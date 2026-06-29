Νεκρή 41χρονη σε κατάλυμα στην Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά Νεκρή

Νεκρή 41χρονη σε κατάλυμα στην Κρήτη

Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της

Νεκρή 41χρονη σε κατάλυμα στην Κρήτη
Μια 41χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή το πρωί της Κυριακής σε κατάλυμα στην περιοχή της Σούγιας, στα Χανιά.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, η γυναίκα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο κατάλυμα όπου διέμενε, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί άμεσα ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Καντάνου.

Η 41χρονη διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα εξακριβωθούν μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εξετάσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο θάνατός της αποδίδεται σε παθολογικά αίτια, ενώ δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Thema Insights

Μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός με έπαθλο ένα MG3 Hybrid+ Excite

Η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να προσφέρει «όλα και κάτι παραπάνω» στην online αγοραστική εμπειρία, προσθέτοντας έναν ακόμη λόγο για εύκολες, γρήγορες και συμφέρουσες αγορές μέσα από το AB Eshop. Εδώ θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης