Το φαινόμενο «Ωμέγα μπλοκ» ψήνει την Ευρώπη: Τουλάχιστον 18 νεκροί στη Γαλλία, θερμοκρασίες ρεκόρ σε Βρετανία και Ισπανία
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Το φαινόμενο «Ωμέγα μπλοκ» ψήνει την Ευρώπη: Τουλάχιστον 18 νεκροί στη Γαλλία, θερμοκρασίες ρεκόρ σε Βρετανία και Ισπανία

Κόκκινος συναγερμός σε 12 πόλεις στην Ιταλία, έκλεισαν σχολεία στη Γαλλία καθώς ο υδράργυρος άγγιξε σε περιοχές τους 42 βαθμούς - Τι είναι το φαινόμενο «Ωμέγα μπλοκ» - Καταιγίδες και φωτιές από κεραυνούς στη Βρετανία το βράδυ της Δευτέρας

Το φαινόμενο «Ωμέγα μπλοκ» ψήνει την Ευρώπη: Τουλάχιστον 18 νεκροί στη Γαλλία, θερμοκρασίες ρεκόρ σε Βρετανία και Ισπανία
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Ένα ισχυρό κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη έχει προκαλέσει τουλάχιστον 18 θανάτους στη Γαλλία, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά που βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο, ενώ οι θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές κατέγραψαν ιστορικά ρεκόρ τη Δευτέρα, με το φαινόμενο «Ωμέγα μπλοκ» να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, έχοντας περικυκλώσει την ήπειρο.

Ρεκόρ θερμοκρασιών σε Γαλλία και Ισπανία

Στη Γαλλία, σχολεία είτε έκλεισαν είτε τροποποίησαν τα ωρολόγια προγράμματα, ενώ οι μετεωρολόγοι στη Βρετανία προειδοποιούν ότι ενδέχεται να καταγραφούν ρεκόρ θερμοκρασιών για τον μήνα Ιούνιο μέσα στην εβδομάδα.

Στη νοτιοδυτική Γαλλία, η θερμοκρασία στο Μπορντό έφτασε τους 41,9 βαθμούς Κελσίου, σπάζοντας το ρεκόρ του περασμένου Αυγούστου, ενώ στο Πουατιέ καταγράφηκαν 41,2 βαθμοί, ξεπερνώντας το ιστορικό υψηλό του 1947.

Στη βόρεια Ισπανία, στο Σαν Σεμπαστιάν, η θερμοκρασία αναμενόταν να αγγίξει τους 40 βαθμούς, πολύ πάνω από τον μέσο όρο για την περιοχή, σύμφωνα με το Reuters Climate Monitor, που καταγράφει την Ευρώπη ως την ήπειρο με τη μεγαλύτερη απόκλιση από τα φυσιολογικά επίπεδα θερμοκρασιών.



Έκθεση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO) τον Απρίλιο είχε ήδη επισημάνει ότι η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου.

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Δύο παιδιά πέθαναν μέσα σε αυτοκίνητο

Συγκλονιστικό περιστατικό σημειώθηκε στη νοτιοανατολική Γαλλία, όπου δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών βρέθηκαν αναίσθητα μέσα στο οικογενειακό αυτοκίνητο έξω από το σπίτι τους. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, δεν κατέστη δυνατή η ανάνηψή τους, σύμφωνα με τον εισαγγελέα της περιοχής Καρπεντρά.

Παράλληλα, τρεις ηλικιωμένοι ηλικίας 80 έως 95 ετών πέθαναν το Σαββατοκύριακο στην περιοχή του Μπορντό από προβλήματα υγείας που συνδέονται με τον καύσωνα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Προειδοποιήσεις για πνιγμούς και κίνδυνο στη θάλασσα

Οι γαλλικές αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να κολυμπούν μόνο σε επιτηρούμενες περιοχές, καθώς καταγράφηκαν 13 πνιγμοί από την Κυριακή έως τη Δευτέρα. Πέρυσι, οι πνιγμοί στη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 172% κατά τη διάρκεια καυσώνων, καθώς πολλοί πολίτες επιχειρούν να δροσιστούν στο νερό.



«Θερμικός θόλος» πάνω από την Ευρώπη

Το κύμα καύσωνα που επηρεάζει μεγάλο μέρος της Ευρώπης συνδέεται με ένα φαινόμενο γνωστό ως «Ωμέγα μπλοκ», κατά το οποίο εγκλωβίζεται θερμή αέρια μάζα πάνω από την ήπειρο, ενώ ψυχρότερος αέρας παραμένει στις παρυφές.

«Μεταφέρει θερμό αέρα από τη Βόρεια Αφρική και τη Σαχάρα, γι’ αυτό έχουμε τόσο έντονη ζέστη. Είναι ένα σύστημα που κινείται πολύ αργά και δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου αέρας για ανακούφιση», ανέφερε η ερευνήτρια κλιματικών φαινομένων Κλερ Μπαρνς από το Imperial College του Λονδίνου.

Η ίδια σημείωσε ότι τα κύματα καύσωνα και οι καταιγίδες εντείνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής, οδηγώντας σε υψηλότερες θερμοκρασίες και πιο έντονα φαινόμενα βροχόπτωσης.



Η Βρετανία προς ρεκόρ θερμοκρασιών Ιουνίου

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Βρετανίας (Met Office) προειδοποιεί ότι ένα τετραήμερο κύμα καύσωνα μπορεί να ανεβάσει τον υδράργυρο πάνω από τους 39 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας εύκολα το ρεκόρ Ιουνίου των 35,6 βαθμών που είχε καταγραφεί το 1957 και το 1976.



Η Βρετανία είχε ήδη καταγράψει ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας τον Μάιο, μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα.

«Οι 36 βαθμοί θα είναι αφόρητοι», δήλωσε ο επιστήμονας δεδομένων Λιούις Τζένινγκς από το Λονδίνο.

Στο Παρίσι, η θερμοκρασία αναμενόταν να φτάσει τους 38,4 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Meteo-France, καταγράφοντας πιθανό ρεκόρ για τον Ιούνιο.



Καύσωνας και ενεργειακή πίεση στην Ευρώπη

Στην Ιταλία εκδόθηκαν κόκκινες προειδοποιήσεις για 12 πόλεις λόγω του καύσωνα, ενώ στο Τορίνο οι αρχές ενίσχυσαν το ενεργειακό δίκτυο λόγω διακοπών ρεύματος, αυξάνοντας τις βάρδιες εργαζομένων και εγκαθιστώντας επιπλέον γεννήτριες.

Παράλληλα, σε Βέλγιο και άλλες περιοχές, καταγράφεται αυξημένη θνησιμότητα και επιπτώσεις στην άγρια πανίδα. Πουλιά όπως χελιδόνια, σπουργίτια και ψαρόνια επηρεάζονται έντονα, καθώς οι θερμοκρασίες στις στέγες φτάνουν ακόμη και τους 50–60 βαθμούς Κελσίου, οδηγώντας τα σε εξάντληση ή θάνατο.

Καταιγίδες κλείνουν το αεροδρόμιο του Μπρίστολ - Πυρκαγιές από κεραυνούς στο Λονδίνο

Μετά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες χθες, ήταν η σειρά των καταιγίδων σε περιοχές της νότιας Βρετανίας, με τους μετεωρολόγους να κάνουν λόγο για περίπου 26.000 κεραυνούς.

Παράλληλα, το αεροδρόμιο του Μπρίστολ υποχρεώθηκε να κλείσει λόγω «βλάβης» στα συστήματα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, ενώ εκατοντάδες κατοικίες στο Γκλάστονμπερι έμειναν προσωρινά χωρίς ρεύμα λόγω των καταιγίδων που έπληξαν την περιοχή.

Την ίδια στιγμή, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου (LFB) ανταποκρίθηκε σε σχεδόν 400 κλήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, μεταξύ των οποίων δύο πυρκαγιές σε κατοικίες που πιστεύεται ότι προκλήθηκαν από κεραυνούς, καθώς και πλημμύρες σε σπίτια.

Οι καταιγίδες που ακολούθησαν την άνοδο των θερμοκρασιών προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες στο Λονδίνο, ανέφερε η LFB, προτρέποντας τους οδηγούς να μην διέρχονται από πλημμυρισμένες περιοχές.
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