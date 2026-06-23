Η συγκινητική ανάρτηση από την Αντονέλα Ροκούζο για το ρεκόρ του Μέσι και το «σε αγαπώ» του Αργεντίνου σούπερ σταρ
Η συγκινητική ανάρτηση από την Αντονέλα Ροκούζο για το ρεκόρ του Μέσι και το «σε αγαπώ» του Αργεντίνου σούπερ σταρ
Με τα δύο γκολ κόντρα στην Αυστρία, ο Μέσι είναι πρώτος σκόρερ στην Ιστορία του Μουντιάλ (18 τέρματα), ενώ παράλληλα έγινε ο μοναδικός που σκοράρει σε έξι διαδοχικά ματς Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά τον Ζιστ Φοντέν (1958) και τον Ζαϊρζίνιο (1970)
Ιστορικές στιγμές έζησε τη Δευτέρα η οικογένεια Μέσι μετά τα γκολ του Αργεντίνου σούπερ σταρ κόντρα στην Αυστρία που τον έφεραν στην πρώτη θέση των σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ.
Στις κερκίδες του γηπέδου, όπως σχεδόν σε κάθε μεγάλη διοργάνωση, ήταν η οικογένεια του «Λίο», η οποία πανηγύρισε έξαλλα και τα δύο ιστορικά γκολ του ηγέτη και αρχηγού της εθνικής Αργεντινής.
Μετά το τέλος του αγώνα, δε, η σύζυγος του Μέσι, Αντονέλα Ροκούζο, έκανε μια συγκινητική ανάρτηση για το ρεκόρ του.
«Τι τιμή να σε βλέπω να κάνεις ιστορία ξανά και ξανά 🤍🇦🇷 Σ' αγαπώ @leomessi !!!» έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών που ανήρτησε στο Instagram.
Ο ίδιος ο Μέσι δεν μπορούσε να αφήσει αναπάντητα τα λόγια της γυναίκας του, γράφοντας και ο ίδιος «σε αγαπώ» και βάζοντας δίπλα δύο κόκκινες καρδούλες.
Παρά το χαμένο πέναλτι στο 10ο λεπτό όταν έστειλε τη μπάλα άουτ, ο Pulga δεν πτοήθηκε και έτσι στο 38΄ όταν ο Μεντίνα έκανε γύρισμα από αριστερά, ο Τιάγκο Αλμάδα άφησε πανέξυπνα τη μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια και ο Μέσι με αριστερό πλασέ πάνω στην κίνησε άνοιξε το σκορ.
Ο σούπερ σταρ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 5ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.
Έτσι, είναι πλέον πρώτος σκόρερ στην Ιστορία του Μουντιάλ (18 τέρματα), ενώ παράλληλα έγινε ο μοναδικός που σκοράρει σε έξι διαδοχικά ματς Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά τον Ζιστ Φοντέν (1958) και τον Ζαϊρζίνιο (1970)
Στις κερκίδες του γηπέδου, όπως σχεδόν σε κάθε μεγάλη διοργάνωση, ήταν η οικογένεια του «Λίο», η οποία πανηγύρισε έξαλλα και τα δύο ιστορικά γκολ του ηγέτη και αρχηγού της εθνικής Αργεντινής.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Μετά το τέλος του αγώνα, δε, η σύζυγος του Μέσι, Αντονέλα Ροκούζο, έκανε μια συγκινητική ανάρτηση για το ρεκόρ του.
«Τι τιμή να σε βλέπω να κάνεις ιστορία ξανά και ξανά 🤍🇦🇷 Σ' αγαπώ @leomessi !!!» έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών που ανήρτησε στο Instagram.
Ο ίδιος ο Μέσι δεν μπορούσε να αφήσει αναπάντητα τα λόγια της γυναίκας του, γράφοντας και ο ίδιος «σε αγαπώ» και βάζοντας δίπλα δύο κόκκινες καρδούλες.
Παρά το χαμένο πέναλτι στο 10ο λεπτό όταν έστειλε τη μπάλα άουτ, ο Pulga δεν πτοήθηκε και έτσι στο 38΄ όταν ο Μεντίνα έκανε γύρισμα από αριστερά, ο Τιάγκο Αλμάδα άφησε πανέξυπνα τη μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια και ο Μέσι με αριστερό πλασέ πάνω στην κίνησε άνοιξε το σκορ.
Ο σούπερ σταρ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 5ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.
Έτσι, είναι πλέον πρώτος σκόρερ στην Ιστορία του Μουντιάλ (18 τέρματα), ενώ παράλληλα έγινε ο μοναδικός που σκοράρει σε έξι διαδοχικά ματς Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά τον Ζιστ Φοντέν (1958) και τον Ζαϊρζίνιο (1970)
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