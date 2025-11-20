Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακαινίζει το κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά

αναβάθμιση του υγρού στίβου στο κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά ανακοίνωσε η ΕΟΕ

«Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοινώνει με μεγάλη χαρά ότι ήρθε σε συμφωνία με το Υπερταμείο και την ΕΤΑΔ και προχωρά σε πρώτη φάση, στην άμεση επισκευή και αναβάθμιση του υγρού στίβου στο κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά, ώστε από την ερχόμενη άνοιξη να μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες.

Η κακή κατάσταση του κωπηλατοδρομίου, στο οποίο δεν είχε γίνει καμία ουσιαστική εργασία συντήρησης μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, δεν μπορούσε να αφήσει ασυγκίνητη την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή που ανέλαβε πρωτοβουλία για τη σωτηρία της συγκεκριμένης Ολυμπιακής εγκατάστασης που χρησιμοποιείται από τους αθλητές της κωπηλασίας και του κάνοε καγιάκ.

Όλα τα χρήματα για τις εργασίες εξασφαλίστηκαν από χορηγία που θα δοθεί στην ΕΟΕ μέσω του προγράμματος «Υιοθετήστε μία Αθλητική Εγκατάσταση» από συγκεκριμένο χορηγό που θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

Ηδη εστάλη από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή προκαταβολή στην ιταλική εταιρεία που κατασκεύασε το κωπηλατοδρόμιο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004 για άμεση κατασκευή νέων πλωτών εξεδρών.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης του Σχοινιά είναι το γεγονός ότι οι Ιταλοί κατασκευαστές τόνισαν ότι υγρός στίβος έβαινε προς οριστική διάλυση εάν δεν γίνονταν άμεσα επεμβάσεις

Με την παρέμβαση της η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, την ουσιαστική υποστήριξη του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και την υπερπολύτιμη στήριξη του χορηγού, σώζει μια εθνική εγκατάσταση που είναι μοναδική στον κόσμο και έγινε το 2003 με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων και για την οποία δεν υπήρχε εναλλακτική λύση για άλλη χρήση, καθότι η ευρύτερη περιοχή έχει χαρακτηριστεί «natura».

Ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος δήλωσε σχετικά με την ευχάριστη εξέλιξη. «Συνεχίζουμε να υλοποιούμε τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει ως διοίκηση για τη στήριξη του ελληνικού αθλητισμού. Και ελληνικός αθλητισμός δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς γήπεδα και εγκαταστάσεις και αυτός είναι ο λόγος που ρίχνουμε βάρος στην ανακαίνιση τους αλλά και στη δημιουργία νέων, καθώς τα προβλήματα είναι πολλά και απαιτούν λύσεις. Μετά τον Σχοινιά θα γίνουν και άλλες σημαντικές ανακοινώσεις που αφορούν άνοιγμα νέων εγκαταστάσεων ή ανακαίνιση κλειστών εγκαταστάσεων, που θα ενταχθούν και αυτές στο πρόγραμμα της ΕΟΕ “Yιοθετήστε μία Αθλητική Εγκατάσταση”. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη διοίκηση του Υπερταμείου, την ΕΤΑΔ αλλά κυρίως τον Aντιπρόεδρο της κυβέρνησης κ. Κωστή Χατζηδακη που είδαν το θέμα άμεσα και δόθηκε λύση».





