισε αρχικά στα VIP του ΣΕΦ μαζί με τους ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, ενώ στη συνέχεια κατέβηκε στα court seats του γηπέδου.
Δείτε φωτογραφίες:
