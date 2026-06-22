Δείτε βίντεο: Αιωνόβια οπαδός του Μέσι έκλεψε την παράσταση στη νίκη της Αργεντινής
SPORTS
Εθνική Αργεντινής Λιονέλ Μέσι Μουντιάλ 2026 ΗΠΑ Ντάλας

Δείτε βίντεο: Αιωνόβια οπαδός του Μέσι έκλεψε την παράσταση στη νίκη της Αργεντινής

Στις εξέδρες του «Dallas Stadium» στο Ντάλας βρέθηκε και μια ηλικιωμένη κυρία που δεν δίστασε να γνωστοποιήσει ότι είναι φαν του Μέσι κι ότι είναι 100 χρονών

Δείτε βίντεο: Αιωνόβια οπαδός του Μέσι έκλεψε την παράσταση στη νίκη της Αργεντινής
Την ώρα που ο Λιονέλ Μέσι έστελνε την εθνική Αργεντινής στην επόμενη φάση του Μουντιάλ 2026, λίγη από τη λάμψη του αστέρα του ποδοσφαίρου «έκλεψε» και μια οπαδός της Αλμπισελέστε.

Ειδικότερα, στις εξέδρες του «Dallas Stadium» στο Ντάλας βρέθηκε και μια ηλικιωμένη κυρία που δεν δίστασε να γνωστοποιήσει ότι είναι φαν του Μέσι κι ότι είναι 100 χρονών.

Σε ένα μεγάλο πλακάτ που κρατούσε στα χέρια της έγραψε τη φράση «100 χρονών φαν του Μέσι».

Δείτε βίντεο


Σημειώνεται ότι με τον θρυλικό Λιονέλ Μέσι να γίνεται ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, η Αργεντινή νίκησε (2-0) την Αυστρία και προκρίθηκε στη φάση των «32» του Μουντιάλ.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Κατάψυξη Ωαρίων: Γιατί όλο και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους

Κατάψυξη Ωαρίων: Γιατί όλο και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους

Η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης αναπαραγωγικής ιατρικής, προσφέροντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους και να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία.

Plastic Free Greece 2026: Καθαρισμοί κοντά στα κέντρα logistics της Lidl Ελλάς

Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, το Plastic Free Greece δίνει δυναμικά το παρών σε κάθε γωνιά της χώρας. Η πρώτη πράξη της φετινής εκστρατείας εκτυλίχθηκε σε τέσσερις ηπειρωτικούς προορισμούς (Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Αθήνα, Πάτρα) και είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή 150,5 κιλών σκουπιδιών.  

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης