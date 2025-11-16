Ένα σύστημα παρακολούθησης της γλυκόζης στο αίμα που συνδυάζει ευκολία στη χρήση, αξιοπιστία, και έξυπνες λειτουργίες, ιδανικό για όσους θέλουν να έχουν τον έλεγχο του διαβήτη τους κάθε μέρα.
Προμηθέας - Ολυμπιακός 64-88: Άνετο πέρασμα από την Πάτρα για τους Πειραιώτες - Βίντεο
Προμηθέας - Ολυμπιακός 64-88: Άνετο πέρασμα από την Πάτρα για τους Πειραιώτες - Βίντεο
Επτά στα επτά για τον Ολυμπιακό στη Basket League - Πρώτος σκόρερ με 18 πόντους ο Βεζένκοφ
Παρά το ταξίδι του στο Μιλάνο την Παρασκευή, ο Ολυμπιακός είχε ενέργεια και διάθεση στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού και πέρασε εύκολα από την Πάτρα, με 88-64 επί του Προμηθέα στην 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Πρώτος σκόρερ για τους Πειραιώτες με 18 πόντους ήταν ο Βεζένκοφ.
Προμηθέας - Ολυμπιακός: Ο αγώνας
Ο Ολυμπιακός μπήκε ορεξάτος στις δύο πλευρές του παρκέ, με τους Βεζένκοβ και Ντόρσεϊ να αναλαμβάνουν, όπως συνήθως, το σκοράρισμα. Το αρχικό 4-14 μαζεύτηκε από τους γηπεδούχους, αλλά ο Ντόρσεϊ ένιωθε ζεστός και με 9 πόντους στο δεκάλεπτο, διαμόρφωσε το 12-19 (10').
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά
Ο ρυθμός έπεσε σταδιακά με το rotation, ο Πίτερς όμως έφερε και πάλι σκορ από τον πάγκο, για να απαντήσει στα καρφώματα του Κόλεμαν (18-27, 14'), ενώ ο Κώστας Παπανικολάου με πολλή ενέργεια και διάθεση έκανε τα πάντα και στις δύο πλευρές του παρκέ. Ο Ολυμπιακός πάτησε το γκάζι και ξέφυγε με 18-35 (17'), ωστόσο στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, ο Μπαρτζώκας δεν ήταν ικανοποιημένος με αυτό που έβλεπε.
Ο Προμηθέας ανάγκασε σε μερικά λάθη τον Ολυμπιακό, μειώνοντας σε 36-50 (24') με τα σουτ του Μάκιουρα. Ο Λιμνιάτης έριξε ξανά στο παρκέ τους νεαρούς Έλληνες του ρόστερ και η ομάδα του έπαιξε πολύ όμορφο μπάσκετ, παρά την απουσία του Ρομπ Γκρέι και τη διαφορά δυναμικότητας.
Με τον Σάσα Βεζένκοβ να τελειώνει διαδοχικές φάσεις, ο Ολυμπιακός διατήρησε τη διαφορά πάνω από τους 20 και ουσιαστικά τα πάντα είχαν κριθεί. Ο Χολ ανέλαβε ρόλο εκτελεστή και οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν από την Πάτρα με ...
Τα δεκάλεπτα: 12-19, 23-45, 46-68, 64-88
Πρώτος σκόρερ για τους Πειραιώτες με 18 πόντους ήταν ο Βεζένκοφ.
Προμηθέας - Ολυμπιακός: Ο αγώνας
Ο Ολυμπιακός μπήκε ορεξάτος στις δύο πλευρές του παρκέ, με τους Βεζένκοβ και Ντόρσεϊ να αναλαμβάνουν, όπως συνήθως, το σκοράρισμα. Το αρχικό 4-14 μαζεύτηκε από τους γηπεδούχους, αλλά ο Ντόρσεϊ ένιωθε ζεστός και με 9 πόντους στο δεκάλεπτο, διαμόρφωσε το 12-19 (10').
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά
Ο ρυθμός έπεσε σταδιακά με το rotation, ο Πίτερς όμως έφερε και πάλι σκορ από τον πάγκο, για να απαντήσει στα καρφώματα του Κόλεμαν (18-27, 14'), ενώ ο Κώστας Παπανικολάου με πολλή ενέργεια και διάθεση έκανε τα πάντα και στις δύο πλευρές του παρκέ. Ο Ολυμπιακός πάτησε το γκάζι και ξέφυγε με 18-35 (17'), ωστόσο στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, ο Μπαρτζώκας δεν ήταν ικανοποιημένος με αυτό που έβλεπε.
Ο Προμηθέας ανάγκασε σε μερικά λάθη τον Ολυμπιακό, μειώνοντας σε 36-50 (24') με τα σουτ του Μάκιουρα. Ο Λιμνιάτης έριξε ξανά στο παρκέ τους νεαρούς Έλληνες του ρόστερ και η ομάδα του έπαιξε πολύ όμορφο μπάσκετ, παρά την απουσία του Ρομπ Γκρέι και τη διαφορά δυναμικότητας.
Με τον Σάσα Βεζένκοβ να τελειώνει διαδοχικές φάσεις, ο Ολυμπιακός διατήρησε τη διαφορά πάνω από τους 20 και ουσιαστικά τα πάντα είχαν κριθεί. Ο Χολ ανέλαβε ρόλο εκτελεστή και οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν από την Πάτρα με ...
Τα δεκάλεπτα: 12-19, 23-45, 46-68, 64-88
Πηγή: www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Άννα Βίσση: Από τα αζήτητα, στην ολική επαναφορά - Οι sold out εμφανίσεις και το... σουξέ από την Gen Z μέχρι τους 60άρηδες
Πέθανε ο Δημήτρης Σταμάτης, πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ
Η αθλήτρια της ενόργανης που είχε καταγγείλει βία στις προπονήσεις κατηγορείται για το κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες
Ειδήσεις σήμερα:
Άννα Βίσση: Από τα αζήτητα, στην ολική επαναφορά - Οι sold out εμφανίσεις και το... σουξέ από την Gen Z μέχρι τους 60άρηδες
Πέθανε ο Δημήτρης Σταμάτης, πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ
Η αθλήτρια της ενόργανης που είχε καταγγείλει βία στις προπονήσεις κατηγορείται για το κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα