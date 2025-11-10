Μπαρτσελόνα για επίσκεψη Μέσι στο Καμπ Νου: «Είσαι πάντα ευπρόσδεκτος στο σπίτι σου»
Οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα δεν γνώριζαν ότι ο Αργεντινός σταρ πάτησε στο γήπεδο και μάλιστα ψάχνουν αυτούς που του επέτρεψαν την είσοδο
Άπαντες αιφνιδιάστηκαν από την κρυφή επίσκεψη του Λιονέλ Μέσι το βράδυ του Σαββάτου (9/11) στο νέο Καμπ Νου, με τον Αργεντινό σταρ να ανεβάζει σχετικό ποστ στα social media και προσφέρει έναν λόγο στους οπαδούς της Μπαρτσελόνα να χαμογελούν.
Η ανάρτηση έχει κάνει ήδη τον γύρο του κόσμου και έχει δημιουργήσει πανικό στην ποδοσφαιρική κοινότητα, όμως, σύμφωνα με τη «Sport», στο στρατόπεδο των «μπλαουγκράνα» δεν γνώριζαν τίποτα για αυτή την επίσκεψη. Ακόμα και οι άνθρωποι της ομάδας αιφνιδιάστηκαν με αυτή την επίσκεψη και την έμαθαν μέσω της ανάρτησης.
Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει έρευνες για το ποιος και γιατί άφησε την τον θρύλο της ομάδας να μπει στο γήπεδο και να βγάλει φωτογραφίες στο εσωτερικό του. Η επίσκεψη αυτή έγινε με πρωτοβουλία του ίδιου και χωρίς ενημερώσει κάποιον από τον σύλλογο.
Ωστόσο, η Μπαρτσελόνα δεν άργησε να απαντήσει στην ανάρτηση του Αργεντίνου θρύλου δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του ίδιου από το νέο Καμπ Νου γράφοντας: «Είσαι πάντα ευπρόσδεκτος στο σπίτι σου Λέο».
Αναλυτικά η ανάρτησή του Λιονέλ Μέσι:
«Χθες το βράδυ επέστρεψα σε ένα μέρος που μου λείπει με όλη μου την ψυχή. Ένα μέρος όπου ήμουν απέραντα ευτυχισμένος, όπου εσείς με κάνατε να νιώσω χιλιάδες φορές ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Μακάρι κάποια μέρα να μπορέσω να επιστρέψω, και όχι μόνο για να αποχαιρετήσω ως παίκτης, όπως ποτέ δεν μπόρεσα να το κάνω…».
Πηγή: gazzeta.gr
You're always welcome at your home, Leo. 💙❤️ pic.twitter.com/LUgD5D6Wdb— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 10, 2025
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
