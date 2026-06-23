Διακοπή στο Γαλλία-Ιράκ λόγω καταρρακτώδους βροχής στη Φιλαδέλφεια: Δύο ώρες μετά τη λήξη του ημιχρόνου παίκτες και κόσμος επέστρεψαν στο γήπεδο, δείτε βίντεο

Εκκένωση του γηπέδου

Μετά τη σχετική ενημέρωση, οι φίλαθλοι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τις εξέδρες του Philadelphia Stadium και να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο μέχρι να υπάρξει νεότερη αξιολόγηση των συνθηκών.

Το γήπεδο άδειασε, ενώ οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του καιρού προκειμένου να αποφασιστεί εάν μπορούν να συνεχιστούν οι αγωνιστικές δραστηριότητες.

Εφόσον οι καιρικές συνθήκες βελτιωθούν και κριθεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για ποδοσφαιριστές και θεατές, η αναμέτρηση θα συνεχιστεί κανονικά. Πάντως λίγοι φίλαθλοι που παρέμειναν στις εξέδρες έστησαν γιορτή μέσα στην καταιγίδα.

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