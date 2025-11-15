Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Ελλάδα - Σκωτία: Το φοβερό γκολ του Μπακασέτα που έδωσε προβάδισμα στην Εθνική - Βίντεο
Ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας άνοιξε το σκορ μόλις στο 7'
Γκολ... από τα αποδυτήρια πέτυχε η Ελλάδα στο παιχνίδι με τη Σκωτία στο Καραϊσκάκη για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
Για την αποκλεισμένη Ελλάδα σκόραρε μόλις στο 7' ο αρχηγός της Τάσος Μπακασέτας.
Ο Παυλίδης βρέθηκε στο ημικύκλιο έκανε το δεξί σουτ, ο Γκόρντον απέκρουσε εντυπωσιακά και ο Μπακασέτας πήρε το «ριμπάουντ» και με έξυπνο αριστερό σουτ έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία για το 1-0.
Αμέσως κάλεσε όλους τους παίκτες να πανηγυρίσουν ως ομάδα!
