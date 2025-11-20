Εντυπωσιακό το φινάλε των Ελλήνων ιστιοπλόων στην «Athens International Sailing Week 2025»

Φινάλε της δεύτερης φάσης στην «34η «Athens International Sailing Week 2025», με τους Έλληνες ιστιοπλόους να κατακτούν όλα τα μετάλλια στις τρεις ολυμπιακές κλάσεις με εξαίρεση το χρυσό στα ILCA 7 ανδρών.

Οι αθλητές και οι αθλήτριές μας πραγματοποίησαν έξοχη εμφάνιση και σε έναν ακόμη δύσκολο αγώνα έδειξαν το υψηλό επίπεδό τους. Η παρουσία αρκετών δυνατών ξένων ιστιοπλόων και η ζωντανή μετάδοση των ιστιοδρομιών από το κανάλι της ΕΙΟ στο You Tube συνέβαλαν στη διεξαγωγή ενός εντυπωσιακού αγώνα.



Την Πέμπτη έγινε ο medal race στα ILCA 6 γυναικών και στα ILCA 7 ανδρών, τον σχολιασμό έκαναν τρεις πολύ μεγάλοι ιστιοπλόοι. Ο ασημένιος Ολυμπιονίκης του Σίδνεϊ στα ΦΙΝΝ Ιταλός Λούκα Ντεβότι και οι δικοί μας Αιμίλιος Παπαθανασίου (μέλος του συμβουλίου της World Sailing) και o αντιπρόεδρος της ΕΙΟ και γενικός γραμματέας της ΕΟΕ Στέφανος Χανδακάς.

Στις γυναίκες κέρδισε η παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2025 στα U19 Ερμιόνη Γκίκα, ενώ στους άνδρες πρώτος ήταν ο Ν. Χαλιντέι από το Χονγκ Κονγκ.

Και οι τρεις ολυμπιακές κλάσεις ήταν ταυτόχρονα και πανελλήνια πρωταθλήματα.

Τα τελικά αποτελέσματα είναι:

ILCA 6 γυναικών (20 σκάφη, 10 ιστιοδρομίες)

1. Ερμιόνη Γκίκα 13

2. Βαρβάρα Πόρτολου 19

3. Μαρία Παναγιώτα Παπαδάκη 40.

Τα ίδια αποτελέσματα ισχύουν και για το πανελλήνιο πρωτάθλημα.

IlCA 7 ανδρών (35 σκάφη, 10 ιστιοδρομίες)

1. Νικ Χαλιντέι Χονγκ Κονγκ 29

2. Σπύρος Προβελέγγιος 34

3. Γεώργιος Παπαδάκος 44

Για το πανελλήνιο πρωτάθλημα ο Σ. Προβελέγγιος πήρε την 1η θέση, ο Γ. Παπαδάκος τη 2η και ο Αθανάσιος Κυφίδης την 3η.

49er (5 σκάφη, 5 ιστιοδρομίες)

1. Γεώργιος Παπαδόπουλος - Πέτρος Κωνσταντινίδης 4

2. Ευάγγελος Δολιανίτης – Νικόλαος Γιωτόπουλος 7

3. Παναγιώτης Σωτηρίου - Παναγιώτης Μυλωνάς 11

Τα ίδια αποτελέσματα ισχύουν και για το πανελλήνιο πρωτάθλημα.

H «34η Athens International Sailing Week» συνεχίζεται αύριο Παρασκευή με την τρίτη και τελευταία φάση στις διεθνείς κατηγορίες και ολοκληρώνεται την Κυριακή 23 Νοεμβρίου.

Στις εγκαταστάσεις του Athens International Sailing Center στη Ναυταθλητική Μαρίνα του δήμου Καλλιθέας θα διεξαχθούν τα Οπτιμιστ, στον Ν.Ο. Καλαμακίου τα 420, στον Ν.Α.Ο. Βούλας τα ILCA 4 και τα ILCA 6 ανδρών και στον Ν.Ο. Βουλιαγμένης τα Techno.

