Σεισμός 4,3 Ρίχτερ κοντά στο Λεωνίδιο
ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός Λεωνίδιο

Σεισμός 4,3 Ρίχτερ κοντά στο Λεωνίδιο

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα με εστιακό βάθος 61 χιλιομέτρων

Σεισμός 4,3 Ρίχτερ κοντά στο Λεωνίδιο
Σεισμός μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα της Δευτέρας στη νότια Ελλάδα κοντά στο Λεωνίδιο.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ο σεισμός μεγέθους 4,3R είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρακα Λακωνίας και εστιακό βάθος στα 61,6 χιλιόμετρα.

Σεισμός 4,3 Ρίχτερ κοντά στο Λεωνίδιο


Λίγο νωρίτερα, η Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου είχε υπολογίσει τη δόνηση στα 4,2 Ρίχτερ με  επίκεντρο 11 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρακα Λακωνίας και εστιακό βάθος στα περίπου 40 χιλιόμετρα.

Σεισμός 4,3 Ρίχτερ κοντά στο Λεωνίδιο


Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.

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