Ο Μανού Τζινόμπιλι είδε το Αργεντινή-Αυστρία και γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο, δείτε βίντεο
SPORTS
Αργεντινή Λιονέλ Μέσι Αυστρία Μουντιάλ 2026 Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 Μανού Τζινόμπιλι

Ο Μανού Τζινόμπιλι είδε το Αργεντινή-Αυστρία και γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο, δείτε βίντεο

Ο θρύλος του μπάσκετ της Αργεντινής ήταν όρθιος σε κάθε φάση που ο Μέσι έκανε τα μαγικά του

Ο Μανού Τζινόμπιλι είδε το Αργεντινή-Αυστρία και γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο, δείτε βίντεο
Ο Λιονέλ Μέσι έγραψε ιστορία με την Αργεντινή αφού έγινε πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ μετά δύο τέρματα που πέτυχε στον αγώνα με την Αυστρία για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. 

Στο γήπεδο για να τον απολαύσει βρέθηκε και ο θρύλος του μπάσκετ της χώρας, Μανού Τζινόμπιλι. 

Ο Αργεντινός έχει δοξάσει και ο ίδιος τα χρώματα της χώρας του με κατακτώντας χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο το 2004, Χάλκινο το 2008 και Ασημένιο στο Μουντομπάσκετ του 2002 στην Ιντιανάπολις. 

Η κάμερα τον έδειξε πολλές φορές να ενθουσιάζεται με την ομάδα του Σκαλόνι, ενώ πανηγύρισε έξαλλα τα δύο γκολ του Λιονέλ Μέσι.


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