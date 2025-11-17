Μπαρτσελόνα: Αναμονή τέλος, επιστρέφει στο νέο «Καμπ Νου» κόντρα στη Μπιλμπάο!

Μετά από δύο χρόνια, οι «μπλαουγκράνα» εξασφάλισαν την άδεια και επιστρέφουν στη θρυλική τους έδρα για τον αγώνα με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, με χωρητικότητα 45.401 θεατών