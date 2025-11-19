Παναθηναϊκός: Εντυπωσιακές εικόνες από τα έργα στο γήπεδο του Βοτανικού
Παναθηναϊκός: Εντυπωσιακές εικόνες από τα έργα στο γήπεδο του Βοτανικού
Στην προ ημερών συνέντευξή του, ο Γιάννης Αλαφούζος άφησε να εννοηθεί πως περιμένει την ομάδα να μπει στο νέο «σπίτι» της, το 2027
Συνεχίζονται οι εργασίες για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, με τις τελευταίες εικόνες να φανερώνουν πως η νέα έδρα του «τριφυλλιού» παίρνει... σάρκα και οστά.
Ο Γιάννης Αλαφούζος στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να γίνει βιώσιμος με το νέο γήπεδο και άφησε να εννοηθεί πως περιμένει την ομάδα να μπει στο νέο «σπίτι» της, το 2027.
Οι εργασίες, πάντως, στον Βοτανικό, συνεχίζονται κανονικά και τοποθετούνται όλο και περισσότερα σημεία και στα κομμάτια των κερκίδων που θα «σηκωθούν» στο προσεχές διάστημα.
Δείτε εικόνες:
Ειδήσεις σήμερα
Πολεμικές τέχνες γνώριζε ο 29χρονος που σκότωσε στο ξύλο τον 58χρονο στον Νέο Κόσμο - Είχε χτυπήσει με κοπίδι τρία άτομα σε άλλον καβγά
27χρονη Ελληνοκαναδή σκότωσε τους γιους της για «να ενωθούν όλοι στον Παράδεισο» με τον 72χρονο σύζυγό της που πέθανε από καρκίνο
Μέσα σε προαύλιο σχολείου βιάστηκε η 12χρονη στην Πάτρα - Αναμένεται δίωξη στον 16χρονο
Ο Γιάννης Αλαφούζος στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να γίνει βιώσιμος με το νέο γήπεδο και άφησε να εννοηθεί πως περιμένει την ομάδα να μπει στο νέο «σπίτι» της, το 2027.
Οι εργασίες, πάντως, στον Βοτανικό, συνεχίζονται κανονικά και τοποθετούνται όλο και περισσότερα σημεία και στα κομμάτια των κερκίδων που θα «σηκωθούν» στο προσεχές διάστημα.
Δείτε εικόνες:
Ειδήσεις σήμερα
Πολεμικές τέχνες γνώριζε ο 29χρονος που σκότωσε στο ξύλο τον 58χρονο στον Νέο Κόσμο - Είχε χτυπήσει με κοπίδι τρία άτομα σε άλλον καβγά
27χρονη Ελληνοκαναδή σκότωσε τους γιους της για «να ενωθούν όλοι στον Παράδεισο» με τον 72χρονο σύζυγό της που πέθανε από καρκίνο
Μέσα σε προαύλιο σχολείου βιάστηκε η 12χρονη στην Πάτρα - Αναμένεται δίωξη στον 16χρονο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα