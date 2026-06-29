Τεντόγλου μετά το 8,39 μ. στον Πειραιά: «Πιστεύω ότι θα κερδίσω στο Ευρωπαϊκό»
Τεντόγλου μετά το 8,39 μ. στον Πειραιά: «Πιστεύω ότι θα κερδίσω στο Ευρωπαϊκό»
Ο δις «χρυσός» Ολυμπιονίκης κατέκτησε την πρώτη θέση στο 3ο Piraeus Street Long Jump
Ο Μίλτος Τεντόγλου, μετά την επίδοση με 8.39μ. και την πρώτη θέση στο 3ο Piraeus Street Long Jump, στάθηκε στο γεγονός πως πέντε αθλητές συνολικά ξεπέρασαν τα 8 μέτρα. «Ήταν απίστευτος αγώνας, πηδήξαμε τόσα άτομα 8 μέτρα, ελπίζω ο κόσμος να το χάρηκε,» τόνισε ο δις «χρυσός» Ολυμπιονίκης στην κάμερα του MEGA κι ενώ είχε καταρρίψει δύο φορές το ρεκόρ αγώνα.
«Είναι η καλύτερη επίδοσή μου σε αγώνα street. Δυσκολεύτηκα λίγο στην αρχή, όπως όλοι νομίζω. Πρέπει να το βρεις λίγο, γιατί δεν είναι κανονικό στάδιο, αλλά όλα καλά. Έκανα κάτι δικά μου λάθη στην προσγείωση, αυτό δεν μου άρεσε,» πρόσθεσε ο Μίλτος Τεντόγλου.
Και σε ερώτηση για το τι να περιμένει το κοινό του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ο Μίλτος Τεντόγλου απάντησε: «Έχω κι άλλους αγώνες μπροστά μου, πιστεύω ότι θα κερδίσω στο Ευρωπαϊκό».
«Είναι η καλύτερη επίδοσή μου σε αγώνα street. Δυσκολεύτηκα λίγο στην αρχή, όπως όλοι νομίζω. Πρέπει να το βρεις λίγο, γιατί δεν είναι κανονικό στάδιο, αλλά όλα καλά. Έκανα κάτι δικά μου λάθη στην προσγείωση, αυτό δεν μου άρεσε,» πρόσθεσε ο Μίλτος Τεντόγλου.
Και σε ερώτηση για το τι να περιμένει το κοινό του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ο Μίλτος Τεντόγλου απάντησε: «Έχω κι άλλους αγώνες μπροστά μου, πιστεύω ότι θα κερδίσω στο Ευρωπαϊκό».
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