Η συγκινητική ανάρτηση από την Αντονέλα Ροκούζο για το ρεκόρ του Μέσι και το «σε αγαπώ» του Αργεντίνου σούπερ σταρ

Με τα δύο γκολ κόντρα στην Αυστρία, ο Μέσι είναι πρώτος σκόρερ στην Ιστορία του Μουντιάλ (18 τέρματα), ενώ παράλληλα έγινε ο μοναδικός που σκοράρει σε έξι διαδοχικά ματς Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά τον Ζιστ Φοντέν (1958) και τον Ζαϊρζίνιο (1970)