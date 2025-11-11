Ο Λαμίν Γιαμάλ εκτός Εθνικής Ισπανίας - Νέα κόντρα ανάμεσα σε Ομοσπονδία και Μπαρτσελόνα

Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Ισπανίας (RFEF) ανακοίνωσε την αποδέσμευση του Λαμίν Γιαμάλ από την αποστολή της εθνικής ομάδας ενόψει των αγώνων με τη Γεωργία και την Τουρκία, ύστερα από ιατρική πράξη στην οποία υποβλήθηκε ο παίκτης χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των γιατρών της «Ρόχα».

Ο 18χρονος άσος της Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με τη RFEF, υποβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας (10 Νοεμβρίου) σε «επεμβατική διαδικασία ραδιοσυχνότητας» για τη θεραπεία ενοχλήσεων στη βουβωνική χώρα. Οι γιατροί της Ομοσπονδίας ενημερώθηκαν μόλις στις 13:47 για το γεγονός, λαμβάνοντας λεπτομέρειες μέσω ιατρικής αναφοράς αργά το βράδυ, όπου γινόταν λόγος για ανάγκη αποχής του ποδοσφαιριστή για 7 έως 10 ημέρες.

Σε σκληρό ύφος, η Ομοσπονδία εξέφρασε την έκπληξη και τη δυσαρέσκειά της για την έλλειψη επικοινωνίας εκ μέρους της Μπαρτσελόνα, τονίζοντας πως η απόφαση της αποδέσμευσης ελήφθη αποκλειστικά με γνώμονα την υγεία και την ασφάλεια του ποδοσφαιριστή.

«Οι Ιατρικές Υπηρεσίες της RFEF εκφράζουν την έκπληξη και τη δυσαρέσκειά τους, καθώς ενημερώθηκαν εκ των υστέρων για την ιατρική παρέμβαση. Προέχει η υγεία του παίκτη και γι’ αυτό η Ομοσπονδία αποφάσισε την αποδέσμευσή του από την τρέχουσα αποστολή», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η υπόθεση έχει αναζωπυρώσει τη διαμάχη ανάμεσα στη Μπαρτσελόνα και την Εθνική Ισπανίας, με τον νεαρό επιθετικό να βρίσκεται στο επίκεντρο. Η ένταση ξεκίνησε ήδη από τον Σεπτέμβριο, όταν ο Χάνσι Φλικ είχε κατηγορήσει τον ομοσπονδιακό προπονητή Λουίς ντε λα Φουέντε πως δεν προστάτευσε επαρκώς τον παίκτη.

Ο Γιαμάλ δεν είχε συμμετάσχει στην προηγούμενη αποστολή λόγω τραυματισμού, ενώ είχε επιστρέψει κανονικά στις υποχρεώσεις της Μπαρτσελόνα. Ωστόσο, η νέα θεραπεία που υποβλήθηκε από το ιατρικό επιτελείο των «μπλαουγκράνα» καθιστά αδύνατη τη συμμετοχή του στους κρίσιμους αγώνες της εθνικής, γεγονός που προκάλεσε έντονη δυσφορία στη RFEF, η οποία θεωρεί πως ο σύλλογος ενήργησε χωρίς διαφάνεια και συνεργασία.

Ειδήσεις σήμερα:



Η διπλή ζωή του πατέρα Παρθένιου που διακινούσε ναρκωτικά και μετανάστες - Τι αποκαλύπτει η δικογραφία



Ο Θεοδόσιος Τάσιος στον Δανίκα: «Δεν φοβάμαι το AI, αρκεί να το... ταΐσουμε σωστά»



Ζευγάρι έκανε ρομαντική βόλτα στη Βαρκελώνη και... πάγωσε όταν πέρασε δίπλα τους ο Μέσι - Δείτε βίντεο