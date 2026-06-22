Δείτε βίντεο: Αιωνόβια οπαδός του Μέσι έκλεψε την παράσταση στη νίκη της Αργεντινής
Δείτε βίντεο: Αιωνόβια οπαδός του Μέσι έκλεψε την παράσταση στη νίκη της Αργεντινής
Στις εξέδρες του «Dallas Stadium» στο Ντάλας βρέθηκε και μια ηλικιωμένη κυρία που δεν δίστασε να γνωστοποιήσει ότι είναι φαν του Μέσι κι ότι είναι 100 χρονών
Την ώρα που ο Λιονέλ Μέσι έστελνε την εθνική Αργεντινής στην επόμενη φάση του Μουντιάλ 2026, λίγη από τη λάμψη του αστέρα του ποδοσφαίρου «έκλεψε» και μια οπαδός της Αλμπισελέστε.
Ειδικότερα, στις εξέδρες του «Dallas Stadium» στο Ντάλας βρέθηκε και μια ηλικιωμένη κυρία που δεν δίστασε να γνωστοποιήσει ότι είναι φαν του Μέσι κι ότι είναι 100 χρονών.
Σε ένα μεγάλο πλακάτ που κρατούσε στα χέρια της έγραψε τη φράση «100 χρονών φαν του Μέσι».
Δείτε βίντεο
Σημειώνεται ότι με τον θρυλικό Λιονέλ Μέσι να γίνεται ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, η Αργεντινή νίκησε (2-0) την Αυστρία και προκρίθηκε στη φάση των «32» του Μουντιάλ.
Ειδικότερα, στις εξέδρες του «Dallas Stadium» στο Ντάλας βρέθηκε και μια ηλικιωμένη κυρία που δεν δίστασε να γνωστοποιήσει ότι είναι φαν του Μέσι κι ότι είναι 100 χρονών.
Σε ένα μεγάλο πλακάτ που κρατούσε στα χέρια της έγραψε τη φράση «100 χρονών φαν του Μέσι».
Δείτε βίντεο
Σημειώνεται ότι με τον θρυλικό Λιονέλ Μέσι να γίνεται ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, η Αργεντινή νίκησε (2-0) την Αυστρία και προκρίθηκε στη φάση των «32» του Μουντιάλ.
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