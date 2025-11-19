Παναθηναϊκός: Εντυπωσιακές εικόνες από τα έργα στο γήπεδο του Βοτανικού
Παναθηναϊκός: Εντυπωσιακές εικόνες από τα έργα στο γήπεδο του Βοτανικού

Στην προ ημερών συνέντευξή του, ο Γιάννης Αλαφούζος άφησε να εννοηθεί πως περιμένει την ομάδα να μπει στο νέο «σπίτι» της, το 2027

Συνεχίζονται οι εργασίες για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, με τις τελευταίες εικόνες να φανερώνουν πως η νέα έδρα του «τριφυλλιού» παίρνει... σάρκα και οστά. 

Ο Γιάννης Αλαφούζος στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να γίνει βιώσιμος με το νέο γήπεδο και άφησε να εννοηθεί πως περιμένει την ομάδα να μπει στο νέο «σπίτι» της, το 2027.

Οι εργασίες, πάντως, στον Βοτανικό, συνεχίζονται κανονικά και τοποθετούνται όλο και περισσότερα σημεία και στα κομμάτια των κερκίδων που θα «σηκωθούν» στο προσεχές διάστημα.

Δείτε εικόνες:
