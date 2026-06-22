Ο Μανού Τζινόμπιλι είδε το Αργεντινή-Αυστρία και γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο, δείτε βίντεο
Ο Μανού Τζινόμπιλι είδε το Αργεντινή-Αυστρία και γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο, δείτε βίντεο
Ο θρύλος του μπάσκετ της Αργεντινής ήταν όρθιος σε κάθε φάση που ο Μέσι έκανε τα μαγικά του
Ο Λιονέλ Μέσι έγραψε ιστορία με την Αργεντινή αφού έγινε πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ μετά δύο τέρματα που πέτυχε στον αγώνα με την Αυστρία για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.
Στο γήπεδο για να τον απολαύσει βρέθηκε και ο θρύλος του μπάσκετ της χώρας, Μανού Τζινόμπιλι.
Ο Αργεντινός έχει δοξάσει και ο ίδιος τα χρώματα της χώρας του με κατακτώντας χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο το 2004, Χάλκινο το 2008 και Ασημένιο στο Μουντομπάσκετ του 2002 στην Ιντιανάπολις.
Η κάμερα τον έδειξε πολλές φορές να ενθουσιάζεται με την ομάδα του Σκαλόνι, ενώ πανηγύρισε έξαλλα τα δύο γκολ του Λιονέλ Μέσι.
Στο γήπεδο για να τον απολαύσει βρέθηκε και ο θρύλος του μπάσκετ της χώρας, Μανού Τζινόμπιλι.
Ο Αργεντινός έχει δοξάσει και ο ίδιος τα χρώματα της χώρας του με κατακτώντας χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο το 2004, Χάλκινο το 2008 και Ασημένιο στο Μουντομπάσκετ του 2002 στην Ιντιανάπολις.
Η κάμερα τον έδειξε πολλές φορές να ενθουσιάζεται με την ομάδα του Σκαλόνι, ενώ πανηγύρισε έξαλλα τα δύο γκολ του Λιονέλ Μέσι.
Manu Ginobili in the stands for Argentina at the World Cup - legends support legends 🐐🇦🇷 pic.twitter.com/Kq00DL4Sy2— BasketNews (@BasketNews_com) June 22, 2026
Manu Ginóbili fue ver el Argentina-Austria en Dallas y fue OVACIONADO de pie por el estadio.— SPURS LATAM (@Spurs_Latam) June 22, 2026
Querido por todos ❤️🇦🇷 pic.twitter.com/RhgA6VCDEG
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