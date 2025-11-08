Ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χώρας με την στήριξη της COSMOTE TELEKOM
WTA Finals: Σήκωσε την κούπα η Ριμπάνικα, 2-0 την Σαμπαλένκα στον τελικό - Βίντεο
Η Έλενα Ριμπάκινα επικράτησε 6-3,7-6 της Αρίνα Σαμπαλένκα στον τελικό στο Ριάντ και κατέκτησε για πρώτη φορά το WTA Finals
Τον πρώτο της τίτλο WTA Finals πανηγύρισε η Έλενα Ριμπάκινα.
Η Καζάκα τενίστρια που το 2022 είχε κατακτήσει το Wimbledon επικράτησε στον τελικό του Σαββάτου στο Ριάντ με 6-3, 7-6 (0) του Νο1 κόσμου, της Αρίνα Σαμπαλένκα.
Αυτή είναι η 11η σερί νίκη για την Έλενα Ριμπάκινα η οποία κλείνει τη χρονιά στο Νο5 και με τρεις τίτλους. Η Καζάκα κέρδισε 5.2 εκατ. δολάρια και η Σαμπαλένκα πήρε 2.6 εκατ. δολάρια.
