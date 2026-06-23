Το φαινόμενο «Ωμέγα μπλοκ» ψήνει την Ευρώπη: Τουλάχιστον 18 νεκροί στη Γαλλία, θερμοκρασίες ρεκόρ σε Βρετανία και Ισπανία

🇫🇷 The heatwave in France resulted in Paris' famous Seine River being flooded by hundreds of people in desperate need of cooling down.



Given the amount of raw sewage that's usually in there, the hospitals may be busy soon too



Writers: Mhedi, Ianpic.twitter.com/ToRhLJso6t — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 21, 2026

Το κύμα καύσωνα που επηρεάζει μεγάλο μέρος της Ευρώπης συνδέεται με ένα φαινόμενο γνωστό ως «Ωμέγα μπλοκ», κατά το οποίο εγκλωβίζεται θερμή αέρια μάζα πάνω από την ήπειρο, ενώ ψυχρότερος αέρας παραμένει στις παρυφές.«Μεταφέρει θερμό αέρα από τηκαι τη, γι’ αυτό έχουμε τόσο έντονη ζέστη. Είναι ένα σύστημα που κινείται πολύ αργά και δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου αέρας για ανακούφιση», ανέφερε η ερευνήτρια κλιματικών φαινομένωναπό τοΗ ίδια σημείωσε ότι τα κύματα καύσωνα και οι καταιγίδες εντείνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής, οδηγώντας σε υψηλότερες θερμοκρασίες και πιο έντονα φαινόμενα βροχόπτωσης.προειδοποιεί ότι ένα τετραήμερο κύμα καύσωνα μπορεί να ανεβάσει τον υδράργυρο πάνω από τους 39 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας εύκολα το ρεκόρ Ιουνίου των 35,6 βαθμών που είχε καταγραφεί το 1957 και το 1976.Η Βρετανία είχε ήδη καταγράψει ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας τον Μάιο, μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα.«Οι 36 βαθμοί θα είναι αφόρητοι», δήλωσε ο επιστήμονας δεδομένωναπό το Λονδίνο.Στο Παρίσι, η θερμοκρασία αναμενόταν να φτάσει τους 38,4 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Meteo-France, καταγράφοντας πιθανό ρεκόρ για τον Ιούνιο.Στηνεκδόθηκαν κόκκινες προειδοποιήσεις γιαλόγω του καύσωνα, ενώ στο Τορίνο οι αρχές ενίσχυσαν το ενεργειακό δίκτυο λόγω διακοπών ρεύματος, αυξάνοντας τις βάρδιες εργαζομένων και εγκαθιστώντας επιπλέον γεννήτριες.Παράλληλα, σεκαι άλλες περιοχές, καταγράφεται αυξημένη θνησιμότητα και επιπτώσεις στην άγρια πανίδα. Πουλιά όπως χελιδόνια, σπουργίτια και ψαρόνια επηρεάζονται έντονα, καθώς οι θερμοκρασίες στις στέγες φτάνουν ακόμη και τους 50–60 βαθμούς Κελσίου, οδηγώντας τα σε εξάντληση ή θάνατο.Μετά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες χθες, ήταν η σειρά των καταιγίδων σε περιοχές της νότιας Βρετανίας, με τους μετεωρολόγους να κάνουν λόγο για περίπουΠαράλληλα, το αεροδρόμιο τουυποχρεώθηκε να κλείσει λόγω «βλάβης» στα συστήματα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, ενώ εκατοντάδες κατοικίες στο Γκλάστονμπερι έμειναν προσωρινά χωρίς ρεύμα λόγω των καταιγίδων που έπληξαν την περιοχή.Την ίδια στιγμή, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του(LFB) ανταποκρίθηκε σε σχεδόν 400 κλήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, μεταξύ των οποίων δύο πυρκαγιές σε κατοικίες που πιστεύεται ότι προκλήθηκαν από κεραυνούς, καθώς και πλημμύρες σε σπίτια.Οι καταιγίδες που ακολούθησαν την άνοδο των θερμοκρασιών προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες στο Λονδίνο, ανέφερε η LFB, προτρέποντας τους οδηγούς να μην διέρχονται από πλημμυρισμένες περιοχές.