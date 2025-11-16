«Μαμά τα καταφέραμε» - Το συγκινητικό μήνυμα του Τεττέη για το ντεμπούτο του στην Εθνική
Ο επιθετικός που ξεχώρισε με την Κηφισιά έκανε το πρώτο του βήμα με το εθνόσημο και συγκίνησε με το μήνυμά του
Η Εθνική ομάδα έκλεισε ιδανικά τη βραδιά, κατακτώντας μια νίκη γοήτρου απέναντι στη Σκωτία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, σε ένα παιχνίδι που είχε κι έναν ιδιαίτερο πρωταγωνιστή. Ο Ανδρέας Τεττέη έζησε το επίσημο ντεμπούτο του με τη «γαλανόλευκη», γράφοντας την πρώτη του σελίδα με το εθνόσημο στο στήθος.
Ο επιθετικός που ξεχώρισε φέτος με την Κηφισιά και πρόσφατα έκανε το μεγάλο άλμα στον Παναθηναϊκό, είδε την πορεία του να δικαιώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το βράδυ του Σαββάτου (15/11), βρέθηκε για πρώτη φορά ανάμεσα στους εκλεκτούς της Εθνικής Ανδρών, ζώντας μια στιγμή που ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει ως την «μεγαλύτερη επιβράβευση» της μέχρι τώρα διαδρομής του.
Ο Τεττέη δεν έκρυψε τη συγκίνησή του. Σε ανάρτηση στο Instagram μοιράστηκε το συναίσθημά του με μια λιτή αλλά βαθιά προσωπική εξομολόγηση: «Όλη μου τη ζωή ονειρευόμουν και περίμενα αυτή την στιγμή. Τεράστια τιμή και υπερηφάνεια να φοράω τη φανέλα με το εθνόσημο. Μαμά, τα καταφέραμε!».
