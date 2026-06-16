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Συνελήφθη 34χρονος στα Γρεβενά για την αρπαγή ανήλικης, εντοπίστηκαν μαζί στη Νάουσα
Συνελήφθη 34χρονος στα Γρεβενά για την αρπαγή ανήλικης, εντοπίστηκαν μαζί στη Νάουσα
Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από καταγγελία της μητέρας της ανήλικης
Υπόθεση αρπαγής ανήλικης ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στα Γρεβενά, μετά τον εντοπισμό μιας 15χρονης μαζί με έναν 34χρονο άνδρα στη Νάουσα.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε η μητέρα της ανήλικης, η οποία είναι κάτοικος Γρεβενών. Μετά τις σχετικές έρευνες των αρχών, η 15χρονη εντοπίστηκε στη Νάουσα μαζί με τον 34χρονο.
Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Γρεβενών προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής αρχής προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.
Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης, εξετάζοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η ανήλικη βρέθηκε με τον 34χρονο. Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι αρχές συλλέγουν καταθέσεις και λοιπά στοιχεία, με στόχο να αποσαφηνιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε η μητέρα της ανήλικης, η οποία είναι κάτοικος Γρεβενών. Μετά τις σχετικές έρευνες των αρχών, η 15χρονη εντοπίστηκε στη Νάουσα μαζί με τον 34χρονο.
Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Γρεβενών προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής αρχής προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.
Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης, εξετάζοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η ανήλικη βρέθηκε με τον 34χρονο. Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι αρχές συλλέγουν καταθέσεις και λοιπά στοιχεία, με στόχο να αποσαφηνιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.
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