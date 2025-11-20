Τρομερός Μπάνκι: Με Πολονάρα οι κλήσεις της Εθνικής Ιταλίας!

Φοβερή κίνηση από τον ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής Ιταλίας, Λούκα Μπάνκι, καθώς μέσα στις κλήσεις του για τα «παράθυρα» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, βρίσκεται και ο Ακίλε Πολονάρα