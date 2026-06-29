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Σεισμός 4,3 Ρίχτερ κοντά στο Λεωνίδιο
Σεισμός 4,3 Ρίχτερ κοντά στο Λεωνίδιο
Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα με εστιακό βάθος 61 χιλιομέτρων
Σεισμός μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα της Δευτέρας στη νότια Ελλάδα κοντά στο Λεωνίδιο.
Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ο σεισμός μεγέθους 4,3R είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρακα Λακωνίας και εστιακό βάθος στα 61,6 χιλιόμετρα.
Λίγο νωρίτερα, η Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου είχε υπολογίσει τη δόνηση στα 4,2 Ρίχτερ με επίκεντρο 11 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρακα Λακωνίας και εστιακό βάθος στα περίπου 40 χιλιόμετρα.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.
Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ο σεισμός μεγέθους 4,3R είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρακα Λακωνίας και εστιακό βάθος στα 61,6 χιλιόμετρα.
Λίγο νωρίτερα, η Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου είχε υπολογίσει τη δόνηση στα 4,2 Ρίχτερ με επίκεντρο 11 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρακα Λακωνίας και εστιακό βάθος στα περίπου 40 χιλιόμετρα.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.
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