Ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε υπόγεια σήραγγα της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο δύο ημέρες μετά τη συμφωνία
ΚΟΣΜΟΣ
Χεζμπολάχ Ισραήλ Λίβανος

Ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε υπόγεια σήραγγα της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο δύο ημέρες μετά τη συμφωνία

Η υπόγεια εγκατάσταση φέρεται να περιείχε εκατοντάδες όπλα και τέσσερις θέσεις εκτόξευσης πυραύλων

Ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε υπόγεια σήραγγα της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο δύο ημέρες μετά τη συμφωνία
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Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν μακρά υπόγεια σήραγγα της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσαν χθες Κυριακή με κοινή ανακοίνωσή τους ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κι ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησής του Ισραέλ Κατς.

«Η σήραγγα αυτή, που ήταν μήκους 200 και πλέον μέτρων και βάθους που ξεπερνούσε τα 25 μέτρα, περιείχε εκατοντάδες όπλα και σιλό εκτόξευσης στραμμένα εναντίον του κράτους του Ισραήλ και των πολιτών του», αναφέρει η κοινή ανακοίνωση.

Σύμφωνα με χωριστό ανακοινωθέν του στρατού, οι θέσεις εκτόξευσης πυραύλων ήταν τέσσερις.

«Το Ισραήλ ενημέρωσε εκ των προτέρων τις ΗΠΑ και τον αμερικανό αντιπρόσωπο στον Λίβανο για την καταστροφή της υποδομής αυτής», σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση του πρωθυπουργού Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Κατς.



Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου στην παραθαλάσσια πόλη της Τύρου, κάπου 10 χιλιόμετρα από την τοποθεσία όπου ανατινάχτηκε η σήραγγα, κοντά στο χωριό Ματζντάλ Ζουν, είδε καπνό να υψώνεται σε κάποια απόσταση.

Μετέδωσε πως κάτοικοι κοινοτήτων νότια της Τύρου τις εγκατέλειψαν όταν άκουσαν από λιβανικά ΜΜΕ ότι ο ισραηλινός στρατός επρόκειτο να ανατινάξει υποδομή στην περιοχή.



Η ισραηλινή επιχείρηση ανακοινώθηκε δυο ημέρες μετά την υπογραφή στην Ουάσιγκτον συμφωνίας-πλαισίου ανάμεσα στις κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου, που διαπραγματεύτηκαν υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, με σκοπό στη θεωρία να ανοίξει ο δρόμος για την αποκατάσταση της ειρήνης ανάμεσα στις δυο χώρες, που παραμένουν σε εμπόλεμη κατάσταση για δεκαετίες.



Το κείμενο ορίζει πως για να υπάρξει αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από λιβανικά κατεχόμενα εδάφη πρέπει να προηγηθεί από πλευράς Λιβάνου ο αφοπλισμός της Χεζμπολά, σιιτικού κινήματος υποστηριζόμενου από το Ιράν, που θα ακολουθηθεί από τη δημιουργία «πιλοτικών ζωνών» στις οποίες θα δοθεί ο έλεγχος στον λιβανικό στρατό.

Η Χεζμπολάχ κατέστησε σαφές ότι απορρίπτει τη συμφωνία.
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