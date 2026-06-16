Συνελήφθη 34χρονος στα Γρεβενά για την αρπαγή ανήλικης, εντοπίστηκαν μαζί στη Νάουσα
ΕΛΛΑΔΑ
Γρεβενά Ανήλικη

Συνελήφθη 34χρονος στα Γρεβενά για την αρπαγή ανήλικης, εντοπίστηκαν μαζί στη Νάουσα

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από καταγγελία της μητέρας της ανήλικης

Συνελήφθη 34χρονος στα Γρεβενά για την αρπαγή ανήλικης, εντοπίστηκαν μαζί στη Νάουσα
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Υπόθεση αρπαγής ανήλικης ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στα Γρεβενά, μετά τον εντοπισμό μιας 15χρονης μαζί με έναν 34χρονο άνδρα στη Νάουσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε η μητέρα της ανήλικης, η οποία είναι κάτοικος Γρεβενών. Μετά τις σχετικές έρευνες των αρχών, η 15χρονη εντοπίστηκε στη Νάουσα μαζί με τον 34χρονο.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Γρεβενών προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής αρχής προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης, εξετάζοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η ανήλικη βρέθηκε με τον 34χρονο. Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι αρχές συλλέγουν καταθέσεις και λοιπά στοιχεία, με στόχο να αποσαφηνιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.
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