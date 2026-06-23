Η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης αναπαραγωγικής ιατρικής, προσφέροντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους και να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία.
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αυτό είναι το ρόστερ των Μαϊάμι Χιτ που πηγαίνει ο Greek Freak
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αυτό είναι το ρόστερ των Μαϊάμι Χιτ που πηγαίνει ο Greek Freak
Πλέον αλλάζουν τα δεδομένα στους Χιτ, οι οποίοι γίνονται διεκδικητές του τίτλου με δίδυμο ψηλών Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μπαμ Αντεμπάγιο
Το μπαμ έγινε το πρωί της Τρίτης. Οι Μπακς έστειλαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μαζί με τον Μπόμπι Πόρτις στους Χιτ για τους Τάιλερ Χίρο, Κελέλ Γουέρ, Χάιμε Χάκιεζ και Κασπάρας Γιακουσιόνις, τρεις επιλογές πρώτου γύρου (συμπεριλαμβανομένης της 13ης), 1 swap και 1 επιλογή δεύτερου γύρου όπως τονίζει ο Σαράνια.
Το Μαϊάμι έστειλε στο Μιλγουόκι unprotected πικ πρώτου γύρου του 2031 και του 2033 μαζί με το Νο.13 και ένα pick swap το 2030 και το 2033 στον δεύτερο γύρο.
Πλέον αλλάζουν τα δεδομένα στους Χιτ, οι οποίοι γίνονται διεκδικητές του τίτλου με δίδυμο ψηλών Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μπαμ Αντεμπάγιο. Ενώ στην ομάδα υπάρχει και ο Άντριου Γουίγκινς.
SG: Πάουελ, Λάρσον, Γκάρντνερ
SF: Γουίγκινς, Πάουελ
PF: Αντετοκούνμπο, Πόρτις, Φοντέκιο
C: Αντεμπάγιο, Κεσάντ Τζόνσον
Πηγή: gazzetta.gr
Το Μαϊάμι έστειλε στο Μιλγουόκι unprotected πικ πρώτου γύρου του 2031 και του 2033 μαζί με το Νο.13 και ένα pick swap το 2030 και το 2033 στον δεύτερο γύρο.
Πλέον αλλάζουν τα δεδομένα στους Χιτ, οι οποίοι γίνονται διεκδικητές του τίτλου με δίδυμο ψηλών Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μπαμ Αντεμπάγιο. Ενώ στην ομάδα υπάρχει και ο Άντριου Γουίγκινς.
Tο ρόστερ των Μαϊάμι ΧιτPG: Ντέιβιον Μίτσελ, Ντρου Σμιθ, Γιανγκ
SG: Πάουελ, Λάρσον, Γκάρντνερ
SF: Γουίγκινς, Πάουελ
PF: Αντετοκούνμπο, Πόρτις, Φοντέκιο
C: Αντεμπάγιο, Κεσάντ Τζόνσον
Πηγή: gazzetta.gr
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