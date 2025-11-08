Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Περιστέρι-Παναθηναϊκός, Τότεναμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και όλη τη δράση στην Ευρώπη
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Περιστέρι-Παναθηναϊκός, Τότεναμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και όλη τη δράση στην Ευρώπη
Χωρίς πολλούς αγώνες στην Ελλάδα, αλλά με γεμάτο πρόγραμμα στα γήπεδα της Ευρώπης το σημερινό πρόγραμμα
Φουλ της αγωνιστικής δράσης και σήμερα με το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων να είναι γεμάτο, αλλά όχι με πολλές εγχώριες αναμετρήσεις.
Μόλις ένα παιχνίδι για την Super League σήμερα καθώς η Λάρισα υποδέχεται τον Παναιτωλικό, ενώ στο μπάσκετ ξεχωρίζει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο κλειστό «Α. Παπανδρέου» κόντρα στο Περιστέρι.
Στο διεθνές τοπίο, ένα ενδιαφέρον ντέρμπι έχει νωρίς το μεσημέρι στην Αγγλία με την Τότεναμ να υποδέχεται την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ενώ στην Αγγλία υπάρχουν και πολλοί αγώνες σήμερα.
08:20 COSMOTE SPORT 7 HD WRC 2025 Ιαπωνία, SS13 Obara 2
10:00 Novasports 4HD Γκολφ Abu Dhabi HSBC Championships: 3η Μέρα
10:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
10:35 COSMOTE SPORT 7 HD WRC 2025 Ιαπωνία, SS14 Toyota City SSS
11:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός Α1 Basketball League Γυναικών
12:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
12:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
