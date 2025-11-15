Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Ξύλο στο φινάλε του ντέρμπι του ποδοσφαίρου γυναικών - Η ΑΕΚ 2-1 με ανατροπή τον Παναθηναϊκό, δείτε βίντεο
Η ΑΕΚ ήταν η μεγάλη νικήτρια του ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής αλλά το φινάλε του είχε ξύλο μεταξύ Χατζηνικολάου και Σαμπανάσιτς
Η ΑΕΚ ήταν η μεγάλη νικήτρια του ντέρμπι της 8ης ημέρας του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου γυναικών που διεξήχθη στους Αγίους Αναργύρους.
Η Ένωση επικράτησε 2-1 με ανατροπή του Παναθηναϊκού και είναι 2η με τους ίδιους βαθμούς (21) με τον ΠΑΟΚ.
Ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ (0-1) στο 26’ με πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα η Πούλιου μετά από χέρι της Νεφρού. Το ημίχρονο έληξε με τον Παναθηναϊκό να κρατάει το προβάδισμα αλλά στην επανάληψη ήρθε η ανατροπή.
Στο 74' η Χαμαλίδου ισοφάρισε σε 1-1 και στο 85' η Βιολάρη έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα και ολοκλήρωσε την ανατροπή.
Το ντέρμπι είχε και ξύλο. Στο 86' η Χατζηνικολάου και η Σαμπανάσιτς πιάστηκαν στα χέρια μετά από μονομαχία τους και ακολούθησε ένταση μεταξύ και άλλων παικτριών πριν να παρέμβουν οι ψυχραιμότερες και να ηρεμήσουν τα πνεύματα.
ΑΕΚ (Νίκος Κωτσοβός): Γιαννακούλη, Καπνίση, Βιβιέρ-Χάνει, Ζάγκλη (Χαμαλίδου), Παυλοπούλου, Νεφρού (Τζουτζουράκη), Γεωργίου (Λάρσον), Σαΐχ, Κόγγουλη (Μούγιου), Βιολάρη, Χατζηνικολάου (Παναγιώτου).
Παναθηναϊκός (Κνέζεβιτς): Νάση, Καλοκαιρινού, Καλαντάντζε, Ζώτου, Σαμπανάτσις, Κόλλια, Ίλιτς, Νάνου, Μπριάνα, Γκαμπς και Πούλιου.
