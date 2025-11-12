Το ακριβότερο απόκτημα του Κριστιάνο Ρονάλντο: Ένα τζετ 50 εκατ. ευρώ

Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ αποκάλυψε στον Πιρς Μόργκαν την πιο ακριβή αγορά της ζωής του: ένα ιδιωτικό αεροπλάνο Bombardier Global Express 6500, ένα πολυτελές «ξενοδοχείο με φτερά» που προσαρμόζεται και στην παραμικρή λεπτομέρεια
Η περιουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο ανέρχεται στα 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Celebrity Net Worth, επιτρέποντάς του να αγοράσει, όπως ο ίδιος παραδέχεται, οτιδήποτε στον κόσμο. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης στον Πιρς Μόργκαν, ο Πορτογάλος αποκάλυψε ποιο είναι το πιο ακριβό αντικείμενο που έχει αποκτήσει στη ζωή του.
«Ένα αεροπλάνο. Έχω αεροπλάνα από τα 30 μου, αλλά τα άλλαξα πρόσφατα και ήταν λίγο ακριβό», εξήγησε ο Ρονάλντο.
Συγκεκριμένα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο απολαμβάνει τους αιθέρες με ένα Bombardier Global Express 6500, το οποίο του κόστισε περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ.
Bombardier Global Express 6500: Ένα πολυτελές «ξενοδοχείο»
Το Bombardier Global Express 6500 περιγράφεται ως ένα «πολυτελές ξενοδοχείο με φτερά». Στην ιστοσελίδα της εταιρείας αναφέρεται: «Προσφέρει την πιο εξοπλισμένη και τεχνολογικά προηγμένη καμπίνα της κατηγορίας του. Με ψυχαγωγία 4Κ και το σύστημα φωτισμού Soleil, προσφέρει την καλύτερη άνεση και συνδεσιμότητα στην καμπίνα».
Προσωπική προσαρμογή και άνεση
Το αεροπλάνο μπορεί να διαμορφωθεί πλήρως σύμφωνα με το γούστο του αγοραστή, κάτι που έκανε και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Η εξατομίκευση επιτρέπει την επιλογή της διάταξης των καθισμάτων και των αιθουσών συσκέψεων, τη διακόσμηση (σύγχρονη ή κλασική), ακόμα και το χρώμα και το σχήμα των εξωτερικών ριγών του αεροπλάνου.
Πέρα από την αισθητική πολυτέλεια, το Global Express 6500 διαθέτει πρακτικά στοιχεία που συμβάλλουν σε μια ευχάριστη εμπειρία: κουζίνα, φούρνο, ψυγείο, πλήρες μπάνιο και χώρο ανάπαυσης για το πλήρωμα. Η σχεδίαση των πτερυγίων του επιτρέπει την εξομάλυνση των επιπτώσεων των αναταράξεων, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια και την ηρεμία των επιβατών.
