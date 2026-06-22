Η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης αναπαραγωγικής ιατρικής, προσφέροντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους και να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία.
Με διαστημικό Μοντέρο η Βαλένθια νίκησε 88-80 στην έδρα της Μπαρτσελόνα και απέχει μια νίκη από τον τίτλο στην Ισπανία, δείτε βίντεο
Με διαστημικό Μοντέρο η Βαλένθια νίκησε 88-80 στην έδρα της Μπαρτσελόνα και απέχει μια νίκη από τον τίτλο στην Ισπανία, δείτε βίντεο
Ο Δομινικανός που από του χρόνου θα αγωνίζεται στον Ολυμπιακό είχε 29 πόντους σε 27:44, από 5/8 δίποντα, 4/6 τρίποντα και 7/7 βολές, ενώ γέμισε τη στατιστική του με πέντε ριμπάουντ, πέντε ασίστ και δύο κλεψίματα
Με διαστημικό Ζαν Μοντέρο στο δεύτερο ημίχρονο η Βαλένθια επιβλήθηκε (88-80) της Μπαρτσελόνα στο Παλαού Μπλαουγκράνα στο Game 3 των τελικών της Liga Endesa και έκανε το 2-1 στη σειρά πλησιάζοντας πλέον σε απόσταση... βολής από τον τίτλο του πρωταθλητή.
MVP της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ ήταν ο καταπληκτικός για ακόμα μία φορά Ζαν Μοντέρο, ο οποίος έκανε πράγματα και θαύματα στο σκοράρισμα, στο ριμπάουντ, στη δημιουργία, την ώρα που ο Σέρχιο ντε Λαρέα, ο Καμ Τέιλορ κι ο Μπράξτον Κι λειτουργούσαν ως στηρίγματά του.
Ο Δομινικανός γκαρντ, που από την επόμενη σεζόν θα φοράει την φανέλα του Ολυμπιακού, έκλεισε τον αγώνα με 29 πόντους σε 27:44, από 5/8 δίποντα, 4/6 τρίποντα και 7/7 βολές, ενώ γέμισε τη στατιστική του με πέντε ριμπάουντ, πέντε ασίστ και δύο κλεψίματα, όλα αυτά για 36 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.
MVP της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ ήταν ο καταπληκτικός για ακόμα μία φορά Ζαν Μοντέρο, ο οποίος έκανε πράγματα και θαύματα στο σκοράρισμα, στο ριμπάουντ, στη δημιουργία, την ώρα που ο Σέρχιο ντε Λαρέα, ο Καμ Τέιλορ κι ο Μπράξτον Κι λειτουργούσαν ως στηρίγματά του.
Ο Δομινικανός γκαρντ, που από την επόμενη σεζόν θα φοράει την φανέλα του Ολυμπιακού, έκλεισε τον αγώνα με 29 πόντους σε 27:44, από 5/8 δίποντα, 4/6 τρίποντα και 7/7 βολές, ενώ γέμισε τη στατιστική του με πέντε ριμπάουντ, πέντε ασίστ και δύο κλεψίματα, όλα αυτά για 36 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.
🔥🔥 Jean Montero, Valencia’yı Barcelona deplasmanında galibiyete taşıdı!— Euroleague Basketbolu (@EBasketbolu) June 22, 2026
29 Sayı
4/6 3FG
9/14 FG
6 Ribaund
5 Asist pic.twitter.com/bZrI0EeoSR https://t.co/MqtlN9hQW1
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