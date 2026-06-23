Δύο γκολ ο Μπαπέ και πρόκριση στους «32» για τη Γαλλία μετά από δίωρη διακοπή λόγω κακοκαιρίας, 3-0 το Ιράκ, δείτε τα γκολ

Αν όμως περίμενε κανείς να δει τη Γαλλία να πιέζει και για δεύτερο τέρμα, γελάστηκε, καθώς οι παίκτες του Ντεσάν ήταν φλύαροι στο υπόλοιπο του πρώτου μέρους, με τη βροχή που άρχισε να πλήττει τη Φιλαδέλφεια να δυσκολεύει περαιτέρω τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών.









Το 1-0 ήταν το σκορ στην ανάπαυλα, η οποία διήρκησε κάτι παραπάνω από δύο ώρες, καθώς οι άσχημες καιρικές συνθήκες έφεραν εκκένωση των κερκίδων και μεγάλη διακοπή, πριν η δράση επανεκκινήσει όταν ηρέμησε ο καιρός.





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Τότε, σε... καταιγίδα μετατράπηκαν οι Γάλλοι, που έφτασαν στο 2-0 με γκολ του Μπαπέ μετά από τραγικό λάθος της αντίπαλης άμυνας στο 54'.









Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Ολίσε είχε δοκάρι, με τον ίδιο παίκτη να τροφοδοτεί τον Ντεμπελέ για το 3-0 στο 66'!







Κάπου εκεί έλαβε τέλος η σεμνή τελετή, με τους Τρικολόρ να εξασφαλίζουν με άνεση την πρόκριση και τους Ιρακινούς να μένουν ουσιαστικά εκτός συνέχειας.



Οι ενδεκάδες των ομάδων



Γαλλία: Μενιάν - Κουντέ (83' Γκουστό), Ουπαμεκανό, Σαλιμπά, Ντιν - Κονέ, Ραμπιό - Ολίσε (68' Σερκί), Ντεμπελέ (68' Ντουέ), Μπαρκολά (83' Ακλιούς) - Μπαπέ (90+1' Τουράμ)



Ιράκ: Μπασίλ - Αλί, Ταχσίν (60' Σουλάκα), Χασέμ, Ντόσκι - Αλ Αμάρι (68' Σερ), Ισμαΐλ (60' Αμίν) - Μπαγιές (68' Φαρζί), Ικμπάλ, Κασέμ - Χουσεΐν (26' Αλ Χαμάντι)







Πηγή:www.gazzetta.gr

Μπορεί η αναμέτρηση της Γαλλίας με το Ιράκ να ξεκίνησε τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας) και να ολοκληρώθηκε στις τέσσερις τα χαράματα, ελέω των καιρικών συνθηκών στη Φιλαδέλφεια, εντούτοις το τελικό αποτέλεσμα μονάχα έκπληξη δεν προκάλεσε. Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν καθάρισε με 3-0 χάρη σε δύο ακόμη γκολ του Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος έπιασε τον Μίροσλαβ Κλόζε στα 16 τέρματα στον θεσμό, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκριση στους «32» της διοργάνωσης!Μάλλον αναμενόμενα, οι Τρικολόρ μπήκαν δυνατά στο ματς ψάχνοντας ένα γκολ από νωρίς και, μετά την άστοχη προσπάθεια του Κονέ στο δεύτερο μόλις λεπτό, το βρήκαν! Σκόρερ, φυσικά, ο Μπαπέ, που με υπέροχο σουτ από τα δεξιά στο 14' έκανε το 1-0, φτάνοντας παράλληλα τα 15 τέρματα στον θεσμό.