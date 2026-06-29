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Νεκρή 41χρονη σε κατάλυμα στην Κρήτη
Νεκρή 41χρονη σε κατάλυμα στην Κρήτη
Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της
Μια 41χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή το πρωί της Κυριακής σε κατάλυμα στην περιοχή της Σούγιας, στα Χανιά.
Σύμφωνα με το zarpanews.gr, η γυναίκα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο κατάλυμα όπου διέμενε, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί άμεσα ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Καντάνου.
Η 41χρονη διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα εξακριβωθούν μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εξετάσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο θάνατός της αποδίδεται σε παθολογικά αίτια, ενώ δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
Σύμφωνα με το zarpanews.gr, η γυναίκα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο κατάλυμα όπου διέμενε, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί άμεσα ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Καντάνου.
Η 41χρονη διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα εξακριβωθούν μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εξετάσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο θάνατός της αποδίδεται σε παθολογικά αίτια, ενώ δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
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