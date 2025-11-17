Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Μπαρτσελόνα: Αναμονή τέλος, επιστρέφει στο νέο «Καμπ Νου» κόντρα στη Μπιλμπάο!
Μπαρτσελόνα: Αναμονή τέλος, επιστρέφει στο νέο «Καμπ Νου» κόντρα στη Μπιλμπάο!
Μετά από δύο χρόνια, οι «μπλαουγκράνα» εξασφάλισαν την άδεια και επιστρέφουν στη θρυλική τους έδρα για τον αγώνα με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, με χωρητικότητα 45.401 θεατών
Η μεγάλη στιγμή έφτασε: η Μπαρτσελόνα επιστρέφει επιτέλους στο εμβληματικό της γήπεδο, το Καμπ Νου. Μετά από καθυστερήσεις, ατυχίες και ατελείωτες εργασίες στη μεγάλη ανακαίνιση, οι «μπλαουγκράνα» παίρνουν ξανά θέση στη φυσική τους έδρα. Ο δήμος της Βαρκελώνης ενέκρινε τη φάση αδειοδότησης 1Β, επιτρέποντας την παρουσία 45.401 θεατών στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Χάνσι Φλικ, απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο το ερχόμενο Σάββατο, για την 13η αγωνιστική της La Liga.
Ύστερα από περισσότερα από δύο χρόνια περιπλάνησης και συνεχών αναβολών, η Μπάρτσα επιστρέφει στο ιστορικό της «σπίτι». Η είδηση επιβεβαιώθηκε σήμερα από τον σύλλογο, μετά και την επίσημη έγκριση της επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου. Ήδη, στις 7 Νοεμβρίου, παίκτες και τεχνικό επιτελείο είχαν δοκιμάσει για πρώτη φορά τον αγωνιστικό χώρο, σε ανοιχτή προπόνηση με 23.000 οπαδούς — αριθμό που αντιστοιχούσε στο προηγούμενο όριο, της φάσης 1Α.
Η ανακαίνιση του Camp Nou αποδείχθηκε ένα μακρύ και επίπονο έργο. Η διοίκηση του Ζοάν Λαπόρτα, όπως και οι φίλαθλοι, δεν περίμεναν ότι οι εργασίες θα καθυστερούσαν τόσο. Αρχικά, ο στόχος ήταν ο συμβολικός εορτασμός των 125 ετών του συλλόγου στο ανακαινισμένο στάδιο, στις 29 Νοεμβρίου 2024, κάτι που τελικά δεν κατέστη εφικτό. Αργότερα, επιδιώχθηκε η επιστροφή πριν το τέλος της χρονιάς, στο ματς με την Ατλέτικο Μαδρίτης, στις 21 Δεκεμβρίου — αλλά κι αυτό αναβλήθηκε.
Όλα όμως δείχνουν πως αυτή τη φορά το ραντεβού θα τηρηθεί. Η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται να αγωνιστεί ξανά στον τόπο που έγραψε την ιστορία της, μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες ενθουσιώδεις φιλάθλους. Και ο επόμενος μεγάλος στόχος; Να υποδεχθεί και την Τσάμπιονς Λιγκ στο ανανεωμένο Καμπ Νου, ίσως ήδη από το παιχνίδι με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης στις 9 Δεκεμβρίου.
Ειδήσεις σήμερα:
Μία σύλληψη και 19 προσαγωγές ενόψει της πορείας του Πολυτεχνείου - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα, κλειστοί σταθμοί του Μετρό
Ντετέκτιβ αποκαλύπτει τα πέντε επαγγέλματα που κάνουν οι... άπιστοι
Μακρόν και Ζελένσκι υπέγραψαν για την προμήθεια περίπου 100 Rafale στην Ουκρανία
Ύστερα από περισσότερα από δύο χρόνια περιπλάνησης και συνεχών αναβολών, η Μπάρτσα επιστρέφει στο ιστορικό της «σπίτι». Η είδηση επιβεβαιώθηκε σήμερα από τον σύλλογο, μετά και την επίσημη έγκριση της επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου. Ήδη, στις 7 Νοεμβρίου, παίκτες και τεχνικό επιτελείο είχαν δοκιμάσει για πρώτη φορά τον αγωνιστικό χώρο, σε ανοιχτή προπόνηση με 23.000 οπαδούς — αριθμό που αντιστοιχούσε στο προηγούμενο όριο, της φάσης 1Α.
Η ανακαίνιση του Camp Nou αποδείχθηκε ένα μακρύ και επίπονο έργο. Η διοίκηση του Ζοάν Λαπόρτα, όπως και οι φίλαθλοι, δεν περίμεναν ότι οι εργασίες θα καθυστερούσαν τόσο. Αρχικά, ο στόχος ήταν ο συμβολικός εορτασμός των 125 ετών του συλλόγου στο ανακαινισμένο στάδιο, στις 29 Νοεμβρίου 2024, κάτι που τελικά δεν κατέστη εφικτό. Αργότερα, επιδιώχθηκε η επιστροφή πριν το τέλος της χρονιάς, στο ματς με την Ατλέτικο Μαδρίτης, στις 21 Δεκεμβρίου — αλλά κι αυτό αναβλήθηκε.
Όλα όμως δείχνουν πως αυτή τη φορά το ραντεβού θα τηρηθεί. Η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται να αγωνιστεί ξανά στον τόπο που έγραψε την ιστορία της, μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες ενθουσιώδεις φιλάθλους. Και ο επόμενος μεγάλος στόχος; Να υποδεχθεί και την Τσάμπιονς Λιγκ στο ανανεωμένο Καμπ Νου, ίσως ήδη από το παιχνίδι με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης στις 9 Δεκεμβρίου.
Ειδήσεις σήμερα:
Μία σύλληψη και 19 προσαγωγές ενόψει της πορείας του Πολυτεχνείου - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα, κλειστοί σταθμοί του Μετρό
Ντετέκτιβ αποκαλύπτει τα πέντε επαγγέλματα που κάνουν οι... άπιστοι
Μακρόν και Ζελένσκι υπέγραψαν για την προμήθεια περίπου 100 Rafale στην Ουκρανία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα