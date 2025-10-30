«Αθήνα είσαι έτοιμη;» – Το νέο βίντεο του Παναθηναϊκού για το γήπεδο του Βοτανικού
SPORTS
Βοτανικός Παναθηναϊκός Γήπεδο

«Αθήνα είσαι έτοιμη;» – Το νέο βίντεο του Παναθηναϊκού για το γήπεδο του Βοτανικού

Εντυπωσιακό βίντεο-teaser με drone δείχνει το «τριφύλλι» στον γερανό και φόντο την Ακρόπολη

«Αθήνα είσαι έτοιμη;» – Το νέο βίντεο του Παναθηναϊκού για το γήπεδο του Βοτανικού
2 ΣΧΟΛΙΑ
Με ένα εντυπωσιακό βίντεο-teaser στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός «ζέστανε» τον κόσμο της ομάδας, φέρνοντας στο προσκήνιο τις εργασίες για την ανέγερση του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου στον Βοτανικό.

Η ανάρτηση, που συνοδευόταν από τη φράση «Αθήνα είσαι έτοιμη;», αποτυπώνει την πρόοδο των έργων, ενώ ταυτόχρονα προσδίδει έναν συμβολισμό υψηλών προσδοκιών.

Στο βίντεο, η κάμερα ενός drone ξεκινά την πτήση της, ανεβαίνοντας σταθερά ψηλά στον αττικό ουρανό. Το πλάνο εστιάζει σε έναν γερανό που δεσπόζει στο εργοτάξιο, φέροντας στο πάνω μέρος του το έμβλημα του «τριφυλλιού». Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι το φόντο, καθώς πίσω από τον γερανό διακρίνεται η επιβλητική φιγούρα της Ακρόπολης.




Ειδήσεις σήμερα:

Ο Κικίλιας απαντά στη Μπακογιάννη για την ΕΔΕ στον λιμενάρχη Χανίων: Έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών

Ο Μητροπολίτης Δωδώνης μάλωσε διευθυντή σχολείου για την αμφίεσή του στην εκκλησία: «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες, απαράδεκτος»

Άνδρας κυνηγά 7χρονο αγόρι στην Τουρκία, το χτυπάει και το πετάει στο έδαφος από ύψος - Σκληρό βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Όλα όσα χρειάζεσαι και την Black Friday

Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης