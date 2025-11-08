ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Σε ρυθμούς Μαραθωνίου η Αττική, οι δρόμοι που κλείνουν την Κυριακή - Αναλυτικά οι ώρες

SPORTS
Έλενα Ριμπάκινα Αρίνα Σαμπαλένκα WTA Finals

WTA Finals: Σήκωσε την κούπα η Ριμπάνικα, 2-0 την Σαμπαλένκα στον τελικό - Βίντεο

Η Έλενα Ριμπάκινα επικράτησε 6-3,7-6 της Αρίνα Σαμπαλένκα στον τελικό στο Ριάντ και κατέκτησε για πρώτη φορά το WTA Finals

Τον πρώτο της τίτλο WTA Finals πανηγύρισε η Έλενα Ριμπάκινα. 

Η Καζάκα τενίστρια που το 2022 είχε κατακτήσει το Wimbledon επικράτησε στον τελικό του Σαββάτου στο Ριάντ με 6-3, 7-6 (0) του Νο1 κόσμου, της Αρίνα Σαμπαλένκα. 

Αυτή είναι η 11η σερί νίκη για την Έλενα Ριμπάκινα η οποία κλείνει τη χρονιά στο Νο5 και με τρεις τίτλους. Η Καζάκα κέρδισε 5.2 εκατ. δολάρια και η Σαμπαλένκα πήρε 2.6 εκατ. δολάρια. 


Aryna Sabalenka vs. Elena Rybakina | 2025 WTA Final | WTA Match Highlights



