Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.
Τρομερός Μπάνκι: Με Πολονάρα οι κλήσεις της Εθνικής Ιταλίας!
Τρομερός Μπάνκι: Με Πολονάρα οι κλήσεις της Εθνικής Ιταλίας!
Φοβερή κίνηση από τον ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής Ιταλίας, Λούκα Μπάνκι, καθώς μέσα στις κλήσεις του για τα «παράθυρα» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, βρίσκεται και ο Ακίλε Πολονάρα
Σε κίνηση που συγκινεί και στέλνει ένα δυνατό μήνυμα ζωής προχώρησε ο Ομοσπονδιακός προπονητής της Ιταλίας, Λούκα Μπάνκι, εν όψει των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ του 2027 καθώς τοποθέτησε τον Ακίλε Πολονάρα ως αρχηγό της Εθνικής ομάδας στις πρώτες του κλήσεις.
Ο «Achi» συνεχίζει να δίνει τον δικό του σπουδαίο και δύσκολο αγώνα με τη λευχαιμία, από το σπίτι του. Προφανώς, ο Ιταλός φόργουορντ, με τις 94 συμμετοχές του, δεν θα μπορέσει να ενσωματωθεί στην αποστολή, ωστόσο η τιμητική αυτή κλήση τον καθιστά αναπόσπαστο μέλος της ομάδας.
Πρόκειται για μια σπουδαία, μεγαλειώδη κίνηση από τον Λούκα Μπάνκι, ένα ηχηρό μήνυμα σεβασμού, συμπαράστασης και αναγνώρισης του ρόλου του Πολονάρα, ο οποίος είχε ήδη φορέσει το περιβραχιόνιο στον αγώνα του Φεβρουαρίου 2024.
Η εθνική Ιταλίας αγωνίζεται στον Δ΄ όμιλο της προκριματικής φάσης. Στις 27 Νοεμβρίου θα αντιμετωπίσει την Ισλανδία στην Τορτόνα και στις 30 Νοεμβρίου θα βρει στον δρόμο της τη Λιθουανία στην Κλαϊπέντα.
Ειδήσεις σήμερα
Συνελήφθη στη Βουλιαγμένη η Δήμητρα Ματσούκα - Οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, πάνω από το όριο ταχύτητας χωρίς δίπλωμα και πινακίδες
Οι κάμερες έπιασαν τον Τσιτσιπά να τρέχει με τη Lotus του με 210 χλμ. στην Αττική Οδό - Του πήγε ψηφιακά το πρόστιμο
Μια νύχτα με τους ήρωες του ΕΚΑΒ - Η δολοφονία, τα ουρλιαχτά και τα... παράνομα ζευγάρια
Ο «Achi» συνεχίζει να δίνει τον δικό του σπουδαίο και δύσκολο αγώνα με τη λευχαιμία, από το σπίτι του. Προφανώς, ο Ιταλός φόργουορντ, με τις 94 συμμετοχές του, δεν θα μπορέσει να ενσωματωθεί στην αποστολή, ωστόσο η τιμητική αυτή κλήση τον καθιστά αναπόσπαστο μέλος της ομάδας.
Πρόκειται για μια σπουδαία, μεγαλειώδη κίνηση από τον Λούκα Μπάνκι, ένα ηχηρό μήνυμα σεβασμού, συμπαράστασης και αναγνώρισης του ρόλου του Πολονάρα, ο οποίος είχε ήδη φορέσει το περιβραχιόνιο στον αγώνα του Φεβρουαρίου 2024.
Η εθνική Ιταλίας αγωνίζεται στον Δ΄ όμιλο της προκριματικής φάσης. Στις 27 Νοεμβρίου θα αντιμετωπίσει την Ισλανδία στην Τορτόνα και στις 30 Νοεμβρίου θα βρει στον δρόμο της τη Λιθουανία στην Κλαϊπέντα.
World Cup 2027 Qualifiers: i 17 Azzurri del CT Luca Banchi 📋— Italbasket (@Italbasket) November 20, 2025
A una settimana dall’esordio vs 🇮🇸, ecco i convocati per il raduno di Tortona.
Spicca il nome di Achille Polonara che, pur non potendo aggregarsi alla squadra ne sarà il Capitano 💙#Italbasket pic.twitter.com/aJeumT0rdm
Ειδήσεις σήμερα
Συνελήφθη στη Βουλιαγμένη η Δήμητρα Ματσούκα - Οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, πάνω από το όριο ταχύτητας χωρίς δίπλωμα και πινακίδες
Οι κάμερες έπιασαν τον Τσιτσιπά να τρέχει με τη Lotus του με 210 χλμ. στην Αττική Οδό - Του πήγε ψηφιακά το πρόστιμο
Μια νύχτα με τους ήρωες του ΕΚΑΒ - Η δολοφονία, τα ουρλιαχτά και τα... παράνομα ζευγάρια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα