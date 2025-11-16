Όσα έκαναν Κωστούλας και Τεττέη στο ντεμπούτο τους στην Εθνική Ελλάδας - Βίντεο
Όσα έκαναν Κωστούλας και Τεττέη στο ντεμπούτο τους στην Εθνική Ελλάδας - Βίντεο
Ο Ανδρέας Τεττέη και ο Μπάμπης Κωστούλας πήραν χρόνο συμμετοχής από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο παιχνίδι με την Σκωτία
Η 15η Νοεμβρίου 2025 θα είναι μια ημέρα που θα θυμούνται για όλη τους τη ζωή ο Μπάμπης Κωστούλας και ο Ανδρέας Τεττέη.
Οι δύο επιθετικοί έκαναν το Σάββατο ντεμπούτο με την φανέλα της Εθνικής Ελλάδας και μάλιστα σε παιχνίδι προκριματικής φάσης του Μουντιάλ 2026 κόντρα στη Σκωτία στο Καραϊσκάκη.
Ο Ανδρέας Τεττέη πέρασε στο 43' στο ματς ως αλλαγή στη θέση του τραυματία Βαγγέλη Παυλίδη και είχε ασίστ και πολύ θετική παρουσία στο ματς.
Ο Μπάμπης Κωστούλας από την άλλη πήρε τη θέση του Χρήστου Τζόλη στο 89' και δεν πρόλαβε να δείξει όσα μπορεί σε μόλις 5'.
Δείτε σε βίντεο όλα όσα έκαναν οι Κωστούλας και Τεττέη στο ντεμπούτο τους
