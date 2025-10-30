Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
«Αθήνα είσαι έτοιμη;» – Το νέο βίντεο του Παναθηναϊκού για το γήπεδο του Βοτανικού
Εντυπωσιακό βίντεο-teaser με drone δείχνει το «τριφύλλι» στον γερανό και φόντο την Ακρόπολη
Με ένα εντυπωσιακό βίντεο-teaser στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός «ζέστανε» τον κόσμο της ομάδας, φέρνοντας στο προσκήνιο τις εργασίες για την ανέγερση του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου στον Βοτανικό.
Η ανάρτηση, που συνοδευόταν από τη φράση «Αθήνα είσαι έτοιμη;», αποτυπώνει την πρόοδο των έργων, ενώ ταυτόχρονα προσδίδει έναν συμβολισμό υψηλών προσδοκιών.
Στο βίντεο, η κάμερα ενός drone ξεκινά την πτήση της, ανεβαίνοντας σταθερά ψηλά στον αττικό ουρανό. Το πλάνο εστιάζει σε έναν γερανό που δεσπόζει στο εργοτάξιο, φέροντας στο πάνω μέρος του το έμβλημα του «τριφυλλιού». Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι το φόντο, καθώς πίσω από τον γερανό διακρίνεται η επιβλητική φιγούρα της Ακρόπολης.
