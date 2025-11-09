Ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χώρας με την στήριξη της COSMOTE TELEKOM
Αναστασίου: Ο φόβος είναι για αυτούς που δεν θέλουν να τολμήσουν, δεν είμαι τρυφερός με τους παίκτες
Αναστασίου: Ο φόβος είναι για αυτούς που δεν θέλουν να τολμήσουν, δεν είμαι τρυφερός με τους παίκτες
Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου μετά τη νίκη του Παναιτωλικού επί της ΑΕΛ Novibet στο Αγρίνιο
Ο Παναιτωλικός επέστρεψε στις νίκες και μάλιστα με ευκολία, καθώς υπέταξε την ΑΕΛ Novibet στο Αγρίνιο. Ο προπονητής των Καναρινιών, Γιάννης Αναστασίου, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς και στάθηκε στη θέληση των παικτών του να γίνουν καλύτεροι.
Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου: «Νομίζω ήταν δίκαιη νίκη. Σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού ήμασταν καλύτερη ομάδα. Μετά το 1-0 για ένα δεκάλεπτο χάσαμε τα πατήματα μας, δεν ξέραμε πως να διαχειριστούμε το προβάδισμα. Αλλά όσο πέρναγε η ώρα πατάγαμε καλύτερα. Φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Σημειώσαμε δύο γκολ, είχαμε ευκαιρίες και για άλλα. Το σημαντικότερο είναι ότι δεν κινδυνέψαμε. Είναι αυτό που είπα, ένα μήνα που είμαι εδώ. Τα παιδιά δείχνουν θέληση να γίνουν καλύτεροι.
Εγώ προσπαθώ για το καλύτερο. Δεν θα είμαι τρυφερός μαζί τους. Έχουμε απαιτήσεις, θέλουμε να κάνουμε πράγματα ειδικά όταν κερδίζουμε εκεί πρέπει να βρίσκουμε πράγματα να διορθώσουμε. Είμαστε σε επίπεδο καλό για την περίοδο που είμαστε. Θα πρέπει να βελτιώσουμε την έντασή μας, να παίζουμε σε υψηλότερη. Πιστεύω ότι με αυτοπεποίθηση και ψυχολογία αυτό θα έρχεται».
Αναφορικά με την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα, συγκριτικά και με το ματς με την ΑΕΚ:
«Γίναν πολλές κουβέντες μέσα στην εβδομάδα. Είμαι προπονητής που του αρέσει η ομάδα του να παίζει ποδόσφαιρο, όταν έχει την μπάλα. Δεν προσπαθούμε να κρύψουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι. Και στις νίκες είμαι επικριτικός απέναντι στους παίκτες. Κοιτάμε πώς θα γίνουμε καλύτεροι. Ο στόχος είναι εκεί, τα παιδιά το έχουν αντιληφθεί, η κατεύθυνση είναι εκεί. Θα κάνουμε λάθη, θα τιμωρηθούμε αλλά πρέπει να τολμήσουμε. Ο φόβος είναι για αυτούς που δεν θέλουν να τολμήσουν, εμείς θέλουμε».
Πηγή: gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Βορίζια: Κοντά στον εντολέα και τον κατασκευαστή της βόμβας οι αρχές - Συνεχίζονται οι έρευνες για τα όπλα
Έσκισε την μπλούζα του μετά τον θρίαμβο στον τελικό της Αθήνας ο Τζόκοβιτς - Βίντεο, φωτογραφίες
Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας βράβευσε τον 21χρονο Αναστάσιο Γκαρίπη, είχε διασώσει πατέρα και κόρη στη θάλασσα - «Παράδειγμα ανθρωπιάς και ηρωισμού»
Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου: «Νομίζω ήταν δίκαιη νίκη. Σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού ήμασταν καλύτερη ομάδα. Μετά το 1-0 για ένα δεκάλεπτο χάσαμε τα πατήματα μας, δεν ξέραμε πως να διαχειριστούμε το προβάδισμα. Αλλά όσο πέρναγε η ώρα πατάγαμε καλύτερα. Φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Σημειώσαμε δύο γκολ, είχαμε ευκαιρίες και για άλλα. Το σημαντικότερο είναι ότι δεν κινδυνέψαμε. Είναι αυτό που είπα, ένα μήνα που είμαι εδώ. Τα παιδιά δείχνουν θέληση να γίνουν καλύτεροι.
Εγώ προσπαθώ για το καλύτερο. Δεν θα είμαι τρυφερός μαζί τους. Έχουμε απαιτήσεις, θέλουμε να κάνουμε πράγματα ειδικά όταν κερδίζουμε εκεί πρέπει να βρίσκουμε πράγματα να διορθώσουμε. Είμαστε σε επίπεδο καλό για την περίοδο που είμαστε. Θα πρέπει να βελτιώσουμε την έντασή μας, να παίζουμε σε υψηλότερη. Πιστεύω ότι με αυτοπεποίθηση και ψυχολογία αυτό θα έρχεται».
Αναφορικά με την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα, συγκριτικά και με το ματς με την ΑΕΚ:
«Γίναν πολλές κουβέντες μέσα στην εβδομάδα. Είμαι προπονητής που του αρέσει η ομάδα του να παίζει ποδόσφαιρο, όταν έχει την μπάλα. Δεν προσπαθούμε να κρύψουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι. Και στις νίκες είμαι επικριτικός απέναντι στους παίκτες. Κοιτάμε πώς θα γίνουμε καλύτεροι. Ο στόχος είναι εκεί, τα παιδιά το έχουν αντιληφθεί, η κατεύθυνση είναι εκεί. Θα κάνουμε λάθη, θα τιμωρηθούμε αλλά πρέπει να τολμήσουμε. Ο φόβος είναι για αυτούς που δεν θέλουν να τολμήσουν, εμείς θέλουμε».
Πηγή: gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Βορίζια: Κοντά στον εντολέα και τον κατασκευαστή της βόμβας οι αρχές - Συνεχίζονται οι έρευνες για τα όπλα
Έσκισε την μπλούζα του μετά τον θρίαμβο στον τελικό της Αθήνας ο Τζόκοβιτς - Βίντεο, φωτογραφίες
Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας βράβευσε τον 21χρονο Αναστάσιο Γκαρίπη, είχε διασώσει πατέρα και κόρη στη θάλασσα - «Παράδειγμα ανθρωπιάς και ηρωισμού»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα