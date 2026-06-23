Δεύτερο γκολ του Μπαμπέ απέναντι στο Ιράκ και ισοφάρισε τον Κλόζε στα Μουντιάλ, δείτε το γκολ
ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026
Μουντιάλ 2026 Κιλιάν Μπαπέ Εθνική Γαλλίας

Δεύτερο γκολ του Μπαμπέ απέναντι στο Ιράκ και ισοφάρισε τον Κλόζε στα Μουντιάλ, δείτε το γκολ

Ο Γάλλος εκμεταλλεύτηκε τραγικό λάθος της άμυνας του Ιράκ μετά τη δίωρη διακοπή λόγω καταιγίδας

Δεύτερο γκολ του Μπαμπέ απέναντι στο Ιράκ και ισοφάρισε τον Κλόζε στα Μουντιάλ, δείτε το γκολ
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Ο Κιλιάν Μπαπέ συνέχισε το εντυπωσιακό του βράδυ απέναντι στο Ιράκ, πετυχαίνοντας και δεύτερο γκολ μετά την επανέναρξη της αναμέτρησης που είχε διακοπεί για περίπου δύο ώρες εξαιτίας της καταιγίδας. Με το νέο του τέρμα, ο αρχηγός της Γαλλίας έφτασε τα 16 γκολ σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, ισοφαρίζοντας τον Μίροσλαβ Κλόζε στη σχετική λίστα.

Λίγο μετά την επανέναρξη του αγώνα, οι παίκτες του Ιράκ υπέπεσαν σε σοβαρό λάθος κατά την ανάπτυξη από την άμυνα.

Σε επαναφορά από πλάγιο άουτ, αμυντικός γύρισε την μπάλα προς τον τερματοφύλακα, ο οποίος έκανε κακό κοντρόλ και έχασε τον έλεγχο.

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ εκμεταλλεύτηκε το λάθος, έκλεψε την μπάλα και πάσαρε στον Μπαπέ, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να σκοράρει σε κενή εστία και να διπλασιάσει τα προσωπικά του τέρματα στην αναμέτρηση.



Έφτασε τον Κλόζε και πλησιάζει τον Μέσι

Το γκολ είχε και ιστορική σημασία για τον επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Μπαπέ έφτασε τα 16 γκολ σε Μουντιάλ και ισοφάρισε τον Μίροσλαβ Κλόζε στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας.

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Πλέον απέχει μόλις δύο τέρματα από τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή με 18 γκολ σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Με δεδομένο ότι βρίσκεται ακόμη σε ηλικία 27 ετών και συνεχίζει να πρωταγωνιστεί με τη φανέλα της Γαλλίας, ο Μπαπέ έχει πλέον σοβαρές πιθανότητες να καταρρίψει το σχετικό ρεκόρ τα επόμενα χρόνια.
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