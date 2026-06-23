Ο Μπαπέ άνοιξε το σκορ για τη Γαλλία απέναντι στο Ιράκ και ισοφάρισε τον Βραζιλιάνο Ρονάλντο, δείτε το γκολ
ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026
Κιλιάν Μπαπέ Μουντιάλ 2026 Εθνική Γαλλίας

Ο Μπαπέ άνοιξε το σκορ για τη Γαλλία απέναντι στο Ιράκ και ισοφάρισε τον Βραζιλιάνο Ρονάλντο, δείτε το γκολ

Τρίτο τέρμα στη φετινή διοργάνωση για τον αρχηγό των «τρικολόρ» και 15ο σε τελικές φάσης Παγκοσμίου Κυπελλου

Ο Μπαπέ άνοιξε το σκορ για τη Γαλλία απέναντι στο Ιράκ και ισοφάρισε τον Βραζιλιάνο Ρονάλντο, δείτε το γκολ
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Με εντυπωσιακό τρόπο άνοιξε το σκορ για τη Γαλλία ο Κιλιάν Μπαπέ στην αναμέτρηση με το Ιράκ, βρίσκοντας δίχτυα μόλις στο 14ο λεπτό και δίνοντας από νωρίς προβάδισμα στους «τρικολόρ» στο παιχνίδι.

Ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας συνέχισε την εξαιρετική του παρουσία στη διοργάνωση, πετυχαίνοντας το τρίτο του γκολ στο φετινό Μουντιάλ. Η φάση ξεκίνησε από τον Μικαέλ Ολίσε, ο οποίος τροφοδότησε τον συμπαίκτη του, με τον αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης να επιχειρεί δυνατό αριστερό σουτ και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Το γκολ ήρθε στο 14ο λεπτό και έδωσε το ιδανικό ξεκίνημα στη Γαλλία, η οποία μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με επιθετικές διαθέσεις και κατάφερε να μετουσιώσει την υπεροχή της σε προβάδισμα από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης.


Ισοφάρισε τον Ρονάλντο Ναζάριο

Με το τέρμα που σημείωσε απέναντι στο Ιράκ, ο Κιλιάν Μπαπέ έφτασε συνολικά τα 15 γκολ σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, επίδοση που τον φέρνει στο ίδιο επίπεδο με τον Ρονάλντο Ναζάριο.

Στη σχετική λίστα των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης, ο Λιονέλ Μέσι μετρά 18 γκολ, ενώ ο Μίροσλαβ Κλόζε, κάτοχος του σχετικού ρεκόρ, έχει πετύχει 16 τέρματα.
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