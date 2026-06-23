Μουντιάλ 2026: Η δεύτερη ευκαιρία της Πορτογαλίας και η γκαζωμένη Αγγλία στο σημερινό πρόγραμμα
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Μουντιάλ 2026: Η δεύτερη ευκαιρία της Πορτογαλίας και η γκαζωμένη Αγγλία στο σημερινό πρόγραμμα

Στις 20:00 το πρώτο παιχνίδι σήμερα στην διοργάνωση με την ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο να αναζητά μια αντεπίθεση μετά την ισοπαλία με το Κονγκό

Μουντιάλ 2026: Η δεύτερη ευκαιρία της Πορτογαλίας και η γκαζωμένη Αγγλία στο σημερινό πρόγραμμα
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Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα έχουν ξανά έντονο ενδιαφέρον, με το Μουντιάλ 2026 να κρατά την πρώτη θέση στο πρόγραμμα και να απλώνεται από τα μεσάνυχτα μέχρι αργά το βράδυ.

Πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια για μια ακόμα ημέρα, με την Πορτογαλία να έχει μια δεύτερη ευκαιρία σήμερα για την πρώτη της νίκη στο φετινό Μουντιάλ καθώς μετά την ισοπαλία με το Κονγκό, σήμερα στις 20:00 αντιμετωπίζει το Ουζμπεκιστάν για την δεύτερη αγωνιστική.

Επόμενο παιχνίδι για σήμερα, είναι αυτό της Αγγλίας κόντρα στην Γκάνα στις 23:00. Η ομάδα του Τόμας Τούχελ μπήκε πολύ καλά στη διοργάνωση καθώς επικράτησε 4-2 της Κροατίας στο πρώτο παιχνίδι έχοντας μια πολύ καλή εικόνα στον αγώνα. 

Το πρόγραμμα συνεχίζεται στις 02:00 με τον αγώνα της Κροατίας που διαθέτει απέναντι στον μαχητικό Παναμά, ενώ τελευταίο ματς είναι αυτό της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό που εξέπληξε τους πάντες με την ισοπαλία απέναντι στην Πορτογαλία, κόντρα στην Κολομβία.


Το πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026 σήμερα

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν Παγκόσμιο Κύπελλο

23:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αγγλία – Γκάνα Παγκόσμιο Κύπελλο

02:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναμάς – Κροατία Παγκόσμιο Κύπελλο

05:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κολομβία – Κονγκό Παγκόσμιο Κύπελλο
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