Φωτιά στην Εγνατία Οδό και διακοπή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Ιωάννινα
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Εγνατία Οδός Ηγουμενίτσα Ιωάννινα Πυροσβέστες Διακοπή κυκλοφορίας

Φωτιά στην Εγνατία Οδό και διακοπή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Ιωάννινα

Στο συμβάν επιχειρούν 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες και μια ομάδα 7 ατόμων πεζοπόρου τμήματος

Φωτιά στην Εγνατία Οδό και διακοπή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Ιωάννινα
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Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 14:00 στο πρανές της Εγνατίας Οδού, στο ύψος του 55ου χιλιομέτρου στο ρεύμα από Ηγουμενίτσα προς Ιωάννινα, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας και την εκτροπή των οχημάτων μέσω Τύριας, σύμφωνα με πληροφορίες του Epirus Gate.

Λόγω της πυρκαγιάς και για λόγους ασφαλείας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου, με τις αρμόδιες αρχές να προχωρούν σε εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω Τύριας.



Στο συμβάν επιχειρούν 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες και μια ομάδα 7 υπαλλήλων πεζοπόρου τμήματος.

Το ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα έχει κλείσει όπως και οι σήραγγες Μπαουσσιών και Αγίας Αναστασίας.
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