Η ανάλυση του Λανουά: «Λάθος το δεύτερο πέναλτι του Ολυμπιακού, σωστά ακυρώθηκαν τα δυο γκολ της ΑΕΚ»
Η ανάλυση του Στεφάν Λανουά για τις αμφισβητούμενες φάσεις της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Η αναφορά στο δεύτερο πέναλτι του Αμανί και στα ακυρωθέντα γκολ της ΑΕΚ
Όπως κάθε εβδομάδα, η ΕΠΟ δημοσίευσε το video με την ανάλυση των επίμαχων φάσεων της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Σύμφωνα με τον Στεφάν Λανουά ο διαιτητής Τσακαλίδης ορθά ακύρωσε τα γκολ των Ζοάο Μάριο και Γιόβιτς στο ματς τη ΑΕΚ με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο, ενώ λανθασμένο δόθηκε το δεύτερο πέναλτι του Λαζάρ Αμανί στο Κηφισιά - Ολυμπιακός.
