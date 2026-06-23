Η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης αναπαραγωγικής ιατρικής, προσφέροντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους και να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία.
Η Ρεάλ Μαδρίτης υπέγραψε για 10 ακόμη χρόνια στην EuroLeague και απομακρύνεται από το πρότζεκτ της NBA Europe
Η Ρεάλ Μαδρίτης υπέγραψε για 10 ακόμη χρόνια στην EuroLeague και απομακρύνεται από το πρότζεκτ της NBA Europe
Η «βασίλισσα» επέλεξε τη συνέχιση της παρουσίας της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση - Ρήτρα έως 100 εκατ. ευρώ για αποχώρηση
Η Ρεάλ Μαδρίτης έβαλε τέλος στα σενάρια περί αποχώρησής της από την EuroLeague και ένταξης στη νέα διοργάνωση που σχεδιάζει το NBA στην Ευρώπη, καθώς ανανέωσε τη συνεργασία της με τη διοργανώτρια αρχή για ακόμη δέκα χρόνια. Η συμφωνία θεωρείται κομβικής σημασίας για το μέλλον της EuroLeague, καθώς διασφαλίζει την παραμονή του ισχυρότερου εμπορικά συλλόγου της διοργάνωσης σε μια περίοδο αυξημένου ανταγωνισμού.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ισπανικής εφημερίδας Marca, η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε οριστικά να παραμείνει στην EuroLeague, υπογράφοντας νέα δεκαετή συμφωνία με τη διοργάνωση.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ανανέωση θα παρουσιαστεί επισήμως στους μετόχους της EuroLeague κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Παρασκευή.
Η Ρεάλ θεωρούνταν ο πλέον περιζήτητος σύλλογος από κάθε ενδιαφερόμενη πλευρά λόγω της τεράστιας εμπορικής της αξίας και της παγκόσμιας απήχησής της. Σύμφωνα με τη Marca, ο σύλλογος διαθέτει περίπου 500 εκατομμύρια ακολούθους σε όλο τον κόσμο, γεγονός που τον καθιστά ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά brands διεθνώς.
Με την ανανέωση των Μαδριλένων, η EuroLeague ολοκληρώνει έναν κρίσιμο κύκλο συμφωνιών, καθώς και οι 13 ομάδες-μέτοχοι της διοργάνωσης έχουν πλέον επεκτείνει τη συνεργασία τους.
Πρόκειται για τους Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Μπαρτσελόνα, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ζάλγκιρις Κάουνας, Μπασκόνια, Αναντολού Εφές, Ολίμπια Μιλάνο, Μπάγερν Μονάχου, Βιλερμπάν, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Η ρωσική ομάδα διατηρεί τη μετοχική της ιδιότητα, αν και η άδειά της παραμένει σε αναστολή λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οποιαδήποτε από τις ομάδες που ανανέωσαν τη συνεργασία τους αποφασίσει να αποχωρήσει για να συμμετάσχει σε μια πιθανή NBA Europe, θα πρέπει να καταβάλει αποζημίωση ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ στην EuroLeague.
Παράλληλα, κάθε σύλλογος της διοργάνωσης θα διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει δικαστικά και να διεκδικήσει επιπλέον αποζημιώσεις για τυχόν ζημία που θα υποστεί.
Σε περίπτωση που κάποιος από τους συλλόγους αποφασίσει να αποχωρήσει από την EuroLeague μετά την ημερομηνία αυτή, θα βρεθεί αντιμέτωπος με χρηματική ποινή που, σύμφωνα με τη Marca, θα προσεγγίζει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ισπανικής εφημερίδας Marca, η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε οριστικά να παραμείνει στην EuroLeague, υπογράφοντας νέα δεκαετή συμφωνία με τη διοργάνωση.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ανανέωση θα παρουσιαστεί επισήμως στους μετόχους της EuroLeague κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Παρασκευή.
Η Ρεάλ θεωρούνταν ο πλέον περιζήτητος σύλλογος από κάθε ενδιαφερόμενη πλευρά λόγω της τεράστιας εμπορικής της αξίας και της παγκόσμιας απήχησής της. Σύμφωνα με τη Marca, ο σύλλογος διαθέτει περίπου 500 εκατομμύρια ακολούθους σε όλο τον κόσμο, γεγονός που τον καθιστά ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά brands διεθνώς.
Ασπίδα απέναντι στο NBA EuropeΗ απόφαση της Ρεάλ αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς το NBA εξετάζει τη δημιουργία νέας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, με πιθανή έναρξη τη σεζόν 2027-28.
Με την ανανέωση των Μαδριλένων, η EuroLeague ολοκληρώνει έναν κρίσιμο κύκλο συμφωνιών, καθώς και οι 13 ομάδες-μέτοχοι της διοργάνωσης έχουν πλέον επεκτείνει τη συνεργασία τους.
Πρόκειται για τους Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Μπαρτσελόνα, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ζάλγκιρις Κάουνας, Μπασκόνια, Αναντολού Εφές, Ολίμπια Μιλάνο, Μπάγερν Μονάχου, Βιλερμπάν, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Η ρωσική ομάδα διατηρεί τη μετοχική της ιδιότητα, αν και η άδειά της παραμένει σε αναστολή λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.
Ρήτρα 10 εκατ. ευρώ για αποχώρησηΗ νέα συμφωνία περιλαμβάνει αυστηρές δικλίδες ασφαλείας για την προστασία της EuroLeague από ενδεχόμενες μετακινήσεις ομάδων προς άλλη διοργάνωση.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οποιαδήποτε από τις ομάδες που ανανέωσαν τη συνεργασία τους αποφασίσει να αποχωρήσει για να συμμετάσχει σε μια πιθανή NBA Europe, θα πρέπει να καταβάλει αποζημίωση ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ στην EuroLeague.
Παράλληλα, κάθε σύλλογος της διοργάνωσης θα διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει δικαστικά και να διεκδικήσει επιπλέον αποζημιώσεις για τυχόν ζημία που θα υποστεί.
Ποινή που μπορεί να φτάσει τα 100 εκατ. ευρώΑκόμη πιο αυστηροί είναι οι όροι για την περίοδο μετά την 1η Ιουλίου, όταν οι ομάδες θα αποκτήσουν καθεστώς franchise.
Σε περίπτωση που κάποιος από τους συλλόγους αποφασίσει να αποχωρήσει από την EuroLeague μετά την ημερομηνία αυτή, θα βρεθεί αντιμέτωπος με χρηματική ποινή που, σύμφωνα με τη Marca, θα προσεγγίζει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.
Το ποσό αυτό θα διανέμεται στους υπόλοιπους μετόχους της διοργάνωσης, λειτουργώντας ως ισχυρό αντικίνητρο για οποιαδήποτε μελλοντική αποχώρηση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα