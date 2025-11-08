Περιστέρι - Παναθηναϊκός 72-89: Με σόου του Ναν επέστρεψαν στις νίκες οι πράσινοι - Βίντεο

Από τη μία, το Περιστέρι ήταν, στο μέτρο του δυνατού, ανταγωνιστικό έως έναν βαθμό. Από την άλλη, ο... τσακισμένος ψυχολογικά Παναθηναϊκός μετά και το παιχνίδι στο Βελιγράδι και τις δύο σερί ήττες, έψαχνε τη νίκη με όσο το δυνατόν καλύτερο πρόσωπο ώστε να ταξιδέψει πιο ήρεμος στην διπλή αγωνιστική της Euroleague.



Οι μεν γηπεδούχοι μπορούν να είναι ικανοποιημένοι από το πρόσωπο που παρουσίασαν ενώ οι «πράσινοι» πήραν τη νίκη και είδαν τον Κέντρικ Ναν να πραγματοποιεί πολύ καλή εμφάνιση μετά το... δικό του Βατερλώ στο παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα. Συγκεκριμένα αγωνίστηκε 25 λεπτά και μέτρησε 27 πόντους με 6/9 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 3 ασίστ, 4 ριμπάουντ και 2 λάθη.

Περιστέρι - Παναθηναϊκός: Ο αγώνας

Ιδιαίτερα αποφασιστικό ήταν το Περιστέρι στο ξεκίνημα του αγώνα και χάρη στα μακρινά σουτ προσπάθησε να πάρει κεφάλι στο σκορ και να ελέγξει το ματς (7-2). Ο Νίκολς ήταν εκείνος που είχε δώσει το σύνθημα για λογαριασμό της ομάδας του, με τους Σορτς και Μήτογλου να «απαντούσαν» και να μην άφηναν τους γηπεδούχους να ξαφνιάσουν περισσότερο το τριφύλλι. Το δεκάλεπτο έκλεισε με το σκορ ισόπαλο στους 22 πόντους με το Περιστέρι να είχε 4/6 δίποντα και 4/9 τρίποντα, ενώ αντίστοιχα ο Παναθηναϊκός 8/13 δίποντα και 1/2 τρίποντα.













Αντίθετα το σκηνικό άλλαξε στο πρώτο πεντάλεπτο της δεύτερης περιόδου. Οι «πράσινοι» έτρεξαν επιμέρους σκορ 14-2 και βρέθηκαν να προηγούνται με 12 πόντους διαφορά (24-36) και αυτό χάρη στον Κέντρικ Ναν (15π., 3/4τρ.) ο οποίος είχε πάρει την κατάσταση στα χέρια του και οδηγούσε τον Παναθηναϊκό στο σκοράρισμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο α’ δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι είχαν 2 ασίστ για 3 λάθη, ενώ στην 2η περίοδο 5 ασίστ για… κανένα λάθος. Ο Σλούκας είχε σουλουπώσει την «πράσινη» επίθεση, την ώρα που οι γηπεδούχοι είχαν αρχίσει να ευστοχούν στο ένα σουτ μετά το άλλο έξω από τη γραμμή των 6.75 μέτρων.

Αποτέλεσμα; Τα τρίποντα των Ιτούνας και Αμπερκρόμπι να φέρουν εκ νέου το ματς στα ίσια (43-43) ένα λεπτό πριν από το τέλος του ημιχρόνου (43-48) χάρη σε επιμέρους 16-4 και δη από το 27-39 υπέρ του Παναθηναϊκού στο 15’. Οι γηπεδούχοι έκλεισαν το πρώτο μισό έχοντας 9/19 τρίποντα έναντι 6/12 των «πρασίνων» ενώ αντίστοιχα τα δίποντα ήταν 7/14 έναντι 12/20.

Επτά σερί πόντοι από τον Σι Τζέι Χάρις έφεραν το Περιστέρι σε απόσταση αναπνοής στα μέσα της 3ης περιόδου (51-52) αλλά όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων δεν ήταν και αρκετοί. Και αυτό διότι ο Παναθηναϊκός ανέβασε εκ νέου την ένταση του και στις δύο πλευρές του παρκέ με αποτέλεσμα να πραγματοποιήσει σερί 12-0 και να προηγηθεί με 13 πόντους διαφορά (51-64 στο 27’) για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Η 3η περίοδος έκλεισε με τους «πράσινους» στο +11 (56-67) έχοντας ελέγξει πλήρως τον ρυθμό μετά την έναρξη του β’ ημιχρόνου.

Ένα τρίποντο Όσμαν με την έναρξη της τελευταίας περιόδου έφερε το παιχνίδια στο πράσινο +14 (56-70) το οποίο έμελλε να σηματοδοτήσει και την μετέπειτα εξέλιξη του αγώνα στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» στο Περιστέρι. Έκτοτε η διαφορά βρισκόταν στις παρυφές των 10-11 πόντων δίνοντας στην ομάδα του Εργκίν Άταμαν τη δυνατότητα να έχει μαξιλαράκι ασφαλείας έως και το τέλος του αγώνα ο οποίος έκλεισε με την διαφορά στην μέγιστη τιμή της.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… στην 3η περίοδο έτρεξε ένα σερί 12-0 με το οποίο «έκοψε» τον αέρα που είχε αρχίσει να παίρνει το Περιστέρι τη στιγμή που είχε μειώσει στον έναν πόντο (51-52) και έδειχνε ότι μπορούσε να παραμείνει κοντά στο σκορ. Επιπλέον τα 9/19 τρίποντα του Περιστεριού στο ημίχρονο έγιναν… 3/14 στο δεύτερο μισό του αγώνα.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Κέντρικ Ναν, ο οποίος επέστρεψε στις καλές του εμφανίσεις και τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 27 πόντους με 6/9 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 3 ασίστ, 4 ριμπάουντ και 2 λάθη σε 25 λεπτά συμμετοχής.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Τζέριαν Γκραντ και Γιάννης Κουζέλογλου οι οποίοι βοήθησαν αισθητά με την παρουσία τους, ενώ ο Γκριγκόνις βρήκε και πάλι το... χέρι του.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... κανένας. Τηρουμένων των αναλογιών το Περιστέρι στάθηκε πολύ καλά στο παιχνίδι, χωρίς να υπάρχει κάποιος που να υστέρησε ιδιαίτερα και περισσότερο από κάποιον συμπαίκτη του.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο συνήθης ύποπτος, Τάι Νίκολς πήρε προσπάθειες πάνω και τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 13 πόντους με 3/6 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 22-22, 43-48, 56-67, 72-89.



Πηγή: www.gazzetta.gr