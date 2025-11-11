Πάνω από 18 εκατ. likes για την επίσκεψη του Μέσι στο ανακαινισμένο «Καμπ Νου»
Η ανάρτηση του 38χρονου Αργεντινού επιθετικού της Ίντερ Μαϊάμι από την έδρα της Μπαρτσελόνα στην οποία μεγαλούργησε έχει «ρίξει» το Instagram - Η αντίδραση των μπλαουγκράνα
Ήταν το μέρος που λατρεύτηκε όσο κανείς. Το γήπεδο που μεγαλούργησε για 17 συναπτά έτη. Ήταν ο «ναός» που το όνομά του δοξάστηκε και χαράχθηκε ανεξίτηλα στην ιστορία. Το στάδιο όπου αντίκρισε καρέ στο χρόνο να περνούν στη σφαίρα του μύθου. Τέσσερα χρόνια απουσίας από το αγαπημένο του «Καμπ Νου» αποδείχθηκαν πολλά... Και με την πρώτη ευκαιρία ο Λιονέλ Μέσι επέστρεψε ξανά
Σε μια αιφνίδια επίσκεψη που δήλωσαν πλήρη άγνοια μέχρι και οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα, ο Αργεντινός μάγος πάτησε ξανά στο χορτάρι του ανακαινισμένου «Καμπ Νου» που με τη σειρά του ετοιμάζεται για τα δικά του εγκαίνια προς τα τέλη του Νοεμβρίου. Αφού οι παίκτες των Μπλαουγκράνα προπονήθηκαν για πρώτη φορά μετά από χρόνια στο δικό του χορτάρι, ήταν η σειρά του Λιονέλ Μέσι να το επισκεφθεί και να απαθανατίσει τη στιγμή μέσα από ανάρτηση στα social media.
Και μέσα σε λίγες ώρες, ο 38χρονος κατάφερε να «ρίξει» την πλατφόρμα! Η καρφιτσωμένη του ανάρτηση άλλωστε στο Instagram από το νέο «Καμπ Νόου» έχει καταφέρει μέσα σε έντεκα ώρες να ξεπεράσει τα 18 εκατομμύρια likes, δείγμα της απήχησης που είχε προς τον κόσμο του ποδοσφαίρου η επιστροφή του Μέσι στο «σπίτι».
Ο Αργεντινός μάλιστα είχε συνοδεύσει τη φωτογραφία του και μια ευχή: Να επιστρέψει με τον τρόπο που τού αρμόζει, ώστε να πει το αντίο που δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να πει προς τον κόσμο της Μπαρτσελόνα.
«Χθες το βράδυ γύρισα σε ένα μέρος που νοσταλγώ με όλη μου την ψυχή. Ένα μέρος όπου ήμουν απίστευτα ευτυχισμένος, όπου εσείς με κάνατε να νιώσω χίλιες φορές ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Μακάρι κάποια μέρα να μπορέσω να επιστρέψω, και όχι μόνο για να αποχαιρετήσω ως παίκτης, όπως ποτέ δεν μπόρεσα να το κάνω…», έγραψε ο 38χρονος επιθετικός της Ίντερ Μαϊάμι.
η Μπαρτσελόνα δεν άργησε να απαντήσει στην ανάρτηση του Αργεντίνου θρύλου δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του ίδιου από το νέο Καμπ Νου γράφοντας: «Είσαι πάντα ευπρόσδεκτος στο σπίτι σου Λέο».
You're always welcome at your home, Leo. 💙❤️ pic.twitter.com/LUgD5D6Wdb— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 10, 2025
Πηγή:www.gazzetta.gr
