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Πρώτη κλήση για τον Μάικ Τζέιμς στην εθνική ομάδα των ΗΠΑ στα 35 του χρόνια
Πρώτη κλήση για τον Μάικ Τζέιμς στην εθνική ομάδα των ΗΠΑ στα 35 του χρόνια
Ο ηγέτης της Μονακό συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για τους προκριματικούς αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 απέναντι σε Δομινικανή Δημοκρατία και Μεξικό
Μια σημαντική διάκριση στην καριέρα του πέτυχε ο Μάικ Τζέιμς, καθώς ο 35χρονος αστέρας της Μονακό κλήθηκε για πρώτη φορά στην εθνική ομάδα μπάσκετ των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο έμπειρος γκαρντ βρίσκεται στην αποστολή για τους δύο αγώνες των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 που θα διεξαχθούν τον Ιούλιο.
Η ομοσπονδία μπάσκετ των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη δωδεκάδα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στους επόμενους αγώνες των προκριματικών του Mundobasket 2027, με τον Μάικ Τζέιμς να ξεχωρίζει ανάμεσα στα ονόματα της αποστολής.
Παρά τη μακρά και επιτυχημένη πορεία του σε κορυφαίο επίπεδο, ο ηγέτης της Μονακό δεν είχε φορέσει ποτέ τη φανέλα της εθνικής ομάδας ανδρών των Ηνωμένων Πολιτειών, κάτι που θα συμβεί πλέον για πρώτη φορά σε ηλικία 35 ετών.
Ο Τζέιμς αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους βασικούς παίκτες της αμερικανικής ομάδας, μεταφέροντας την εμπειρία που έχει αποκτήσει από την πολυετή παρουσία του στην Ευρώπη και την EuroLeague.
Η πρώτη κλήση του στην εθνική ομάδα των ΗΠΑ έρχεται ως επιβράβευση μιας μακράς και ιδιαίτερα παραγωγικής καριέρας, η οποία τον έχει καταστήσει έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους Αμερικανούς παίκτες εκτός NBA.
Η ομοσπονδία μπάσκετ των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη δωδεκάδα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στους επόμενους αγώνες των προκριματικών του Mundobasket 2027, με τον Μάικ Τζέιμς να ξεχωρίζει ανάμεσα στα ονόματα της αποστολής.
Παρά τη μακρά και επιτυχημένη πορεία του σε κορυφαίο επίπεδο, ο ηγέτης της Μονακό δεν είχε φορέσει ποτέ τη φανέλα της εθνικής ομάδας ανδρών των Ηνωμένων Πολιτειών, κάτι που θα συμβεί πλέον για πρώτη φορά σε ηλικία 35 ετών.
Οι αγώνες με Δομινικανή Δημοκρατία και ΜεξικόΟι ΗΠΑ θα αντιμετωπίσουν τη Δομινικανή Δημοκρατία στις 3 Ιουλίου και το Μεξικό στις 6 Ιουλίου, στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.
Ο Τζέιμς αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους βασικούς παίκτες της αμερικανικής ομάδας, μεταφέροντας την εμπειρία που έχει αποκτήσει από την πολυετή παρουσία του στην Ευρώπη και την EuroLeague.
Η καθιέρωση στην ΕυρώπηΟ Αμερικανός γκαρντ αποτελεί τα τελευταία χρόνια μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με τη φανέλα της Μονακό έχει καθιερωθεί ως ηγέτης της ομάδας, οδηγώντας τη σε σημαντικές διακρίσεις τόσο στη Γαλλία όσο και στην EuroLeague.
Η πρώτη κλήση του στην εθνική ομάδα των ΗΠΑ έρχεται ως επιβράβευση μιας μακράς και ιδιαίτερα παραγωγικής καριέρας, η οποία τον έχει καταστήσει έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους Αμερικανούς παίκτες εκτός NBA.
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