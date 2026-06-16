Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Πόρισμα-φωτιά της Κυπριακής Αρχής Διαφθοράς κατά του Νίκου Αναστασιάδη: Το βιβλίο «Κράτος Μαφία», ο Ριμπολόβλεφ και οι ποινικές ευθύνες
Πόρισμα-φωτιά της Κυπριακής Αρχής Διαφθοράς κατά του Νίκου Αναστασιάδη: Το βιβλίο «Κράτος Μαφία», ο Ριμπολόβλεφ και οι ποινικές ευθύνες
Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην υπόθεση του Ρώσου ολιγάρχη Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ και στη δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του Ελένα Ριμπολόβλεβα
Βαριά πολιτική και θεσμική σκιά αφήνει στην Κύπρο το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για το βιβλίο του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη «Κράτος Μαφία», καθώς η Αρχή καταγράφει ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα για σειρά φυσικών και νομικών προσώπων, ανάμεσά τους και ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.
Η υπόθεση αποκτά διαστάσεις που ξεπερνούν τα κυπριακά όρια, καθώς αγγίζει την περίοδο διακυβέρνησης Αναστασιάδη, τη λειτουργία κρίσιμων θεσμών, την απονομή δικαιοσύνης, τις πολιτογραφήσεις ξένων επενδυτών, το τραπεζικό σύστημα και τη διαχείριση υποθέσεων με ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες από το εξωτερικό.
Η ανακοίνωση της Αρχής, που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα, βασίζεται στην τελική έκθεση τεσσάρων λειτουργών επιθεώρησης που διορίστηκαν αποκλειστικά για αυτή την έρευνα. Πρόκειται για ογκώδες υλικό περίπου 3.000 σελίδων μαζί με τα παραρτήματα, προϊόν έρευνας που περιλάμβανε 214 συνεδρίες και ακροάσεις, 150 μάρτυρες και 793 τεκμήρια από 41 νομικά πρόσωπα και κυβερνητικά τμήματα.
Επικεφαλής της έρευνας ορίστηκε η Αυστραλή νομικός Gabrielle McIntyre, με ειδίκευση στο διεθνές ποινικό δίκαιο, ενώ στην ομάδα συμμετείχαν οι Κύπριοι δικηγόροι Χαρίλαος Χρυσάνθου, Ορέστης Νικήτας και Ανδρέας Ευθυμίου. Η επιλογή ξένης επικεφαλής δεν ήταν τυχαία. Η Αρχή αναφέρει ότι κρίθηκε αναγκαία λόγω της βαρύτητας της υπόθεσης και των πιθανών αμφισβητήσεων για την αμεροληψία της διαδικασίας.
Η Αρχή διευκρινίζει ότι υιοθετεί μέρος της τελικής έκθεσης των λειτουργών επιθεώρησης και όχι κατ’ ανάγκη κάθε επιμέρους αξιολόγηση ή νομικό χαρακτηρισμό. Σημειώνει επίσης πως τελικός κριτής για την ενοχή οποιουδήποτε προσώπου είναι μόνο το δικαστήριο. Αυτή η επισήμανση είναι κρίσιμη, διότι το πόρισμα δεν συνιστά καταδίκη, αλλά καταγραφή ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων που πρέπει να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες διωκτικές αρχές.
Η εμπορία επηρεασμού, σε απλή γλώσσα, αφορά περίπτωση κατά την οποία κάποιος εμφανίζεται να χρησιμοποιεί πραγματική ή φαινομενική επιρροή πάνω σε δημόσιο αξιωματούχο ή κρατική διαδικασία, με αντάλλαγμα κάποιο αθέμιτο πλεονέκτημα. Η Αρχή παραπέμπει στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς, η οποία έχει κυρωθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία.
Στην περίπτωση του Ν. Αναστασιάδη, τα ευρήματα συνδέονται με διαφορετικές υποθέσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η υπόθεση Focus Maritime και οι χρηματοδοτήσεις προς τον Δημοκρατικό Συναγερμό του οποίου υπήρξε Πρόεδρος, ζητήματα που αφορούν προμήθειες και διαμεσολαβήσεις τραπεζών, καθώς και υποθέσεις πολιτογραφήσεων ξένων επενδυτών, όπου εξετάζεται κατά πόσο υπήρξε χρήση θεσμικής επιρροής προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων.
Η Αρχή αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε μαρτυρία ότι ο τέως Πρόεδρος είχε παρέμβει ή επικοινωνήσει με τη Νομική Υπηρεσία ενώ η υπόθεση Focus Maritime βρισκόταν υπό διερεύνηση. Οι λειτουργοί επιθεώρησης έκριναν ότι τέτοια παρέμβαση μπορούσε να συνιστά ακατάλληλη άσκηση εκτελεστικής πίεσης προς μια συνταγματικά ανεξάρτητη υπηρεσία.
Στο σκέλος των τραπεζικών προμηθειών, το πόρισμα αναφέρει ότι το δικηγορικό γραφείο ήταν από τους μεγάλους διαμεσολαβητές της Τράπεζας Κύπρου και λάμβανε σημαντικά ποσά ως προμήθειες. Αναφορά γίνεται και σε πληρωμές που δεν καταβλήθηκαν απευθείας στο γραφείο, αλλά σε υπεράκτιες εταιρείες στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, τις οποίες τραπεζικά αρχεία συνέδεαν με το γραφείο ή με ξένους συνεργάτες του.
Η υπόθεση αποκτά διαστάσεις που ξεπερνούν τα κυπριακά όρια, καθώς αγγίζει την περίοδο διακυβέρνησης Αναστασιάδη, τη λειτουργία κρίσιμων θεσμών, την απονομή δικαιοσύνης, τις πολιτογραφήσεις ξένων επενδυτών, το τραπεζικό σύστημα και τη διαχείριση υποθέσεων με ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες από το εξωτερικό.
Η ανακοίνωση της Αρχής, που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα, βασίζεται στην τελική έκθεση τεσσάρων λειτουργών επιθεώρησης που διορίστηκαν αποκλειστικά για αυτή την έρευνα. Πρόκειται για ογκώδες υλικό περίπου 3.000 σελίδων μαζί με τα παραρτήματα, προϊόν έρευνας που περιλάμβανε 214 συνεδρίες και ακροάσεις, 150 μάρτυρες και 793 τεκμήρια από 41 νομικά πρόσωπα και κυβερνητικά τμήματα.
Από το βιβλίο στην έρευναΤο βιβλίο «Κράτος Μαφία» εκδόθηκε τον Αύγουστο του 2022 και περιείχε σοβαρές καταγγελίες για διαφθορά, με ιδιαίτερη έμφαση στον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη. Να σημειωθεί ότι ο συγγραφέας - δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης υπήρξε συνεργάτης του Νίκου Αναστασιάδη κατά την περίοδο της προεδρίας του και στη συνέχεια συνεργάστηκε με τον Χρήστος Στυλιανίδη όταν ήταν ευρωβουλευτής και Επίτροπος της Κύπρου στην ΕΕ πριν υπουργοποιηθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η Αρχή αποφάσισε τη διεξαγωγή αυτεπάγγελτης έρευνας, έπειτα και από αιτήματα που τέθηκαν δημόσια, μεταξύ αυτών από τον τότε υποψήφιο Πρόεδρο Ανδρέα Μαυρογιάννη αλλά και από τον ίδιο τον Ν. Αναστασιάδη.
Επικεφαλής της έρευνας ορίστηκε η Αυστραλή νομικός Gabrielle McIntyre, με ειδίκευση στο διεθνές ποινικό δίκαιο, ενώ στην ομάδα συμμετείχαν οι Κύπριοι δικηγόροι Χαρίλαος Χρυσάνθου, Ορέστης Νικήτας και Ανδρέας Ευθυμίου. Η επιλογή ξένης επικεφαλής δεν ήταν τυχαία. Η Αρχή αναφέρει ότι κρίθηκε αναγκαία λόγω της βαρύτητας της υπόθεσης και των πιθανών αμφισβητήσεων για την αμεροληψία της διαδικασίας.
Η Αρχή διευκρινίζει ότι υιοθετεί μέρος της τελικής έκθεσης των λειτουργών επιθεώρησης και όχι κατ’ ανάγκη κάθε επιμέρους αξιολόγηση ή νομικό χαρακτηρισμό. Σημειώνει επίσης πως τελικός κριτής για την ενοχή οποιουδήποτε προσώπου είναι μόνο το δικαστήριο. Αυτή η επισήμανση είναι κρίσιμη, διότι το πόρισμα δεν συνιστά καταδίκη, αλλά καταγραφή ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων που πρέπει να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες διωκτικές αρχές.
Οι ευθύνες που αποδίδονται στον Ν. ΑναστασιάδηΤο βαρύτερο πολιτικό εύρημα αφορά τον τέως Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη. Στον συνοπτικό πίνακα της Αρχής καταγράφονται για τον ίδιο επτά περιπτώσεις ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων. Συγκεκριμένα, τρεις περιπτώσεις εμπορίας επηρεασμού, μία περίπτωση κατάχρησης εξουσίας σε βαθμό κακουργήματος και τρεις περιπτώσεις κατάχρησης εξουσίας σε βαθμό πλημμελήματος ή απόπειρας διάπραξης ποινικού αδικήματος.
Η εμπορία επηρεασμού, σε απλή γλώσσα, αφορά περίπτωση κατά την οποία κάποιος εμφανίζεται να χρησιμοποιεί πραγματική ή φαινομενική επιρροή πάνω σε δημόσιο αξιωματούχο ή κρατική διαδικασία, με αντάλλαγμα κάποιο αθέμιτο πλεονέκτημα. Η Αρχή παραπέμπει στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς, η οποία έχει κυρωθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία.
Στην περίπτωση του Ν. Αναστασιάδη, τα ευρήματα συνδέονται με διαφορετικές υποθέσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η υπόθεση Focus Maritime και οι χρηματοδοτήσεις προς τον Δημοκρατικό Συναγερμό του οποίου υπήρξε Πρόεδρος, ζητήματα που αφορούν προμήθειες και διαμεσολαβήσεις τραπεζών, καθώς και υποθέσεις πολιτογραφήσεων ξένων επενδυτών, όπου εξετάζεται κατά πόσο υπήρξε χρήση θεσμικής επιρροής προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων.
Η Αρχή αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε μαρτυρία ότι ο τέως Πρόεδρος είχε παρέμβει ή επικοινωνήσει με τη Νομική Υπηρεσία ενώ η υπόθεση Focus Maritime βρισκόταν υπό διερεύνηση. Οι λειτουργοί επιθεώρησης έκριναν ότι τέτοια παρέμβαση μπορούσε να συνιστά ακατάλληλη άσκηση εκτελεστικής πίεσης προς μια συνταγματικά ανεξάρτητη υπηρεσία.
Δικηγορικό γραφείο και συνεργάτεςΕνδεχόμενες ποινικές ευθύνες καταγράφονται και για τη δικηγορική εταιρεία «Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι», καθώς και για τους συνεταίρους της, Στάθη Λεμή και Φάνο Φιλίππου. Για καθέναν από τους δύο αναφέρονται δύο περιπτώσεις: εμπορία επηρεασμού και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τα ίδια ενδεχόμενα αδικήματα αποδίδονται και στη δικηγορική εταιρεία ως νομικό πρόσωπο.
Στο σκέλος των τραπεζικών προμηθειών, το πόρισμα αναφέρει ότι το δικηγορικό γραφείο ήταν από τους μεγάλους διαμεσολαβητές της Τράπεζας Κύπρου και λάμβανε σημαντικά ποσά ως προμήθειες. Αναφορά γίνεται και σε πληρωμές που δεν καταβλήθηκαν απευθείας στο γραφείο, αλλά σε υπεράκτιες εταιρείες στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, τις οποίες τραπεζικά αρχεία συνέδεαν με το γραφείο ή με ξένους συνεργάτες του.
Η υπόθεση Ριμπολόβλεφ και η ΔικαιοσύνηΙδιαίτερο βάρος δίνεται στην υπόθεση του Ρώσου ολιγάρχη Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ και στη δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του Ελένα Ριμπολόβλεβα. Η Αρχή καταγράφει ενδεχόμενα αδικήματα σε βάρος του πρώην Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας Χάρη Σολομωνίδη, της δικηγορικής εταιρείας Α. Νεοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε. και του δικηγόρου Παναγιώτη Νεοκλέους.
Για τον Χάρη Σολομωνίδη καταγράφονται τρεις περιπτώσεις: Δεκασμός δημόσιου λειτουργού, συναλλαγές με αντιπροσώπους που υποδηλώνουν διαφθορά και αθέμιτη κτήση περιουσιακού οφέλους. Για την Α. Νεοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε. καταγράφονται επίσης τρεις περιπτώσεις, ανάμεσά τους ενεργός δωροδοκία οικείων δημόσιων αξιωματούχων και εταιρική ευθύνη νομικού προσώπου.
Για τον Παναγιώτη Νεοκλέους καταγράφεται συνωμοσία για ανατροπή της πορείας της δικαιοσύνης.
Κομβικό στοιχείο στο πόρισμα είναι η πρόσληψη της συζύγου του δικαστή Σολομωνίδη στη δικηγορική εταιρεία Ανδρέας Νεοκλέους & Σία, λίγες ημέρες μετά την έκδοση προσωρινών διαταγμάτων υπέρ πελατών της εταιρείας. Η Αρχή αναφέρει ότι η χρονική εγγύτητα της πρόσληψης με τις δικαστικές αποφάσεις και η μη αποκάλυψη του πραγματικού εργοδότη δημιουργούν εύλογη υπόνοια ότι η πρόσληψη ενδεχομένως να συνιστούσε αντάλλαγμα ή περιουσιακό όφελος.
Τέως Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, Αστυνομία και ΜΟΚΑΣ (Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης)Στο πόρισμακατονομάζεται και ο Ρίκκος Ερωτοκρίτου, τέως Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, για δύο περιπτώσεις κατάχρησης εξουσίας σε βαθμό πλημμελήματος. Η μία αφορά την υπόθεση Focus Maritime, όπου καταγράφεται παρέμβασή του στην αστυνομική διερεύνηση, με αίτημα να του παραδοθούν πρωτότυπα τεκμήρια και οδηγίες να μη διατηρηθούν αντίγραφα από τους ερευνητές.
Για τον Ιωάννη Σωτηριάδη, ανώτερο αξιωματικό της Αστυνομίας, η Αρχή καταγράφει μία περίπτωση κατάχρησης εξουσίας. Το πόρισμα αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε απόκρυψη αρχικής καταγγελίας από τον άμεσο προϊστάμενό του, σε διαρροή πληροφοριών προς την πλευρά καταγγελλόμενου και σε καθυστέρηση επιστροφής διαβατηρίου της Ελένας Ριμπολόβλεβα.
Για την Εύα Ρωσσίδου Παπακυριακού, τέως προϊσταμένη της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ), της κυπριακής μονάδας χρηματοοικονομικών πληροφοριών, καταγράφονται δύο περιπτώσεις: κατάχρηση εξουσίας ή απόπειρα και παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος. Η Αρχή αναφέρει ότι η μονάδα, παρότι είχε καθήκον ενεργής διερεύνησης, αρκέστηκε σε εξηγήσεις χωρίς επαρκή ανεξάρτητη επαλήθευση για συναλλαγές που εμφάνιζαν ενδείξεις ξεπλύματος χρήματος.
Τράπεζες, Focus και πολιτικό χρήμα
Στο τραπεζικό σκέλος, η Αρχή καταγράφει ευθύνη για τον Ευθύμιο Μπουλούτα, τότε διευθύνοντα σύμβουλο της Λαϊκής Τράπεζας. Του αποδίδονται εμπορία επηρεασμού και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το πόρισμα αναφέρει ότι φέρεται να έδωσε οδηγίες για πληρωμή €250.000 και να ενέκρινε σχετικά εικονικά τιμολόγια, ώστε η πληρωμή να εμφανιστεί ως προμήθεια.
Για την υπόθεση Focus, η Αρχή δεν υιοθετεί όλους τους ισχυρισμούς του βιβλίου. Καταγράφει, για παράδειγμα, ότι δεν εντοπίστηκε επαρκής μαρτυρία πως ποσό €100.000 κατέληξε σε προσωπικό λογαριασμό του τέως Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη. Ωστόσο, καταλήγει ότι η Focus Maritime χρησιμοποιήθηκε ως όχημα πληρωμών προς πολιτικά κόμματα και πρόσωπα εξουσίας στην Κύπρο, επί των οποίων ο αποβιώσας Ανδρέας Βγενόπουλος και συνεργάτες του επιθυμούσαν, σύμφωνα με τα ευρήματα, να ασκήσουν επιρροή.
Πολιτογραφήσεις και ιδιωτικά συμφέρονταΤο πόρισμα αγγίζει και το ζήτημα των πολιτογραφήσεων επενδυτών. Για τον τέως Πρόεδρο Αναστασιάδη καταγράφεται εμπορία επηρεασμού σε σχέση με υποθέσεις πολιτογράφησης, όπου εξετάζεται η αξιοποίηση πολιτικής επιρροής για ιδιώτες πελάτες.
Η Αρχή αναφέρεται ειδικά σε αίτηση πολιτογράφησης συζύγου του Ρώσου ολιγάρχη Αμπράμοβ και σε υπόθεση του επίσης Ρώσου ολιγάρχη Λεμπέντεφ, σημειώνοντας αυθαιρεσίες στη διαδικασία, καθώς και οικονομικό όφελος για τη δικηγορική εταιρεία που έφερε το όνομα Αναστασιάδη. Στο ίδιο πλαίσιο μνημονεύεται και η χρήση ιδιωτικού πολυτελούς αεροσκάφους του Λεμπέντεφ από τον Ν. Αναστασιάδη το 2013.
Άλλα πρόσωπα στο πόρισμαΗ Αρχή καταγράφει επίσης ενδεχόμενες ευθύνες για τον πρώην υπουργό Γεωργίας στη κυβέρνηση Αναστασιάδη, Νίκο Κουγιάλη, στον οποίο αποδίδεται μία περίπτωση κατάχρησης εξουσίας σε βαθμό πλημμελήματος, χωρίς να εντοπίζεται μαρτυρία προσωπικού οφέλους. Η υπόθεση αφορά την παραχώρηση κρατικής γης στην Αρχιεπισκοπή.
Για τον τέως βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Γιώργο Βαρνάβα καταγράφεται μία περίπτωση κατάχρησης εξουσίας ή απόπειρας. Η υπόθεση συνδέεται με προσπάθεια προώθησης ιδιωτικού αιτήματος εταιρείας σε σχέση με ακίνητο, όπου το πόρισμα αναφέρει ότι χρησιμοποίησε τη δημόσια θέση του για διευκόλυνση προνομιακής πρόσβασης.
Στον πίνακα περιλαμβάνονται ακόμη ο Ρώσος ολιγάρχης ιδιοκτήτης του νησιού Σκορπιός, Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ και ο δημοσιογράφος σύμβουλος δημοσίων σχέσεων Ανδρέας Χατζηκυριάκος, στους οποίους αποδίδεται από μία περίπτωση εμπορίας επηρεασμού.
Υπάρχει ακόμα δρόμος
Το επόμενο στάδιο είναι καθοριστικό. Η Αρχή δεν έχει αρμοδιότητα να ασκήσει ποινικές διώξεις. Η έκθεση, το μαρτυρικό υλικό και η έκθεση της ίδιας της Αρχής θα διαβιβαστούν στον Γενικό Εισαγγελέα, ενώ η έκθεση θα αποσταλεί και στον Έφορο Φορολογίας για τις δικές του ενέργειες, αφού καταγράφονται και υποθέσεις πιθανής φοροδιαφυγής.
Η τελική έκθεση των περίπου 3.000 σελίδων δεν θα δοθεί στη δημοσιότητα, καθώς η Αρχή θεωρεί ότι αποτελεί μαρτυρικό υλικό και ότι η δημοσιοποίησή της θα μπορούσε να επηρεάσει μελλοντικές ανακριτικές διαδικασίες. Για την κοινή γνώμη δημοσιοποιήθηκε μόνο η εκτενής ανακοίνωση με τα ευρήματα που υιοθετεί η Αρχή.
Το ζήτημα πλέον μεταφέρεται στη Νομική Υπηρεσία και, πολιτικά, στο ερώτημα αν η διερεύνηση θα ανατεθεί στην Αστυνομία, αν θα διοριστούν ποινικοί ανακριτές ή αν θα ακολουθηθεί συνδυασμός των δύο. Ήδη στη Λευκωσία συζητείται και το λεπτό θεσμικό θέμα του χειρισμού από τη Νομική Υπηρεσία, λόγω του ότι τόσο ο Γενικός όσο και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας υπήρξαν υπουργοί της κυβέρνησης Αναστασιάδη και διορίστηκαν στις θέσεις που κατέχουν σήμερα επίσης από τον Νίκο Αναστασιάδη. Νομικοί κύκλοι, θέτουν ζήτημα εξαίρεσης τους από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Πρόβλημα προκύπτει και με ενδεχόμενο διορισμό ποινικών ανακριτών από το Υπουργικό Συμβούλιο καθώς τόσο ο νυν Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, όσο και υπουργοί μετείχαν και στη κυβέρνηση Αναστασιάδη.
Δήλωση Ανασταστιάδη
Ο Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος ενημερώθηκε πρώτος τηλεφωνικά από τον Επίτροπο Διαφάνειας Χάρη Πογιατζή, σε γραπτή δήλωσή του αναφέρει: Ύστερα από μελέτη του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς, θα επιθυμούσα να αναφέρω ως πρώτα σχόλια τα ακόλουθα:
(α) Οι ισχυρισμοί για πλουτισμό, διαφθορά και σωρεία άλλων συκοφαντικών αναφορών του κ. Μακάριου Δρουσιώτη, κατέρρευσαν ως ανυπόστατοι.
(β) Οι πλείστες των αποδιδομένων από τους ερευνώντες λειτουργούς και την Αρχή κατά της Διαφθοράς κατηγορίες, όχι μόνο δεν περιλαμβάνονται στους υπό διερεύνηση ισχυρισμούς που καταγράφονται στο βιβλίο του κ. Δρουσιώτη, αλλά και ουδέποτε τέθηκαν ενώπιον μου κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας, ώστε να μου δοθεί η ευκαιρία να καταθέσω τεκμηριωμένα τις δέουσες απαντήσεις.
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