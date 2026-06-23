Διακοπή στο Γαλλία-Ιράκ λόγω καταρρακτώδους βροχής στη Φιλαδέλφεια: Δύο ώρες μετά τη λήξη του ημιχρόνου παίκτες και κόσμος επέστρεψαν στο γήπεδο, δείτε βίντεο
Διακοπή στο Γαλλία-Ιράκ λόγω καταρρακτώδους βροχής στη Φιλαδέλφεια: Δύο ώρες μετά τη λήξη του ημιχρόνου παίκτες και κόσμος επέστρεψαν στο γήπεδο, δείτε βίντεο
Οι αρχές ζήτησαν από τους φιλάθλους να αναζητήσουν καταφύγιο μετά τον συναγερμό για έντονα καιρικά φαινόμενα με αποτέλεσμα το γήπεδο να εκκενωθεί - Η ανακοίνωση της FIFA και το πρωτόκολλο
Νέα διακοπή σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Γαλλίας με το Ιράκ, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ανάγκασαν τη FIFA να αναστείλει προσωρινά τη διεξαγωγή του αγώνα στη Φιλαδέλφεια για τον 9ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Η καταρρακτώδης βροχή που πλήττει την περιοχή οδήγησε στην έκδοση νέου συναγερμού, με αποτέλεσμα το γήπεδο να εκκενωθεί. Οι παίκτες των δύο ομάδων επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο για προθέρμανσή μετά από 2 ώρες διακοπής, ενώ και ο κόσμος πήρε θέση στις εξέδρες. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε στις 03:00 ώρα Ελλάδας.
Το πρώτο μέρος της αναμέτρησης ολοκληρώθηκε υπό έντονη βροχόπτωση, ωστόσο η κατάσταση επιδεινώθηκε στη συνέχεια, με τη FIFA να αποφασίζει τη νέα προσωρινή διακοπή του αγώνα. Το σκορ ήταν στο 1-0 υπέρ των «τρικολόρ» χάρη σε γκολ του Κιλιάν Μπαπέ στο 14ο λεπτό.
Οι διοργανωτές ενεργοποίησαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας, καθώς εκδόθηκε νέος συναγερμός για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή.
Το γήπεδο άδειασε, ενώ οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του καιρού προκειμένου να αποφασιστεί εάν μπορούν να συνεχιστούν οι αγωνιστικές δραστηριότητες.
Εφόσον οι καιρικές συνθήκες βελτιωθούν και κριθεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για ποδοσφαιριστές και θεατές, η αναμέτρηση θα συνεχιστεί κανονικά. Πάντως λίγοι φίλαθλοι που παρέμειναν στις εξέδρες έστησαν γιορτή μέσα στην καταιγίδα.
Σε κάθε περίπτωση, η διεξαγωγή του αγώνα έχει περάσει από πολλά εμπόδια, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν επηρεάσει σημαντικά την ομαλή εξέλιξή του.
Μετά από σχεδόν 2 ώρες διακοπής οι παίκτες επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο για προθέρμανση, με τα αμερικανικά μέσα να αναφέρουν πως η σέντρα για το 2ο ημίχρονο θα γίνει λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας.
Στις εξέδρες επέστρεψε και ο κόσμος, ο οποίος είχε αναγκαστεί να βρει καταφύγιο μέχρι να κοπάσει η κακοκαιρία.
«Υπήρξε μια προειδοποίηση, μετά εξαφανίστηκε, μετά επέστρεψε... Σταμάτησα να ενημερώνω τους παίκτες, καθώς αλλάζει κάθε 30 δευτερόλεπτα», δήλωσε ο προπονητής της Γαλλίας, Ντιντιέ Ντεσάμπ.
«Περιμένουμε... Και μετά, το σημαντικό θα είναι να έχουμε χρόνο για άλλη μια προθέρμανση, ώστε η ομάδα να επιστρέψει», πρόσθεσε.
Έχει ανακοινωθεί διάλειμμα 30 λεπτών. Η FIFA θα ακολουθήσει τα πρωτόκολλα ασφαλείας που έχουν θεσπιστεί από τις τοπικές αρχές και ο αγώνας θα συνεχιστεί μόλις καταστεί ασφαλές.
Η ασφάλεια όλων των ατόμων αποτελεί προτεραιότητα της FIFA. Ευχαριστούμε όλους τους φιλάθλους για την κατανόηση και τη συνεργασία τους».
Σύμφωνα με το πρωτόκολλο εάν εντοπιστούν κεραυνοί κοντά, ο αγώνας θα διακοπεί ανεξάρτητα από τις συνθήκες του σταδίου.
Η FIFA πρέπει να ακολουθεί τις συστάσεις των τοπικών αρχών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ισχύουν οι κανόνες της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA).
Αυτοί ορίζουν ότι εάν ανιχνευθούν κεραυνοί σε απόσταση 13 χιλιομέτρων από ένα στάδιο, ο αγώνας πρέπει να διακοπεί. Όλοι οι παίκτες πρέπει να εγκαταλείψουν το γήπεδο και οι οπαδοί πρέπει να αναζητήσουν καταφύγιο σε εσωτερικούς χώρους.
Μια υποχρεωτική αντίστροφη μέτρηση 30 λεπτών ξεκινά από εκείνο το σημείο. Κάθε φορά που χτυπά κεραυνός κοντά, η αντίστροφη μέτρηση μηδενίζεται. Μετά το ημίωρο, οι οπαδοί μπορούν να επιστρέψουν στις θέσεις τους και οι παίκτες κάνουν μια σύντομη προθέρμανση.
H Γαλλία κυριάρχησε στα πρώτα 20 λεπτά, το Ιράκ «έχασε» τον αρχηγό Χουσείν λόγω τραυματισμού και καθώς άρχισε καταρρακτώδη βροχή μετά το 30’, κατάφερε να περιορίσει την απειλή της Γαλλίας.
Το πρώτο μέρος της αναμέτρησης ολοκληρώθηκε υπό έντονη βροχόπτωση, ωστόσο η κατάσταση επιδεινώθηκε στη συνέχεια, με τη FIFA να αποφασίζει τη νέα προσωρινή διακοπή του αγώνα. Το σκορ ήταν στο 1-0 υπέρ των «τρικολόρ» χάρη σε γκολ του Κιλιάν Μπαπέ στο 14ο λεπτό.
Οι διοργανωτές ενεργοποίησαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας, καθώς εκδόθηκε νέος συναγερμός για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή.
Εκκένωση του γηπέδουΜετά τη σχετική ενημέρωση, οι φίλαθλοι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τις εξέδρες του Philadelphia Stadium και να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο μέχρι να υπάρξει νεότερη αξιολόγηση των συνθηκών.
Το γήπεδο άδειασε, ενώ οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του καιρού προκειμένου να αποφασιστεί εάν μπορούν να συνεχιστούν οι αγωνιστικές δραστηριότητες.
Εφόσον οι καιρικές συνθήκες βελτιωθούν και κριθεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για ποδοσφαιριστές και θεατές, η αναμέτρηση θα συνεχιστεί κανονικά. Πάντως λίγοι φίλαθλοι που παρέμειναν στις εξέδρες έστησαν γιορτή μέσα στην καταιγίδα.
Σε κάθε περίπτωση, η διεξαγωγή του αγώνα έχει περάσει από πολλά εμπόδια, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν επηρεάσει σημαντικά την ομαλή εξέλιξή του.
Μετά από σχεδόν 2 ώρες διακοπής οι παίκτες επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο για προθέρμανση, με τα αμερικανικά μέσα να αναφέρουν πως η σέντρα για το 2ο ημίχρονο θα γίνει λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας.
Στις εξέδρες επέστρεψε και ο κόσμος, ο οποίος είχε αναγκαστεί να βρει καταφύγιο μέχρι να κοπάσει η κακοκαιρία.
Το μήνυμαΜόλις ο διαιτητής Ντρου Φίσερ σφύριξε τη διακοπή, το ακόλουθο μήνυμα αναρτήθηκε στον πίνακα σκορ: «Παρακαλούμε βγείτε από τον ανοιχτό χώρο καθισμάτων και αναζητήστε καταφύγιο στο στάδιο σύμφωνα με τις οδηγίες του προσωπικού του σταδίου. Πλησιάζει σφοδρή καταιγίδα».
Δηλώσεις ΝτεσάμπΟι παίκτες της Γαλλίας και του Ιράκ περιμένουν στα αποδυτήρια τους στο ημίχρονο,
«Υπήρξε μια προειδοποίηση, μετά εξαφανίστηκε, μετά επέστρεψε... Σταμάτησα να ενημερώνω τους παίκτες, καθώς αλλάζει κάθε 30 δευτερόλεπτα», δήλωσε ο προπονητής της Γαλλίας, Ντιντιέ Ντεσάμπ.
«Περιμένουμε... Και μετά, το σημαντικό θα είναι να έχουμε χρόνο για άλλη μια προθέρμανση, ώστε η ομάδα να επιστρέψει», πρόσθεσε.
Η ανακοίνωση της FIFA«Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών στη Φιλαδέλφεια, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου κεραυνών κοντά στο στάδιο, ο αγώνας του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA μεταξύ Γαλλίας και Ιράκ έχει ανασταλεί.
Έχει ανακοινωθεί διάλειμμα 30 λεπτών. Η FIFA θα ακολουθήσει τα πρωτόκολλα ασφαλείας που έχουν θεσπιστεί από τις τοπικές αρχές και ο αγώνας θα συνεχιστεί μόλις καταστεί ασφαλές.
Η ασφάλεια όλων των ατόμων αποτελεί προτεραιότητα της FIFA. Ευχαριστούμε όλους τους φιλάθλους για την κατανόηση και τη συνεργασία τους».
Το πρωτόκολλοO εφιάλτης των κεραυνών αποτελούσε πριν ακόμα την έναρξη του παγκοσμίου Κυπέλλου, πραγματικό κίνδυνο για τη διοργάνωση, αφού όπως συνέβη πέρυσι , στη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων (έξι αγώνες του τουρνουά που διακόπηκαν από καταιγίδες.), οι αγώνες σε πολλές πόλεις θα μπορούσαν να διακοπούν ή να αναβληθούν εάν εντοπιστούν κεραυνοί που προκαλούνται από καταιγίδες σε ακτίνα 12 χλμ.
Σύμφωνα με το πρωτόκολλο εάν εντοπιστούν κεραυνοί κοντά, ο αγώνας θα διακοπεί ανεξάρτητα από τις συνθήκες του σταδίου.
Η FIFA πρέπει να ακολουθεί τις συστάσεις των τοπικών αρχών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ισχύουν οι κανόνες της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA).
Αυτοί ορίζουν ότι εάν ανιχνευθούν κεραυνοί σε απόσταση 13 χιλιομέτρων από ένα στάδιο, ο αγώνας πρέπει να διακοπεί. Όλοι οι παίκτες πρέπει να εγκαταλείψουν το γήπεδο και οι οπαδοί πρέπει να αναζητήσουν καταφύγιο σε εσωτερικούς χώρους.
Μια υποχρεωτική αντίστροφη μέτρηση 30 λεπτών ξεκινά από εκείνο το σημείο. Κάθε φορά που χτυπά κεραυνός κοντά, η αντίστροφη μέτρηση μηδενίζεται. Μετά το ημίωρο, οι οπαδοί μπορούν να επιστρέψουν στις θέσεις τους και οι παίκτες κάνουν μια σύντομη προθέρμανση.
Το πρώτο ημίχρονο, ο αγώνας έως την διακοπήΟ Κιλιάν Μπάπε άνοιξε (14’)-από ασιστ του Ολίσε- τις αποστάσεις στο σκορ με το 15ο γκολ του σε Παγκόσμιο Κύπελλο (έπιασε τον θρυλικό Ρονάλντο «το φαινόμενο», πίσω από Μέσι-18 και Κλόζε -16), στην 100ή διεθνή του εμφάνιση.
H Γαλλία κυριάρχησε στα πρώτα 20 λεπτά, το Ιράκ «έχασε» τον αρχηγό Χουσείν λόγω τραυματισμού και καθώς άρχισε καταρρακτώδη βροχή μετά το 30’, κατάφερε να περιορίσει την απειλή της Γαλλίας.
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