Qatargate: Στη Βουλή το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το ένταλμα των βελγικών αρχών

Η εισαγγελική διαβίβαση μέσω του υπουργείου Δικαιοσύνης και η διαδικασία που δρομολογείται στη Βουλή – Ο πρώην Επίτροπος αρνείται κάθε εμπλοκή και δηλώνει ότι δεν θα επικαλεστεί ασυλία





Η Βουλή θα κληθεί να αποφασίσει για το αν θα άρει ή όχι την ασυλία του, καθώς η εκτέλεση του εντάλματος από τις βελγικές δικαστικές αρχές απαιτεί την προηγούμενη άρση της βουλευτικής ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου από την Ελληνική Βουλή.







Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Αβραμόπουλος είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και της παθητικής δωροδοκίας.



Πάντως, ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος δηλώνει ότι







Όπως προβλέπεται ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στη συνέχεια, μέσω του υπουργείου Δικαιοσύνης, θα καταλήξει στη Βουλή για τις απαιτούμενες ενέργειες.



Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Αβραμόπουλος επισκέφθηκε χθες μεσημέρι την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για το θέμα αυτό, καθώς είχε ενημερωθεί επί των προθέσεων των βελγικών δικαστικών αρχών.



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Η ανακοίνωση Αβραμόπουλου



«Μου περιήλθε η πληροφορία από δημοσιογράφους ότι φέρεται να έχει σταλεί έγγραφο από τις βελγικές αρχές προς τις ελληνικές, στο οποίο επιχειρείται, χωρίς καμία βάση, η σύνδεση του ονόματός μου με την υπόθεση Fight Impunity.



Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ.



Το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014–2019) Δημήτρη Αβραμόπουλου προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής Δικαιοσύνη για την συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντόνιο Παντσέρι, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatargate, για το οποίο είχε προφυλακιστεί η Εύα Καϊλή, διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και προωθείται στην Βουλή, η οποία θα επιληφθεί του θέματος.Η Βουλή θα κληθεί να αποφασίσει για το αν θα άρει ή όχι την ασυλία του, καθώς η εκτέλεση του εντάλματος από τις βελγικές δικαστικές αρχές απαιτεί την προηγούμενη άρση της βουλευτικής ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου από την Ελληνική Βουλή.Ο κ. Αβραμόπουλος καλείται να δώσει εξηγήσεις στη βελγική Δικαιοσύνη για την υπόθεση διαφθοράς Qatargate μέσω της ΜΚΟ Fight Impunity.Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Αβραμόπουλος είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και της παθητικής δωροδοκίας.Πάντως, ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος δηλώνει ότι δεν πρόκειται να επικαλεστεί την βουλευτική ασυλία και κάνει λόγο για απόλυτα αβάσιμο ζήτημα και ζητά πλήρη δικαστική έρευνα της υπόθεσης.Επί του θέματος οι ελληνικές δικαστικές αρχές έχουν ήδη ενημερωθεί για την εξέλιξη, αλλά ωστόσο, το ένταλμα δεν μπορεί να εκτελεστεί άμεσα, καθώς απαιτείται η προηγουμένη άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τη Βουλή.Όπως προβλέπεται ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στη συνέχεια, μέσω του υπουργείου Δικαιοσύνης, θα καταλήξει στη Βουλή για τις απαιτούμενες ενέργειες.Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Αβραμόπουλος επισκέφθηκε χθες μεσημέρι την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για το θέμα αυτό, καθώς είχε ενημερωθεί επί των προθέσεων των βελγικών δικαστικών αρχών.Υπενθυμίζεται ότι, από την έναρξη της έρευνας για το Qatargate, ο ίδιος έχει απορρίψει κάθε υπόνοια παρατυπίας, επιμένοντας ότι όλες οι ενέργειές του ήταν απολύτως νόμιμες.Η ανακοίνωση Αβραμόπουλου«Μου περιήλθε η πληροφορία από δημοσιογράφους ότι φέρεται να έχει σταλεί έγγραφο από τις βελγικές αρχές προς τις ελληνικές, στο οποίο επιχειρείται, χωρίς καμία βάση, η σύνδεση του ονόματός μου με την υπόθεση Fight Impunity.Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ.

Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την Πρόεδρό της, Ursula von der Leyen.



Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity, μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη.



Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμμεση, σε οτιδήποτε επιλήψιμο. Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπισθεί με κάθε νόμιμο μέσο.



Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική Δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί».



Παράλληλα, ο πρώην Επίτροπος υποστηρίζει ότι έχει δηλώσει στο Πόθεν Έσχες του όλες τις αμοιβές που πήρε από τη ΜΚΟ για το έτος 2019, ωστόσο η βελγική Δικαιοσύνη υποστηρίζει ότι πήρε χρήματα από «εγκληματικό δίκτυο».



Στις 19 Δεκεμβρίου 2022 ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε δηλώσει:



«Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity ήταν εξ αρχής απολύτως χωρίς εκτελεστικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες.



Η επιτροπή που συμμετείχα, μεταξύ των άλλων μαζί με προσωπικότητες όπως η Φ. Μογκερίνι, ο Γάλλος πρώην ΠΘ Bernard Cazeneuve και η Γερουσιαστής Emma Bonino, ήταν τιμητική.



Για τη συμμετοχή μου και την αποζημίωση που θα την συνόδευε ζήτησα την έγκρισή της ευρωπαϊκής επιτροπής η οποία και μου δόθηκε γραπτώς, από την Πρόεδρο Φον ντερ Λάιεν.



Αντίστοιχη θετική γνωμοδότηση για τη συμμετοχή μου στην τιμητική επιτροπή της Οργάνωσης, δόθηκε από την ανεξάρτητη επιτροπή ηθικής (Independent Ethical Committee) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 10 Δεκεμβρίου 2020.



Η αποζημίωση ήταν για ένα χρόνο, από τον Φεβρουάριο του 2021 έως τον Φεβρουάριο του 2022, με το ποσό των 5.000 ευρώ μηνιαίως, το οποίο δηλώθηκε και φορολογήθηκε στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο. (τελικό ποσό: 3.750€).



Μετά από ένα χρόνο, τον Φεβρουάριο του 2022, επειδή η δραστηριότητα του Οργανισμού είχε ατονήσει, ζήτησα και σταμάτησε η αποζημίωση.



Από τον Μάρτιο και μετά, η συμμετοχή μου είχε ουσιαστικά τελειώσει.



Μόλις δε πληροφορήθηκα τα όσα συνέβησαν πρόσφατα στις Βρυξέλλες, υπέβαλα αμέσως και αμετάκλητα την παραίτησή μου και ζήτησα να αφαιρεθεί το όνομα μου από το website, από κοινού με τις άλλες προσωπικότητες που μετείχαν στην επιτροπή».