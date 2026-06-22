Με διαστημικό Μοντέρο η Βαλένθια νίκησε 88-80 στην έδρα της Μπαρτσελόνα και απέχει μια νίκη από τον τίτλο στην Ισπανία, δείτε βίντεο
SPORTS
Μπαρτσελόνα Βαλένθια Ζαν Μοντέρο Liga Endesa

Με διαστημικό Μοντέρο η Βαλένθια νίκησε 88-80 στην έδρα της Μπαρτσελόνα και απέχει μια νίκη από τον τίτλο στην Ισπανία, δείτε βίντεο

Ο Δομινικανός που από του χρόνου θα αγωνίζεται στον Ολυμπιακό είχε 29 πόντους σε 27:44, από 5/8 δίποντα, 4/6 τρίποντα και 7/7 βολές, ενώ γέμισε τη στατιστική του με πέντε ριμπάουντ, πέντε ασίστ και δύο κλεψίματα

Με διαστημικό Μοντέρο η Βαλένθια νίκησε 88-80 στην έδρα της Μπαρτσελόνα και απέχει μια νίκη από τον τίτλο στην Ισπανία, δείτε βίντεο
UPD: 3 ΣΧΟΛΙΑ
Με διαστημικό Ζαν Μοντέρο στο δεύτερο ημίχρονο η Βαλένθια επιβλήθηκε (88-80) της Μπαρτσελόνα στο Παλαού Μπλαουγκράνα στο Game 3 των τελικών της Liga Endesa και έκανε το 2-1 στη σειρά πλησιάζοντας πλέον σε απόσταση... βολής από τον τίτλο του πρωταθλητή. 

MVP της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ ήταν ο καταπληκτικός για ακόμα μία φορά Ζαν Μοντέρο, ο οποίος έκανε πράγματα και θαύματα στο σκοράρισμα, στο ριμπάουντ, στη δημιουργία, την ώρα που ο Σέρχιο ντε Λαρέα, ο Καμ Τέιλορ κι ο Μπράξτον Κι λειτουργούσαν ως στηρίγματά του.

Ο Δομινικανός γκαρντ, που από την επόμενη σεζόν θα φοράει την φανέλα του Ολυμπιακού, έκλεισε τον αγώνα με 29 πόντους σε 27:44, από 5/8 δίποντα, 4/6 τρίποντα και 7/7 βολές, ενώ γέμισε τη στατιστική του με πέντε ριμπάουντ, πέντε ασίστ και δύο κλεψίματα, όλα αυτά για 36 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

UPD: 3 ΣΧΟΛΙΑ

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