«Μαμά τα καταφέραμε» - Το συγκινητικό μήνυμα του Τεττέη για το ντεμπούτο του στην Εθνική
SPORTS
Ανδρέας Τεττέη Εθνική ομάδα ντεμπούτο Ανάρτηση Προκριματικά Μουντιάλ 2026 Σκωτία

«Μαμά τα καταφέραμε» - Το συγκινητικό μήνυμα του Τεττέη για το ντεμπούτο του στην Εθνική

Ο επιθετικός που ξεχώρισε με την Κηφισιά έκανε το πρώτο του βήμα με το εθνόσημο και συγκίνησε με το μήνυμά του

«Μαμά τα καταφέραμε» - Το συγκινητικό μήνυμα του Τεττέη για το ντεμπούτο του στην Εθνική
60 ΣΧΟΛΙΑ
Η Εθνική ομάδα έκλεισε ιδανικά τη βραδιά, κατακτώντας μια νίκη γοήτρου απέναντι στη Σκωτία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, σε ένα παιχνίδι που είχε κι έναν ιδιαίτερο πρωταγωνιστή. Ο Ανδρέας Τεττέη έζησε το επίσημο ντεμπούτο του με τη «γαλανόλευκη», γράφοντας την πρώτη του σελίδα με το εθνόσημο στο στήθος.

Ο επιθετικός που ξεχώρισε φέτος με την Κηφισιά και πρόσφατα έκανε το μεγάλο άλμα στον Παναθηναϊκό, είδε την πορεία του να δικαιώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το βράδυ του Σαββάτου (15/11), βρέθηκε για πρώτη φορά ανάμεσα στους εκλεκτούς της Εθνικής Ανδρών, ζώντας μια στιγμή που ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει ως την «μεγαλύτερη επιβράβευση» της μέχρι τώρα διαδρομής του.


Ο Τεττέη δεν έκρυψε τη συγκίνησή του. Σε ανάρτηση στο Instagram μοιράστηκε το συναίσθημά του με μια λιτή αλλά βαθιά προσωπική εξομολόγηση: «Όλη μου τη ζωή ονειρευόμουν και περίμενα αυτή την στιγμή. Τεράστια τιμή και υπερηφάνεια να φοράω τη φανέλα με το εθνόσημο. Μαμά, τα καταφέραμε!».

Ειδήσεις σήμερα:

Πότε έρχεται κακοκαιρία στη χώρα μας, πού θα βρέξει τις επόμενες μέρες - Τι λένε οι μετεωρολόγοι

Πέθανε ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Σταμάτης

Η αθλήτρια της ενόργανης που είχε καταγγείλει βία στις προπονήσεις κατηγορείται για το κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες
60 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ο έξυπνος μετρητής γλυκόζης που μας βοηθά να διαχειριστούμε καλύτερα την καθημερινότητά μας

Ο έξυπνος μετρητής γλυκόζης που μας βοηθά να διαχειριστούμε καλύτερα την καθημερινότητά μας

Ένα σύστημα παρακολούθησης της γλυκόζης στο αίμα που συνδυάζει ευκολία στη χρήση, αξιοπιστία, και έξυπνες λειτουργίες, ιδανικό για όσους θέλουν να έχουν τον έλεγχο του διαβήτη τους κάθε μέρα.

Το νέο γαστρονομικό spot της Αθήνας που αξίζει να επισκεφθείτε

Το Kykloi by Priceless ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη γαστρονομική σκηνή της Αθήνας – είναι ένας χώρος που αξίζει να ανακαλύψει κανείς, όχι μόνο για τις γευστικές του προτάσεις, αλλά και για τη σύγχρονη εκδοχή της ελληνικής φιλοξενίας που εκφράζει.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης