Λουτσέσκου: «Μας αφήνει πικρή γεύση η ισοπαλία, δεν είμαστε ούτε στο 50% των δυνατοτήτων μας»
Όσα δήλωσε ο κόουτς του ΠΑΟΚ μετά την ισοπαλία με την ΑΕΚ που πήρε από την ομάδα του το πλεονέκτημα για τη 2η θέση
Στο -2 από τη δεύτερη θέση έμεινε ο ΠΑΟΚ μετά το 1-1 της Τούμπας απέναντι στην ΑΕΚ. Ο «Δικέφαλος» δεν κατάφερε να επικρατήσει της πρωταθλήτριας και σε συνδυασμό με τη νίκη (1-0) του Ολυμπιακού απέναντι στον Παναθηναϊκό έχασε έδαφος.
Μετά το φινάλε του αγώνα με την Ένωση ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου δήλωσε ότι το αποτέλεσμα αφήνει πικρή γεύση και επανέλαβε ότι η ομάδα του δεν βρίσκεται ούτε στο 50% των δυνατοτήτων της.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην κάμερα της NOVA:
«Μας αφήνει μια πικρή γεύση το αποτέλεσμα. Όπως είπα και μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, δεν βρισκόμαστε ούτε στο 50% των δυνατοτήτων μας και φάνηκε σήμερα. Όπως και η ΑΕΚ δεν βρισκόταν στην καλύτερη κατάστασή της.
Στο δεύτερο ημίχρονο, ανεβάσαμε τον ρυθμό ώστε να καταφέρουμε να σκοράρουμε. Κινδυνέψαμε στις μεταβάσεις και έτσι δεχθήκαμε το γκολ. Καταφέραμε να ισοφαρίσουμε, κρατάμε μόνο την αντίδραση».
Για την αντίδραση του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο:
«Είχαμε μεγαλύτερη πίεση και ένταση. Τη μεγαλύτερη διαφορά την κάνει η αντίδραση. Αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο σήμερα, ειδικά όταν παίζουν δύο κουρασμένες ομάδες. Ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι, η κάθε ομάδα είχε τις ευκαιρίες της».
