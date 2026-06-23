Η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης αναπαραγωγικής ιατρικής, προσφέροντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους και να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία.
Μουντιάλ 2026: Πιτσιρικάς έριξε έναν... υπνάκο στις κερκίδες την ώρα του Ιορδανία - Αλγερία
Μουντιάλ 2026: Πιτσιρικάς έριξε έναν... υπνάκο στις κερκίδες την ώρα του Ιορδανία - Αλγερία
Το όχι και τόσο καλό πρώτο ημίχρονο του ματς που έγινε στη Σάντα Κλάρα μάλλον... ανάγκασε έναν νεαρό φίλαθλο να πάρει έναν υπνάκο
Υπάρχουν παιχνίδια στο φετινό Μουντιάλ 2026, όπως αυτό της Νορβηγίας με τη Σενεγάλη (3-2, 23/6) που ακόμη και αν διεξάγονται στις 3 το ξημέρωμα, κρατούν τον κόσμο σε εγρήγορση.
Η αλήθεια όμως είναι πως υπάρχουν και εκείνα που δεν... παλεύονται. Πιο τρανό παράδειγμα ο αγώνας μεταξύ της Ιορδανίας και της Αλγερίας, νωρίς το πρωί της Τρίτης (23/6, 06:00). Χωρίς καμία υποτίμηση προς τις δυο χώρες, το θέαμα του πρώτου μέρους δεν ήταν και το καλύτερο.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ένας πιτσιρικάς να... κοιμηθεί λιγάκι, μέσα στο γήπεδο, ενώ φυσικά ο αγώνας παιζόταν, με το στιγμιότυπο για γίνεται viral.
Η αλήθεια όμως είναι πως υπάρχουν και εκείνα που δεν... παλεύονται. Πιο τρανό παράδειγμα ο αγώνας μεταξύ της Ιορδανίας και της Αλγερίας, νωρίς το πρωί της Τρίτης (23/6, 06:00). Χωρίς καμία υποτίμηση προς τις δυο χώρες, το θέαμα του πρώτου μέρους δεν ήταν και το καλύτερο.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ένας πιτσιρικάς να... κοιμηθεί λιγάκι, μέσα στο γήπεδο, ενώ φυσικά ο αγώνας παιζόταν, με το στιγμιότυπο για γίνεται viral.
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